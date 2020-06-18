社群影音平台TikTok的母公司字節跳動，今年設定收入目標2,000億元人民幣，對標社群平台之王騰訊，並進軍電商行業。

《路透社》指出，社群影音平台TikTok母公司字節跳動（ByteDance）為了與中國社群平台龍頭騰訊競爭，將把2020年的收入目標設定為2,000億元人民幣（約新台幣8,400億元），字節跳動也針對電商業務成立一級業務部門，佈局直播帶貨。

騰訊在2019年收入約3,770億元人民幣，幾乎是字節跳動設定目標的兩倍，不過字節跳動今年1月至3月的季度收入達人民幣400億元，較去年同期成長超過130％。

原本就廣受歐美青少年喜愛的TikTok，在新冠疫情期間因閉關而導致下載率暴增。《彭博社》指出字節跳動最新估值為1,000億美元，一躍成為最有價值的獨角獸新創公司。

原本就廣受歐美青少年喜愛的TikTok，在新冠疫情期間因閉關而導致下載率暴增。 shutterstock

App研究公司App Annie數據顯示，TikTok在2020年第一季獲得3.15億次安裝，創下單季下載次數最多的歷史記錄、全球下載量也累計高達20億次。

為達成2,000億元人民幣的目標收入，字節跳動將積極創造收入，尤其近期在中國「直播帶貨」的銷售模式十分熱門，日前字節跳動也針對電商業務成立一級業務部門，佈局直播帶貨的商業模式，統整旗下在中國的內容App，包括抖音（TikTok中國版）、西瓜視頻、今日頭條等多個平台的電商業務。對此，字節跳動回應成立電商部門是因應市場所需的業務調整。

近期正值中國電商平台的年中大促期間，字節跳動在此時公布組織調整值得關注。日前也傳出中國電商平台蘇寧易購與抖音將有戰略合作，由蘇寧易購組成的明星天團入駐抖音，開設「超級買手」直播間銷售商品，透過高流量合力打造直播電商的重量IP。

資料來源：路透社、Business Insider、新浪科技

責任編輯：陳映璇