受疫情影響，免稅業者昇恆昌不僅向銀行借錢支應員工薪資，更將在下個月起關閉台中、高雄一半以上的店家，而預估全球免稅市場將衰退92％。

受疫情衝擊，桃園國際機場出入境旅客人數每日僅千人不到，台中機場及高雄機場航班更驟減至零，為讓人力更有效運用，免稅業者昇恆昌預計自7月1日起，關閉台中及高雄機場一半以上商店，包括精品、化妝品及綜合免稅商品等門市，員工將安排內部調轉支援、鼓勵在職進修，因應調整政策。

此外，昇恆昌表示，因疫情關係，免稅店復原之路遙遙無期，加上免稅店為特殊行業，可說是「經濟海嘯第一排」，毫無營收狀態下，要保障6,000多個員工生計，只能咬牙硬撐，今年3月起開始向銀行借錢來發員工薪水，據悉，昇恆昌董事長江松樺也在疫情發生後就不支薪水，盼度難關。

由於疫情爆發以來，往來出入境旅客運量受邊境管制大幅驟減，半年來剩1％不到，機場內的商業服務業者營運更受到極大衝擊，除了得面對國際各大廠商的合約壓力及龐大商品庫存之外，各項公共建設投資及公共服務維運更是龐大資本支出。

雖台灣從6月以來疫情日漸趨緩、旅遊逐步解封，行政院也推出對國內旅遊有幫助的振興經濟方案，但免稅業者礙於國際機場管制區封閉環境並無法受惠，也沒有機會從振興方案的連鎖效應中獲得紓困。加上目前國際往來仍受嚴格管制，機場業者無法比照台灣其他產業在疫情紓緩下有復甦的機會。

疫情期間昇恆昌為了配合國境防疫，大幅增加防疫物資及人力，例如加強營業區域消毒、協助販售口罩給入境旅客等，營運成本並未因旅客數降低而減少，雖有政府從4月底開始提供的紓困方案，但對機場免稅業者實入不敷出。

昇恆昌提到，每個月因須支應6,000多位員工薪資，但國際機場幾乎零營收，為了開源只能積極透過各種方法，如「辦理稅放移地銷售」及開發「宅配購物」等新通路，並有500位主管幹部全面減薪，以節流求生存，但種種因應方式實是杯水車薪，幫助極其有限。

環顧全球各大產業包括ZARA、Disney等都受到疫情影響大幅裁員，免稅業如韓國樂天也關閉了200餘間門市、DFS在新加坡及香港機場都已停止營運，全球免稅市場預估將衰退92％。昇恆昌期盼國際邊境管制能盡速恢復正常，機場免稅業者也將跟時間賽跑力求生存。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經濟日報