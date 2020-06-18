國外旅客進不來、國旅遊客跑外縣市，讓台北的晶華住房率難以提升，董事長潘思亮宣布，將轉型城市休閒飯店，推出郵輪式服務，期望能抓住國內度假旅客的心。

晶華國際酒店股份有限公司（以下簡稱晶華）於今（18日）召開股東會，董事長潘思亮提到，晶華將加速轉型為「城市休閒飯店」，將比照郵輪推出「全包式」的度假服務，也就是把郵輪上包吃喝玩樂一條龍的服務搬到飯店中，吸引台灣人留在台北度過假期。

最主要的原因仍是因為雖然國旅回溫，但許多台灣人在假期會選擇往外縣市跑，對於接待國外旅客為主的「都會型」飯店業者來說仍相當艱辛。不過，在台北以外的飯店，則有望因國旅爆發受益，住房率有機會在暑假恢復到去年同期水準。

轉型為城市休閒飯店，設立「衛生安全官」

面對後疫情時代，晶華除了緊抓國旅商機，以及台北本館轉型為城市休閒飯店之外，集團也特別設立「衛生安全官」一職。

衛生安全官將負責掌控所有酒店的衛生安全維護與協調工作，因疫情訂下的防疫高標準，包含多項消毒與清潔保護措施，未來將持續在晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店實行，目標是打造讓消費者安心無虞的住宿、餐飲與購物環境。

7月安心旅遊上路、暑假商機，對晶華營收皆是利多

2019年對於飯店業者來說是競爭激烈的一年，許多新飯店玩家的加入，加上陸客限縮來台等因素，讓供需失去平衡。

雖然陸客之外的全球旅客大量來台，達到1,186萬人次（+7.21%），尤其是日本來台人數首度突破200萬大關，讓晶華旗下的晶華、晶英、捷絲旅表現仍相當不錯。

但在2020年開始卻遭遇新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，「尤其是3月18日起禁止外籍人士入境與社交距離等措施，造成台灣地區所有旅館營運呈斷崖式驟降，客房及餐飲收入因消費者恐懼群聚而大幅衰退。」潘思亮說。

翻開晶華2020年1～5月營收，的確從2月開始大幅下滑，但在5月疫情氛圍較為輕鬆的情況下，營收也有些微上升，雖然對比去年同期仍有32.79%下滑，但有機會隨著6月開始國內解禁、7月安心旅遊上路，以及暑期商機讓營收開始反彈，晶華將搭配安心旅遊與三倍券規劃一系列行銷方案，但潘思亮也坦言：「短期間難以恢復正常營運。」

責任編輯：陳映璇