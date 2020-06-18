對以長線團體旅遊為主的鳳凰來說，邊境管制幾乎完全掐住了命脈，但國內旅遊放寬成為了救命的出口，「現在最重要的事就是衝刺國旅。」總經理卞傑民說。

「我們觀察到未來大家會越來越注重健康，但是希望兼顧隱私，我們在研議規劃小型、個人化、專人教練的健身房，是下一階段的方向。」鳳凰國際旅行社（以下簡稱鳳凰）總經理卞傑民在昨（18）日舉辦的法說會上說。

旅行社要轉作健身房，兩者聽起來天差地遠，但卞傑民表示，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐之下，「多角化經營」成為鳳凰在後疫情時代的重要發展方向，「但小型健身空間還在規劃跟評估，還沒有實際的點位啦。」

多角化經營是「後疫情時代」重點

卞傑民在法說會分享鳳凰內部常講的一句話：「每過一天，就距離疫情結束又近了一天！」他提到鳳凰在「後疫情時代」的發展重點，將走向多角化經營。

除了團體旅遊的本業，鳳凰旗下還擁有子公司雍利企業，負責代理航空客貨運，目前手上有埃及航空、波蘭航空、星悅航空等，以及提供票券銷售的玉山票務等。

但比較少人知道的是，在2015年鳳凰成立子公司柏悅，以提供專業美食街商場經營與管理服務為主要業務內容，更在2018年新創「好食嗑HAUS FOOD」美食街新品牌，進駐新北市土城區日月光廣場。

加上目前規劃中的健身房事業，鳳凰正努力讓自己成為一家非典型旅遊公司。

鳳凰總經理：短期最重要的事，衝國旅

今年對所有旅行社業者來說都是不好過的一年，「雖然2020年第一季感覺有個不錯的開場，但後來遭遇世紀大災難（新冠狀病毒），真的沒有人預料得到。」卞傑民說，「從2月下旬開始，打電話進來的都是要取消、退費。」

根據鳳凰公布1-5月的營收，可以發現從2月開始急速下滑，最新的5月營收為新台幣1,062萬元，對比去年同期跌幅高達96.32%，總計1～5月營收年比下滑63.65%。

鳳凰最主要業務收入為出境旅遊（outbound），特別是「長線」的團體旅遊，以歐洲線占比最高（24.85%），其次為土耳其、希臘、埃及合起來計算的土希埃線（21.58%），然後為中國（14.3%）、郵輪（11.14%）。

目前交通部觀光局禁止出團與接待外國旅客的限制到6月30日，對鳳凰的影響十分巨大，如果沒有太大的意外應該會持續延長禁令，「樂觀一點來看，第四季也許有機會開放啦。」卞傑民說。

因此，在這段期間鳳凰也極力自救，除了4-6月董事長不支薪、管理部主管減薪3成之外，也調整上下班時間（晚半小時上班、提早一小時下班），並重新檢視過往產品進行優化與人員的教育訓練。

還有卞傑民口中最重要的優先事項：「現階段最重要的工作就是衝刺國旅。」中央流行疫情指揮中心於6月7日宣布，國內防疫解封，但邊境嚴管，讓台灣人出境旅遊年花8,000億元有機會湧向國旅市場。再加上政府的安心旅遊補助，也是政策上的利多。

針對國旅，鳳凰也推出了各種脊梁山脈的旅遊產品，行程包含合歡山、奧萬大等。 鳳凰旅遊

「國內旅遊將是復甦的起點。」卞傑民說，鳳凰也加強國內旅遊產品的豐富度，像是專人專車的小團體旅遊、脊梁山脈的旅遊產品（阿里山、奧萬大、合歡山）、離島旅遊產品等。

責任編輯：陳映璇