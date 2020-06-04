鑑於日前在美國爆發的反種族歧視抗爭，軟銀集團宣布成立機會成長基金，投入1億美元，為有色人種企業家創造成功機會。

非裔男子佛洛伊德遭警方以膝蓋壓住頸部數分鐘，最終送醫不治身亡，這起事件引爆美國黑人對種族歧視積壓已久的怒火，在全美各地掀起暴動。對於這起事件，日本軟銀集團也宣布，將成立1億美元基金資助有色人種企業家。

在抗議與騷動席捲全美後，各大企業紛紛表態反對種族歧視，宣稱將捐款助力創造種族平等，而軟銀雖非美國企業，也在本周宣布成立機會成長基金（Opportunity Growth Fund），投入1億美元為有色人種企業家創造更多機會。

消除企業界的種族不平等，軟銀砸1億美元成立新基金

軟銀執行長馬塞洛．克勞雷（Marcelo Claure）表示，機會成長基金將針對美國非裔及拉丁裔企業家，並將成為同類型基金最為龐大的一個。克勞雷將與拉美創新基金負責人Shu Nyatta共同管理該基金運作。

克勞雷指出，他們將運用這1億美元，投資天生在建立及擴張業務上，處於劣勢的有色人種企業家。同時也強調，軟銀不會像一般的基金一樣，從中抽取管理費，會盡可能讓資金到達這些有色人種企業家手中。

而機會成長基金創造的營收，50%將繼續投入下一期基金中，其中一部分會捐給致力於扶持有色人種的機構。且雖然目前只有1億美元，倘若後續有其餘投資者加入，金額也可能有所提升。

軟銀執行長孫正義就在推特上寫道，「種族主義是很令人難過的事，為了打破阻礙黑人及拉丁裔企業家的不公平世界，軟銀集團將成立1億美元的基金。」並在結尾標記上#BlackLivesMatter（黑人的命也是命）的標籤。

黑人企業家少之又少

在美國企業界，非裔企業家一直是少數中的少數。黑人約占美國13.4%的人口，然而在《財星》500大企業中，只有4間企業執行長是黑人，並且1999年至今，總共只出現過17位黑人執行長。Facebook發布的職場多樣性報告中，也提到公司內僅有3.1%黑人高管。

在新創領域也是如此，根據《TechCrunch》報導，目前僅有1%獲創投資助的企業家是黑人。矽谷創投Initialized Capital公布的數據則顯示，旗下新創約有7%由黑人企業家率領。

另外，非裔創投家馬龍．尼可拉斯（Marlon Nichols）發布研究報告，宣稱82%新創黑人高管比例過低、75%資金流到全是白人的新創團隊，強調組成多元的新創在IPO及被收購時表現更好。

除了在美國資助有色人種企業家之外，克勞雷也提到，位於日本的軟銀也會提出多元包容計畫，改善管理層及董事會性別不平等的情況。軟銀計畫在本月下旬的股東大會上，提名第一位女性董事。

軟銀不是唯一在事件中倡議提供黑人企業家公平機會的創投業者，Benchmark、紅杉資本、Bessemer等多家創投都在推特上表態支持種族平等，矽谷創投Andreessen Horowitz就因此宣布成立TxO（Talent x Opportunity）計畫，給予有才華、想法但缺乏背景與資源的企業家一個成功機會。

資料來源：Reuter、TechCrunch、Fortune

責任編輯：林美欣