近日，小米創辦人雷軍在網路上回答，網友提問「創業中遇到的難題」時表示，自己特別不主張大學生創業，因為生存壓力下很容易走向邪路。

小米集團創辦人雷軍是知名中國創業家，2010年他創立小米，如今10年後小米已是香港上市公司，他也是小米科技的董事長。

他常暢談分享創業心法，中國最近瘋傳他在回答網友提問「創業最痛苦的事情」時，表示第一次創業經歷讓他體會到，最痛苦的就是「沒錢」，因此他特別不主張大學生創業，生存壓力下很容易走向邪路。

他過去也提及自己創業歷程，雖然大學生點子多，生活無拘束性，挺適合做一些有潛力的創業項目，但他個人並不支持大學生創業，不僅因為創業失敗機率很高，也建議大學生把創業當作熬歷練跟學習的過程。

他蠻建議的是，畢業生找一個快速成長中的企業，工作三年至五年，有經驗後再來創業，成功機率會高很多。

雷軍第一次創業失敗就是大學時期

雷軍不僅是小米創辦人，也是金山軟件的共同創辦人，並創立卓越網卻賣給了亞馬遜，後來他也當天使投資人，多家企業後來在美國那斯達克掛牌，創業經驗豐富，靠著抓住「互聯網」浪頭興起，他也以極致、口碑行銷、快速等特點，打造了小米傳奇。

但雷軍並不是創業常勝軍，他透露，他第一次在大學創業就失敗了，當時他在武漢念大學，跟三個朋友合開了一家公司，但產品馬上被仿冒，團隊連吃飯都成問題，也發不起工資，其中一位自稱打麻將很厲害，大家就派他去跟餐廳老闆打麻將，果然贏了很多飯菜票，創業的幾個月期間都靠這些飯菜票度日。

他指出，創業最苦就是沒錢，所以在這個前提前，他不支持大學生創業，因為社會資源最欠缺，又沒有能力，在求生存的壓力下，很容易走向邪路，所以大學生創業要非常小心，他回憶，當年四人股份等比例，到底該聽誰的呢？最後雷軍提議乾脆拆夥！

他指出，創業是幾個人一起合作，所以團隊內要有能力很強，把產品搞定的技術人才，其次需要很多外部合作，跟客戶打交道，若沒有這樣的人才就做不下去。

9成創業會失敗，雷軍成功歸因認真分析馬雲

對於創業的風險，雷軍簡單的舉例，90%都會失敗，「創業的主旋律就是關門」，因此能養活自己的新創已經相當不簡單，這意味已經站在前10%族群裡了。

而他景仰的創業者？雷軍透露是馬雲。他表示過去曾經非常認真學習研究中國各創業大老的發展歷史，其中馬雲是他最景仰跟學習的，觀察閱讀阿里巴巴的企業歷史，他歸納三點心得，首先是必須選定一個有巨大市場需求的領域，第二是要找一群超級靠譜的人，第三則是得比同行有更充足的錢。

這也回應了雷軍強調創業最痛苦是沒錢，他解釋，錢就是人的膽，有足夠的錢才能讓創業者對於所看到的機會，有勇氣去做下去。

創業最痛苦是沒錢，最難卻是找人。雷軍分享，他曾經說服一位工程師加入小米，花了十小時都說服不了他，為找人才，他一通一通電話打給屬意的人才聊，用盡各種方法。

也因此，在投資業務上，他的投資原則也是，不熟悉的人不投，不熟悉的領域不投。

責任編輯：蕭閔云