佳世達公開收購明泰股權案期限將屆，佳世達延後期限30天，由於友訊股權爭奪大戰告一段落，對於意外因投資明泰捲入其中，董事長陳其宏首度公開發表對此事看法。

佳世達大艦隊持續向前推進，明泰的收購案截止期限6月23日即將到來，由於兩項成就條件中的「收購明泰5%股權及公平會不禁止公開收購人與被收購人結合」後者尚未完成，佳世達宣佈延長30天，至7月23日收購截止，7月28日交割。

「大家都辛苦了！最近很多報導。」佳世達集團大家長陳其宏19日首度公開談到明泰收購案，由於日前因友訊改選經營權爭奪戰捲入明泰，一度使明泰最大股東佳世達成為戰火中受矚目的「局外人」，但佳世達始終被動低調，沒有公開評論此事，但最新的公開收購也被視為全面掌握明泰納入大艦隊最關鍵一舉。

據了解，佳世達計畫公開收購明泰股權，最低條件5%，同時將公平會意見納入，不過由於6月4日才送達文件，7月17日前若公平會沒有對佳世達發出禁止結合或不受理的書面通知，也將被視為同意依法申報結合。

「過去我們沒有說太多，把角色扮演好，透過數字回饋股東。」陳其宏說，「我跟大家講，現在都朝正向發展走，明泰跟友訊股東會都朝正向走，大風大浪的時間已經過去了，將各自回到基本面，把業績做好。明泰這邊，我們一定秉持大聯盟做法，把大聯盟最好最有效的想法跟做法最快來展現效益。」佳世達董事長陳其宏說，他也是明泰副董事長。

佳世達董事長陳其宏（中）與經營團隊舉行股東會後媒體團訪，左二為商業暨工業產品事業群黃文芳（左二），她也是明泰新任董事長。 王郁倫攝影

明泰一季比一季好，大艦隊資源將挹注

陳其宏說，第二季開始明泰將明確採取有效行動，接下來一季會比一季好，他也再強調，大艦隊大聯盟都是雙贏共好的策略，透過大聯盟平台，下半年明泰營收跟獲利會看到很好成績。這是團隊堅持不變的真理，期望讓股東看到價值。

陳其宏說，明泰本身就是體質相當好的公司，2019年8月他當上副董事長後，財務長跟明泰董事長黃文芳都會參與經營會議瞭解營運細節，給予建議，近一年來累積相當程度的理解，現在有機會承擔更多責任，團隊也會把運作上發現值得做效率改善之處提升，該嚴控的成本好好控制，做好開源及節流。

陳其宏說，第一季大家都辛苦，明泰不例外，首季虧1.3億元確實不理想，希望快速節流開源，開源方面會利用大艦隊資源。

黃文芳也指出，明泰仲琦會發揮大艦隊力量，下半年仲琦越南廠的營運，將與佳世達越南廠一起結合力量，讓仲琦成長力道更大。明泰5月營收大幅成長至26億元，陳其宏說，其中仲琦營收貢獻約9億元，4、5、6月營收呈現向上趨勢。

責任編輯：蕭閔云