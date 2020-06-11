佳世達是台灣科技業併購王，透過五年併購超過20家企業打造大艦隊聯盟，明泰創辦人李中旺業界形象清新，雙方從親家變冤家讓外界大感意外。

友訊新任董事長李中旺2018年邀請佳世達集團入股他一手創立的明泰科技，成為最大法人股東，並取得2席董事，兩企業合作一度傳為產業佳話；不過，隨今年佳世達在明泰董事會上對「解任李中旺董事長職位」投下贊成票後，兩方關係近期已達最緊繃。

李中旺10日發出聲明，指控佳世達在明泰董事會上屬於違法解任其董事長職位，且是惡意併購明泰，其實一邊正計畫裁員數百人，危害明泰員工生計。佳世達為維護聲譽，11日發佈兩點聲明，直指李中旺混淆視聽是為私利，不該以自己意志凌駕明泰董事會之上；其次，關於人力精簡計畫，是李中旺任內批准，但一個月後態度卻前後矛盾，令人費解。

佳世達跟李中旺在科技圈內形象都十分清新正派，此次卻因為友訊事件反成互控的雙方，佳偶變怨偶，讓外界相當意外。

佳世達董事長陳其宏主導大艦隊聯盟，第一次出現被投資公司紛紛擾擾。 王郁倫攝影

佳世達過去對明泰事件相當理性低調，不向外表示意見，但11日罕見發佈兩聲明，為自身辯駁。佳世達強調，李中旺是散布不實資訊，佳世達公開收購明泰是屬於合意公開收購，但李中旺不僅未出席董事會表示意見，背棄董事義務，還向外謊稱敵意併購、混淆視聽。

李中旺稱佳世達惡意併購，佳世達批：純為私利

佳世達指出，明泰在接獲佳世達公開收購通知後，旋即於5月18日召開審議委員會，由獨立董事及專家針對公開收購各項條件進行審查，而公開收購是否為合意，取決於被收購公司董事會審查公開收購條件後，所做出的決議，明泰董事會既已做出「同意」建議，佳世達公開收購案當然屬於「合意公開收購」。

佳世達指出，明泰於5月20日召開董事會，並在佳世達兩席法人董事代表均依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項規定迴避，未參與討論及表決情況下，由全數與會之董事，做出同意本公司公開收購條件建議。

明泰前董事長李中旺2018年主導引進佳世達認購私募股，卻在2020年被佳世達支持趕下台，成雙方紛爭起點。 證交所

佳世達指出，明泰董事會已做出同意收購條件決議，何來李中旺所謂敵意併購？佳世達推測，原因可能源自「李先生長期擔任明泰公司董事長職務，進而產生其個人意志得凌駕於明泰公司董事會決議、其一己之志即代表明泰態度的誤解」。

佳世達指出，李中旺選擇不出席明泰5月20日董事會審查公開收購條件，事後再不顧明泰董事會決議，謊稱這次公開收購為敵意併購，其試圖影響主管機關公正審查立場意圖明顯，顯示僅為私利，而不顧明泰股東權益。

明泰4月裁員方案，佳世達：由李中旺親筆簽名

其次，對於李中旺說明泰將裁員，佳世達指為不實資訊，已試圖影響員工心情，傷害明泰員工、以及明泰與佳世達廣大股東權益。

佳世達說，李中旺以「根據媒體報導」試圖規避散佈不實訊息責任，予以譴責，並嚴正聲明，對明泰並無裁員計畫，李中旺所言並非事實，且已傷害佳世達商譽，將研擬適當方式保護本公司商譽。

李中旺是友訊共同創辦人，先前因股權爭奪關係，明泰董事長也被友訊發動計畫而解任。 王郁倫攝影

佳世達指出，李中旺已非明泰董事長，但其仍為明泰董事，無論出席明泰董事會與否，均能對於明泰公司董事會議程及事後決議充分了解。

所以，李中旺知道明泰董事會從未在解除其董事長職務後，通過任何裁員計畫，卻用「根據媒體報導」名義，稱佳世達在董事會上提案裁員90名員工，此行為對明泰及佳世達所造成傷害，以及其可能涉及相關刑事民事責任，佳世達都將請律師研議追究。

對於明泰4月中旬所實行的人力精簡計畫，也是由李中旺以董事長職權親自批准執行，有李中旺的親筆簽名簽呈為證。

佳世達也對李中旺拋出質疑，若李如先前對外所發聲明書中所言，關心明泰員工及其家庭，即便有董事提議人力精簡，李當時身為明泰公司董事長暨執行長，應為明泰員工挺身而出，承諾以改善經營績效取代人力精簡計畫方為上策，而非立即擬訂計畫並簽准執行。

同時，佳世達也對李簽署簽呈後一個多月後，卻宣稱擔心遭裁員明泰員工處境，前後矛盾，態度令人費解，是否是因遭解任董事長職務而有此劇烈改變，或許需要李中旺才能說明釐清。

友訊經營大鬥法事件簿

責任編輯：陳映璇