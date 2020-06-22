在今年，7-ELEVEN旗下的會員機制OPEN POINT更新不斷，目前會員數已累積將近800萬名。

在今年，OPEN POINT數位會員經營是統一超商（7-ELEVEN）的重要策略方向。像是在今年上半年，就已經推出咖啡功能「行動隨時取」；5月又推出一次大改版，把ibon App的功能整合，將使用功能與介面全面優化；目的要把OPEN POINT App打造成一個多功能大平台。

今（22日），7-ELEVEN宣布OPEN POINT將以「多通路積點」、「1點成金」兩大策略，打造跨通路、跨品牌、簡單、易懂、好用的會員點數利器，將在7月1日正式上線。

一連串的功能更新，OPEN POINT會員貢獻較去年同期翻倍成長，占整體營收約2成，目前會員數逼近800萬。

未來OPEN POINT會員到7-ELEVEN、網購、藥妝、加油站消費，只要報手機電話，或出示會員條碼就能累積點數。 7-ELEVEN

OPEN POINT不僅能在小七用！買美妝、加油都可以集點

未來OPEN POINT會員到7-ELEVEN、網購、藥妝、加油站消費，只要報手機電話，或出示OPEN POINT App會員條碼就能快速累積OPEN POINT點數，點數還可當現金折抵消費。

7-ELEVEN表示，OPENPOINT整合多元品牌與通路，自7月1日起「多通路積點」服務正式上線，主打1組會員帳號就能跨品牌累積並折抵點數當現金使用。首波加入通路包含康是美、統一精工速邁樂加油中心。

跟上街口、LINE Pay點數潮流，1點抵1元使用更直覺

隨著街口支付與LINE Pay的使用率提高，消費者漸漸習慣由這兩大支付業者帶起的「1點抵1元」兌點機制，使用上比起7-ELEVEN實行多年的「300點抵1元」機制更直覺，7-ELEVEN也宣佈OPEN POINT7月1日起跟進1點抵1元，首波適用康是美、統一精工速邁樂加油中心。

「我們從Y世代（一般指1980年代和1990年代出生的人）經營到Z世代（一般指在1990年代中至2000年代中出生的人），已經是不同消費者族群，溝通語言應該更貼近消費者，所以我們會調整。」統一超商數位創新部部長傅廣仁今年3月接受《數位時代》專訪表示。

從今年初開始，7-ELEVEN的數位佈局動作頻頻，為讓消費者即早熟悉使用數位工具，7-ELEVEN也砸重本在行銷活動推廣。像是從6月1日開始，7-ELEVEN整合集團資源推出「3大支付立折5%」活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，周一到周六到7-ELEVEN消費指定商品享5%優惠、週日則加碼現折10%。

這樣的行銷活動，也帶動業績成長，目前整體支付占比達已23.5%，也帶動整體非現金支付占比直逼35%，會員數再成長近800萬人。

責任編輯：陳映璇