統一超董事長羅智先指出，受到疫情衝擊，7-ELEVEN在菲律賓的9成店還無法正常營運，台灣也調整展店方針。展望未來景氣則認為「是滿折騰的」。

今（17）日統一超召開109年度股東常會。董事長羅智先在會中直言，真的看不懂下半年景氣。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，全球零售業都受到衝擊。面對未來未知的產業局勢，羅智先說，「疫情是天災，不知道會對生活造成什麼影響，還要看老天爺。」

統一超董事長羅智先在會中直言，看不懂下半年景氣。 程倚華攝影

展望後疫情時代，羅智先認為儘管人們的生活基本需求不變，但是生活方式將會產生很大的改變，但不知道會造成什麼影響。現在景氣即使要恢復，也會相當辛苦。「就像外科手術技術很進步，但是要把斷掉的東西接回去，還是滿折騰的，」羅智先說。

在台灣的超商事業部分，統一超商（7-ELEVEN）也將隨疫情調整展店策略。

疫情衝擊海外事業，菲律賓門市9成無法營運

回顧2019年，合併營收為2560.59億元，較去年同期成長4.56%，合併稅後淨利達121.1億元，較去年同期成長3.13%，營收獲利皆穩定成長中。

在統一超海外事業菲律賓7-ELEVEN方面，店數持續成長，截至2月底共2,907家門市，較去年同期成長337店，受惠持續展店，業績也較去年同期成長近3成。但是，到了今年5月，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，讓統一超商109年5月合併營業額較去年同期下滑3.76%重要原因之一。

目前，菲律賓的「一般社區隔離」封城措施持續延長，羅智先透露，目前在當地門市有9成無法正常營運，後續狀況則無法預測。

台灣展店策略因應疫情調整，超市威脅由「Big7」迎戰

不過，在台灣的疫情控制比較理想的情況下，統一超的經營狀況相對理想。

在去年底，全台7-ELEVEN門市數已達5,600間，今年則持續展店，總經理黃瑞典透露，目前分店數已即將突破5,800間，持續創店數新高。能夠持續展店的原因，在於7-ELEVEN不斷推出各種複合店型，瞄準不同的消費需求，持續開拓讓人們走進門市的吸引力。

但受到疫情影響，7-ELEVEN在台灣的拓點策略也隨之改變。 像是原先針對觀光區的拓點計畫就必須暫緩，轉向加強住宅區店型開發。

近年來，超市業者透過各種店型不斷拓點，像全聯門市數已破千，在PX Pay、PX Go等等數位佈局上也有好成績。怎麼看台灣市場超市帶來的挑戰？面對這個問題，黃瑞典說，「超市跟便利商店競爭是長期以來都一樣的事情。」

面對「超市超商化」趨勢帶來的威脅，黃瑞典認為7-ELEVEN的大型複合店型Big7是迎戰的武器。「我們永康區的Big7有一百多坪，那就等於是超市了。」

另外，在去年股東會上，7-ELEVEN曾宣布將會以一年一間的速度，持續拓展X-STORE智慧商店。在去年底也確實達成進度目標，讓第三間X-STORE插旗高雄，「今年的4號店，也肯定要開出來，」黃瑞典這樣說。

責任編輯：陳映璇