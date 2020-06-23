「LINE社群」今（23）日開始正式上線，《數位時代》整理了常見的六大QA，一次解答LINE社群的疑惑。

LINE在今年五月時，預告繼日本、韓國、泰國、印尼市場後，將在台灣推出「LINE社群」（LINE OpenChat）功能，最多可以支援五千人群聊，並開放少部分用戶測試。

台灣LINE在今（6/23）正式宣布推出消息，《數位時代》整理了常見的六大QA，一次解答LINE社群的疑惑。

問題一：誰可以使用LINE社群？我可以成立LINE社群嗎？

無論是iOS或Android手機，只要更新到 LINE 至10.8.0（含）以上版本，即日起，都能加入既有的LINE社群。不過LINE表示，並非所有的用戶都能成立自己的LINE社群，而是會採「批次開放」的方式，分批讓用戶擁有成立社群的功能，預計2020年底前，就會釋出給全台所有用戶。

並非所有的用戶都能成立自己的LINE社群，而是會採「批次開放」的方式。 LINE

問題二：LINE社群在哪裡？

LINE社群共有兩個進入的方法。

打開LINE後，可以在「群組」分類中，找到「社群（OpenChat）」的入口。

點選「聊天」頁面的右上角圖示，可以看到「社群（OpenChat）」的入口。

LINE社群功能，也同步支援電腦版使用，需更新到6.0(含)以上版本，需要注意的是，「加入」社群需要在手機上執行，加入社群後，才能在電腦版聊天或回覆。

LINE社群共有兩個進入的方法。 LINE

問題三：有哪些LINE社群可以加入？

LINE社群特色，是跟「有共同興趣或話題的人」交流，進入LINE社群主頁後，可以看到許多不同的社群主題分類。

包括興趣、運動／健身、寵物、遊戲、流行／美妝、美食、旅遊、娛樂、科技、家庭／親子、學習、工作、其他，等多達13種分類，每個類別的社群數量，隨著每天新增各有不同，分類也會隨著用戶數的增加，變得更多元。

目前LINE社群，共有13種不同分類。 LINE

問題四：如何加入LINE社群？

為了維持品質，LINE社群特別強調管理員功能，無論是收到其他成員邀請，或自己在社群首頁上，看到某個想加入的社群，加入的方式，一共可以分為三種，就看管理者如何設定。

想所有人公開：任何用戶都可以直接加入。 輸入參加密碼：輸入正確密碼即可加入。密碼由管理員設定。密碼輸入錯誤時，當下將顯示錯誤訊息（不會因密碼輸入錯誤次數太多次被鎖）。 管理員核准：管理員可設定一個問題，要求加入成員回答，審核通過時會有系統通知。

加入LINE社群的方式，一共可以分為三種，就看管理者如何設定。 LINE

特色五：LINE社群跟群組，有什麼不同？

相較於一般群組，LINE社群最多可以容納五千名成員，同時在線上互動，建立「以共同興趣為基礎」的溝通模式，針對特定主題進行交流討論、共享專業領域資訊，與一般群組互補。

特別的是，就算是後來加入的成員，一樣可以看到先前的聊天紀錄。同時，用戶可以在每個加入的社群，設定不同的個人檔案（照片+暱稱），不會讓LINE的好友發現，參加了哪些類型的社群，隱私性較高。

相較於一般群組，LINE社群最多可以容納五千名成員，同時在線上互動。 LINE

問題六：LINE社群可以怎麼運用？

不同於傳統群組，LINE社群可以有更進階的玩法，大致可以分為三大類。

共享專業領域資訊 ：例如對股票投資有興趣的人，可以成立共同討論的社群，像是目前平台上已經可以加入的「微股力：台股戰神群」。 與志趣相投的人暢談：例如可以與同樣興趣的人，一起交流資訊，像是目前平台上已經可以加入的「飯店控」，就是專門針對旅遊住宿交流資訊的社群。 活動期間臨時使用：若是舉辦研討會、讀書會，可以透過LINE社群，與參與者進行互動問答。

責任編輯：蕭閔云