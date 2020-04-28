LINE官方帳號全面升級將滿一個月，還堅守在LINE社群的行銷人，可能都經歷一波轉型陣痛，到底升級2.0後，還有哪些方法可以優化經營、擴大效益？

LINE官方帳號2.0在4月1日全面升級，在即將滿一個月的日子，除了轉移陣地至Telegram經營社群的品牌之外，繼續留守LINE官方帳號的小編們，可能都開啟了「數訊息則數過日子」的模式。

在這段轉型陣痛期，有什麼方法可以將LINE官方帳號經營的效益放大，讓每一分投入的成本，花得更有價值？LINE於上周五（24日）線上直播分享經營眉角與官方最新的主打重點，以下整理為三帖緩解藥，希望能幫助行銷人更好地規劃LINE的經營策略。

第一帖：一次推3個泡泡框只算一則費用，彈性搭配推播

隨著LINE官方帳號2.0升級，最令品牌在意的，當屬按則數計價的新規定，因此，每次推播都需要審慎規劃。

不過你知道，一次推播最多可以推3個「泡泡框」（也就是3則訊息）嗎？

LINE官方帳號後台，在排程訊息推播時，最多可以一次推三則訊息給好友，且只算一則費用。因此小編們可以彈性安排推播內容。

目前LINE官方的訊息類型有10種，包含：文字、貼圖、照片、優惠券、圖文訊息、進階影片訊息、語音訊息、問卷調查與多頁訊息。舉例來說，一次推播的組合可以是：一張貼圖＋一段語音＋一則圖文訊息，用多媒體方式，將資訊推送給好友。

一次推播可以發三則「泡泡框」，多媒體搭配下，可以讓用戶有不同的體驗。 數位時代

不過，需要注意的一點是，越重要的內容、越希望好友注意到的資訊，越要往後放，因為越前面的訊息可能因手機螢幕較小的關係，被擠出畫面之外。

第二帖：貼文串別放著長草，追蹤功能開起來

另外，LINE貼文串的經營也不容忽視。

LINE貼文串，就像是LINE版的Facebook動態時報，然而由於不像訊息可以直接跳出通知，導流效果也不如訊息來得有效，因此常會被日理萬機的小編們忽略。

不過，LINE公布每月貼文串瀏覽人次（UU），其實有超過1,600萬之高，月瀏覽量6.8億次，顯示LINE用戶們其實有一定的瀏覽習慣。

再加上，LINE先前推出「追蹤」功能，開放一般用戶追蹤官方帳號的「貼文」，而不用加官方帳號好友。對此LINE表示，有些用戶是喜歡官方帳號的內容，但不想被訊息干擾，因此他們才開發了這個提供單向瀏覽的功能。

所以小編們不妨把貼文串當作第二個粉絲團來經營，尤其LINE觀察到，引發高度關注的時事相關內容，若能在第一時間發布，這類貼文在LINE聊天室、群組的轉發量非常可觀，是另一個曝光與擴大觸及的機會點。

不過追蹤功能預設是關閉的，因此小編需要到後台手動開啟，後續也可以從後台掌握相關數據。

貼文串追蹤功能目前預設關閉，需要小編至後台手動開啟。 數位時代

第三帖：3點優化，靠「探索」功能撈新粉絲

此外，LINE近日也在貼文串裡新增了「探索」區塊，會根據用戶過去在貼文串瀏覽過的內容數據，優先推薦相關但該用戶尚未追蹤的內容，提供官方帳號陌生開發的管道。

現在LINE用戶滑貼文串，在第三則貼文後，就會看到「探索」的區塊（上圖最左），介面右上角的星球icon，也可以直接連到「探索」畫面；若點入影音（上圖中），則介面變為黑底，影片會自動播放且不斷推薦新的影片。 數位時代

那該怎麼做，內容才有機會上架到「探索」？LINE提供幾個優化方向：

1. 影音內容優先推薦、自動播放，曝光率更高

LINE表示，貼文串的瀏覽用戶，在影音內容的消耗時間非常高，所以LINE也調高影片時長上限至20分鐘（過去為5分鐘），且探索功能會優先推薦影音，只要用戶沒有跳出，就會持續自動播放新的推薦影片。

至於檔案比例，則建議以3:4為主。

2. 圖片比例1:1.3，盡量不要組圖

至於圖片的部分，LINE表示最佳比例為1:1.3，且由於探索區塊，會將推薦內容的畫面組合在一起，所以發文時就用組圖方式的貼文，在探索區塊的照片會顯得更小、更不吸引人。

同時，針對有在圖片上壓文字的官方帳號，也建議盡量將文字占比壓低至25%以下，甚至10%以內更好，並提醒注意圖片品質，畫質較差的圖片，點擊表現也較不佳。

3. 主題標籤（hashtag）一定要下，上限20個

最後，LINE特別強調一定要在貼文內容增加#hashtag，這樣可以讓系統辨識更快速，更有機會被推薦上「探索」版位。

關於主題標籤，也有幾項要點需特別注意：

一篇貼文標籤最多可下20個標籤

標籤與標籤之間要加空白

需與內容有高度相關性

標籤文字盡量簡單不要複雜，並且長期使用

建議組成：大分類、品牌名與關鍵物件

LINE分享，目前最大宗的大分類包含：旅行、美食、生活、運動、休閒、電影、音樂、娛樂、兩性、趣味、寵物、美妝、時尚、插畫、設計、消費、親子、理財、興趣、時事等，建議小編可以視自家內容，標上大分類標籤。

此外，也可以加入品牌名稱或頻道名稱，小編綽號、吉祥物名稱等，經營自家專屬標籤；最後是人事時地物類型，例如：#人、#事、#地等，幫助機器學習與判讀。

總結

從LINE的分享看來，可以發現官方正加大力道在「貼文串」的經營上，不過新推出的追蹤、探索等功能目前有多少使用量與流量，官方並未公告，行銷人、小編們不妨根據LINE提供的經營指南，嘗試操作，至於最後要花多少成本（包含人力）在這塊經營上，可視效益來做調整。

畢竟，作為在台灣擁有超過2,100萬用戶數的通訊App，潛在的機會還是相當可觀，是社群經營上難以略過的平台。各品牌或可以視人力與資源，調整投入比重，但徹底放棄，可能還需要再考慮一下。

責任編輯：陳映璇