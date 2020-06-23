Spotify為Podcast開發互動廣告新功能，讓聽眾點擊章節中的贊助商連結，就能自動載入促銷碼，直接跳轉至贊助商網頁而獲得優惠。

Spotify自去年起積極打造滿足創作者及聽眾的Podcast環境，繼日前金．卡戴珊及DC漫畫簽約，為Spotify的Podcast增添專業且豐富多元的內容，今日Spotify也宣布推出「應用內優惠」（In-App Offers）的互動廣告新功能，讓聽眾可以直接點擊章節中的贊助商連結，直接進入贊助商的網頁並自動載入促銷碼，減少聽眾的完成購買的步驟進而提升創作者的收入。

「應用內優惠」的推出顯見Spotify將著重開發Podcast中的廣告功能。Spotify廣告業務和平台主管傑伊·里奇曼（Jay Richman）向《The Verge》表示：「Spotify希望為品牌創建更多直接接觸消費者的管道，促銷碼的應用僅是第一步。『應用內優惠』能自動夾帶促銷碼並將聽眾直接導到品牌網站，就是我們的目標，未來也將朝向這個思路開發Podcast新功能。」

Spotify在今年一月推出串流廣告插入（SAI）技術，可在播放Podcast時插入廣告播放，目前SAI僅使用在Spotify擁有的100多個獨家內容中。 Podcast廣告是透過分析聽眾的個人資料及喜好、定位等數據，即時投放符合聽眾的廣告，而這個技術也將從美國的廣告商拓展至德國。

Spotify強調，Spotify Podcast的播放量較去年同期有三位數成長表現，儘管Podcast與聽眾有著高互動率，但廣告商對於Podcast的投資仍趕不上用戶收聽的快速成長，在美國市場甚至不到10億美元，僅占美國媒體廣告總支出的0.4％。

目前Spotify僅將SAI技術用於自己的Podcast內容上，就是希望在數位廣告競爭持續激烈的狀況下，Spotify的Podcast能獲得更多品牌商、廣告商的青睞。

資料來源：Spotify、The Verge

責任編輯：陳映璇