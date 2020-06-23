在2020年第一季，全台有線訂戶數已經下滑至493萬戶，即便是還擁有100萬訂戶的中嘉，也不得不思考，該如何找到另一條還有成長機會的出路？

台灣有線電視「倒退嚕」，早已是不爭的事實，但這一現象如今究竟有多嚴重？

根據國家通訊傳委員會（NCC）統計，在2017年，全台有線電視訂戶數還有523萬戶，但此後開始「急轉直下」，截至2020年第一季訂戶數已經下滑至493萬戶，減少了整整30萬人、幅度達5.7%。

「中嘉有超過100萬名有線電視用戶，有人說這是優勢，但我卻認為不見得，到了明天可能就是弱勢。」中嘉網路執行長揭朝華說道。

雖然中嘉退訂潮減緩，但揭朝華表示仍不能掉以輕心。 唐子晴攝影

訂戶越來越少，年輕人不再看第四台，更別說未來的Z世代⋯⋯有線電視雖不死，但衰退的趨勢只會愈演愈烈。對於中嘉、凱擘、台灣寬頻等有線電視系統業者來說，勢必得找出一條還有成長機會的出路。

然而，在中嘉的佈局裡，這一條路便是往往和有線電視綁在一起的寬頻業務。

bb寬頻再見，推出全新品牌——Home+

幾十年來，與凱擘「龍虎相爭」的中嘉，在經營有線電視的同時，也經營著bb寬頻。

在揭朝華眼中，中嘉在推動寬頻服務時，「滲透率」的基準並不是既有的中嘉有線電視用戶，而是更大更廣，經營區域內所有的用戶，「競爭對手可能是既有的寬頻業者、行動通訊業者，現在有很多用戶因為499行動寬頻，退租了固定寬頻，我們必須去把這些業務找回來。」

中嘉官方指出，如今透過各種方式，像是和bb寬頻配套銷售，類似中華電信MOD，走IPTV網路傳輸的數位機上盒「bbMOD」，或者是去年12月推出的高頻寬1G上網服務，讓寬頻用戶滲透率每季以1%的速度穩定成長。

一切看似穩定發展，但似乎能見度還不夠高，選在此時，中嘉23日正式宣布推出全新品牌「Home+」，除了把寬頻業務納入旗下，更進一步融入智慧家庭服務，預計在2020年第四季前，完全取代使用多年的bb寬頻品牌。

「Home+ tv」4K機上盒是新品牌的第一款產品。 唐子晴攝影

「坦白講，我這3個月來有在看有線電視，真的不是很好看。」中嘉網路董事長郭冠群吐露心聲。

他表示在2020年，中嘉投入了19億元投資，其中一部分資金是拿來打造「Home+」的第一款產品——「Home+ tv」4K機上盒。

一方面，這款機上盒可以讓有看有線電視需求的人，繼續訂閱想看的頻道；另一方面，和過去採用封閉式系統的「bbMOD」相比，「Home+ tv」搭載的是開放式的Android TV系統，可以下載YouTube、friDay影音、CATCHPALY、LiTV、HBOGO、KKBOX⋯⋯等各式各樣的OTT平，台自由觀看，讓觀眾「選擇度更高」。

雖然類似的產品，凱擘、台數科都已經發表過，但全新的品牌名稱、全新的產品、全新的系統架構⋯⋯已經讓人看見了中嘉想要翻新蛻變的決心。

郭冠群：中嘉和凱擘，都在往非有線電視業務靠攏

但無論如何，中嘉的「大本業」仍是有線電視，但近日頻道版權費、分潤機制、分組付費、斷訊停播⋯⋯各式各樣的問題，讓有線電視產業一團亂。

台灣大哥大董事長蔡明忠上一週在股東會上表示：「是時候改變遊戲規則了」，面對此情此景，郭冠群眼中的遊戲規則又是什麼？

「有線電視產業的問題已經存在20～30年，並不是一個主管機關推動分組付費、一個代理商就能改變的。」

他表示，產業已經進入一個惡性循環，頻道商不願花更多錢，做出更好的節目，因為無論投入多少，回收都一樣。所以無論是凱擘或中嘉，都開始把業務重心轉往非有線電視業務發展，漸漸向寬頻靠攏，他稱做這些是未來10～20年有前途的業務。

中嘉網路董事長郭冠群（左）、執行長揭朝華（右），聯訪時向媒體透露近日對有線電視生態的看法。 唐子晴攝影

「未來可能會有兩個趨勢，第一個是大家越來越專心做非有線電視的事情，或是有一天在有線電視圈的人，意識到大家都要一起改變。」

他坦承，倘若中嘉放棄有線電視業務，對財務層面來說，勢必有很大的經濟利益；但就產業生態看來，市場一定會大亂，對產業穩定性沒有長期幫助的事情，就先不要做。

牽手電信業者，佈局5G怎麼做？

綜觀產業下一個大趨勢，無非就是5G，中嘉當然也沒有落下這塊市場。

今年一月，中嘉入股台灣之星、成為其第二大股東；6月，中嘉也開始和遠傳電信合作，當中嘉有「寬頻上網」、「數位有線電視」服務，而電信業者則有「行動上網」服務，便能透過一個資費方案，合作提供消費者三種服務；而這樣的模式從4G已經開始，有望延續到5G。

在入股台灣之星後，雙方合作越來越深。 台灣之星

揭朝華表示，和電信業者在5G的合作，還不只這些。

當5G需要綿密的網路涵蓋，尤其是在小巷弄中，有線電視業者就具有優勢。除了初期已經在協助遠傳、台灣之星以及台灣另外一家電信業者提供電路、建設基地台、補強涵蓋網路外，未來也將有更多服務面向的做。

「未來怎麼讓5G走入家庭？勢必要和我們合作，因為我們是家庭娛樂的入口。」

責任編輯：蕭閔云