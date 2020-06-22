高通上週發表全球第一款可5G聯網的機器人專屬平台RB5，這個能讓機器人動起來的「心臟」，和常見處理器有何不同？高通在這塊市場的佈局是什麼？

提到「機器人」，你腦中想到的是什麼？

在店家門口跳著舞、幫忙招攬客戶的Pepper；在家到處轉動、洗地拖地一手包辦的掃地機器人；做著精密組裝工作，準確度比人工更高的機器手臂；甚至是在天空排排站，幫忙抓拍巡邏的無人機⋯⋯從家用、商用再到工業用，其實這些都是機器人。

根據美國聯合市場研究（Allied Market Research）統計，機器人產業經濟規模到了2027年，將達到1,700億美元。

「機器人領域對高通來說，是一個非常有吸引力的市場，再過五年後，機器人和無人機的應用會是現在的兩倍，」 高通技術公司業務拓展資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器負責人德夫·辛格（Dev Singh）說道。

上週，在高通推出第一款支援5G的6系列處理器Snapdragon 690後，隔天又風風火火地發表全球第一款可5G聯網的機器人專屬平台——RB5，包括LG、美團點評、凌華科技⋯⋯全球共計20家廠商都已採用。

你是否會好奇，這顆能讓機器人動起來的「心臟」，和常見的手機處理器究竟有何不同？能讓各式各樣、功能迥異的機器人「活起來」的平台強在哪？高通在機器人市場的策略佈局又是什麼？

現在負責高通機器人業務的德夫·辛格（Dev Singh）向《數位時代》及部分台灣媒體分享在機器人市場的規劃。 高通

高通四年前就投入機器人，本土品牌「女媧創造」也是客戶

事實上，高通進軍機器人領域已有四年之久。

高通先前已陸續開發好幾款可供機器人使用的處理器，大多數為運算密集型的處理器，但和其他晶片大廠一樣，這些處理器並非「機器人專屬」，仍可提供不同領域產品使用。

直到在2019年的MWC上，高通終於發表了自家第一款機器人專屬平台RB3，也為RB5奠定基礎。

「在半導體產業，高通是少數一家公司專門把機器人這塊業務拿出來，設有專門的產品線，我們有專屬的團隊分別負責機器人相關的軟體、硬體及系統。」

德夫·辛格透露，目前市面上已有百萬台機器人採用高通的解決方案，銷售金額也已經超過數百萬美元。

像是三星、Sony、LG、軟銀、西門子、Bosch、iRobot⋯⋯等等大廠，都在高通的名單上，產品涵蓋家用、商用及工業範疇。值得一提的是，鴻海及小米參與投資，並與亞太電信牽手開賣的台灣本土陪伴機器人品牌「女媧創造」，也是高通的客戶之一。

德夫·辛格亮出至今為止高通的機器人合作夥伴。 唐子晴攝影

甚至是今年7月，NASA開發一個新的火星探索任務，其中也採用高通的解決方案，「我們的組合非常廣，可以涵蓋到兩百美元的玩具機器人，也可以是兩百萬美元的工業機器人。」

台灣本土機器人品牌「女媧創造」，在去年推出了教育陪伴型機器人「凱比」，並聯手亞太電信開賣，當時創造一陣話題。 亞太電信

複雜分散的機器人，運算平台要像樂高積木一樣層層疊加

機器人無疑是IoT生態系中重要的一環，但談起應用場景，有家裡、工廠、學校、農地⋯⋯領域相當分散，對鏡頭、感測、語音、運算的功能需求大不相同。

「過去的機器人應用，通常使用的是一般的CPU、GPU來處理，但機器人要處理的事情非常的複雜，真正需要的是一個整合式平台。」

德夫·辛格表示，RB3和RB5採用的是「異構運算」，整合CPU、GPU和DSP，當碰到不同問題時，會丟給不同的核心處理，除此之外，可再搭載數據機晶片，或是支援攝影鏡頭、感測器的模組。

RB5採用的是「異構運算」，可以根據客戶不同的需求，來設計該平台中搭載的東西。 唐子晴攝影

舉個簡單例子，雖然RB5是全球第一款支援5G的機器人專屬平台，但平台中的「數據機晶片」和「處理器」卻是分開的，可以自由組裝、自由搭配。當客戶不需要5G時，便可以選擇4G數據機晶片，甚至有些產品兩者都不需要，只要選擇支援WIFI的晶片即可。

高通還設計了RB5開發套件，除了處理器平台本身外，還可以連結各式軟體及機器人系統。 高通

德夫·辛格形容，可以把RB5開發套件想像成疊「樂高積木」，一層一層疊加上去，最下層是高通的處理器，上面可疊加一層感測器、一層運動控制器⋯⋯等等，需要什麼樣的應用，就「疊上」，讓同一個高通處理器適用不同領域。

「其實有這樣的設計，是我們已經知道客戶的痛點在哪，他們需要的不只是處理器而已，其他功能最好都能事先整合。」

然而，在高通眼中，機器人不外乎分為三大應用「家用」、「商用」和「工業用」三大層級。

因為RB5具有更高的運行能力，和RB3相比，目標市場多半是高階B2B應用；倘若是B2C應用，主力則為個人AI助理、無人機等等。

官方解釋，用虛線框出來的範圍，是RB5的主力應用領域。 唐子晴攝影

官方透露，包括LG、美團點評、凌雲科技、Open Robotics、獵戶星空⋯⋯等等，共計超過20家公司都已經成為RB5的早期使用者，也有台灣業者正在洽談中，目前生態體系合作夥伴也已經超過30家。

在台灣5G開台倒數計時之際，讓人不禁好奇，機器人和5G究竟會怎麼結合？針對mmWave（毫米波）和6Ghz兩種頻段，各自的應用是什麼？

由於mmWave頻寬更大，但傳播距離短，德夫·辛格觀察，大部分用於企業或工廠架設的私有網路中，主要瞄準工業面應用，工廠內部使用較多；至於6Ghz頻段，現階段則多為無人機使用，這些產品訴求為「現在就得用，有什麼就用什麼。」

責任編輯：陳映璇