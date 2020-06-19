HTC今日舉辦股東會，股價僵持在30元、2019稅後淨損達94.1億元，面對股東們的連連追問，王雪紅如何做到她承諾的「盡最大努力，對股東負責」？

今（19）日，HTC（宏達電子）召開一年一度股東會。當疫情尚未真正解封，這一場只有45分鐘便結束的會議，堪稱是近年最短的一次；雖然到場股東的人數也不像過去那麼多，但幾乎還是滿座。

HTC董事長王雪紅在一開場致詞時，便提及近半年HTC兩度裁員一事，「我們正在對整體營運做出正確的決策與改變，在這轉換的過程中，重新配置組織，也會有人員的異動，但我相信公司現在與未來的經營策略是正確的。」

攤開《致股東報告書》，HTC羅列的第一條財務數字，既不是「營收」、也不是「毛利」，而是支出的「營業費用」：2019年營業費用達119億元，相較前一年降低了18%，似乎HTC的重點不是談怎麼賺錢、而是怎麼少花錢。

股價停留在30元上下、遲遲不見起色，面對股東們的連連追問，王雪紅如何做到她承諾的「盡最大努力，對股東負責」？

2020股東會由HTC董事長王雪紅親自主持，因疫情及語言溝通問題，HTC總經理Yves Maitre並未到場。 唐子晴攝影

2019成績單：營收100.15億元、稅後淨損94.1億元

先來看看HTC在2019年成績單。

在這一年，HTC營收共計100.15億元，相較2018年減少58％；稅後淨損高達94.1億、年減178%。官方在年報中指出，營收銳減的主因是智慧型手機競爭激烈，導致出貨量減少。

唯一令股東稍微安慰一點的數字，是毛利從5.15億元提升至20.28億元，官方表示，這歸功於「成本控管」及「產品組合變化」兩點原因。

換句話說，HTC似乎開始以「高利潤」產品為主打，不再把「拚市占」的銷量視為第一重心。這無非驗證HTC執行長Yves Maitre日前接受媒體採訪時，談起HTC未來對智慧型手機市場戰略佈局時回答：「我們不想要名次，我們只想當HTC。」

2019年的HTC依舊未見起色，每股虧損11.43元、超過一個股本。

在召開股東會的三天前，HTC剛剛發表自家第一款5G手機HTC U20 5G和Desire 20 pro，但畢竟這一加分議題才剛剛釋出，股價並未隨著討論熱度一同上揚，今日收盤時，股價仍為30.3元。

掉出智慧型手機核心圈，靠5G重拾話語權

「請問VR（虛擬實境）系蝦米」、「新手機的價格是多少」、「HTC要不要送現場股東一人一支手機」⋯⋯在股東會上，小股東們紛紛拋出各式各樣、千奇百怪的問題。

但是，其中一位股東的疑問，卻引起關注。

他表示近日前往遠傳電信續約換機，但門市人員卻告訴他，目前沒有任何的HTC機種可購換，他擔憂地詢問：HTC手機事業及通路佈局目前究竟狀況如何？

以現階段來說，占HTC營收大宗的業務無非是「智慧型手機」和「虛擬實境」，HTC在2019年針對中階市場，一共發表四款智慧型手機：HTC U19e、Desire 19+、Wildfire X Desire 19s。

2019年年報指出，HTC一共售出1,978.2萬台智慧型手持裝置（包含手機和VR），其中內銷僅占2%，外銷則高達98%。雖然總體銷量相較2018年，還是成長407.4萬台，但銷售金額卻僅91.94億元，還不到2018年的一半。

Yves Maitre先前就曾對外表示，HTC過去幾年來在手機創新上停滯不前，原因得歸咎於公司在錯誤時機，把所有資源投入到VR的技術研發上，「在我小時候有人告訴我，『在錯的時機做對的事是錯的，而在對的時機做錯的事是對的。』」

HTC在股東會前三天，發表了自家第一款5G手機HTC U20 5G，成為HTC 2020年智慧型手機第一戰的主打。 唐子晴攝影

「經過前幾年學習到的經驗，我們一定要在對的時間、推出對的產品，尤其是硬體。大家應該都知道，我們在6月16日已經發表今年兩支新5G手機，也已經開始跟很多營運商合作，在7、8月就能開賣，」HTC財務長沈道邦說道。

周永明加入VR競爭，王雪紅：非常歡迎

相比讓股東們「霧裡看花」，不知前途如何的智慧型手機，在整場股東會中，反而花了大把時間在談論VR。

自從2014年起，HTC便開始傾注心力投入在VR上，經營項目漸漸從硬體裝置，包括VIVE、VIVE Pro、VIVE FOCUS，擴展到平台VIVEPORT，再到遊戲、教育、影視、藝術⋯⋯等等軟體內容，王雪紅表示，HTC從四年前，就開始一步步地在布建「生態系」。

然而，就在上一個月，前HTC執行長周永明風風火火地發表如同電影《一級玩家》的VR社交平台MANOVA，包括硬體、平台、軟體，都由他成立三年的XRSPACE公司一手打造，在台灣預計售價19,999元起，被市場視為和前東家開始「正面對決」。

有股東擔憂地提出質疑，表示HTC VIVE和XRSPACE產品究竟有何差異？HTC又是如何看待此事、如何應戰？

王雪紅強調，HTC VIVE和市場競品不同，多面向企業、教育、醫療等2B市場，其他則多半主力在2C市場。近期XRSPACE和HTC VIVE接連推出VR社交應用平台，HTC的VIVE XR SUITE針對2B客戶（上），XRSPACE的MANOVA則瞄準一般消費者（下）。 唐子晴攝影／XRSPACE

「在VR、AR領域的發展上，我們會遇到非常多的『硬體公司』發表產品，你們不只會看到周先生的產品，也會看到小米、愛奇藝、Facebook的產品，因為這才剛剛開始而已。」

在王雪紅口中，她把XRSPACE定義為一家「硬體公司」，HTC則是「供應鏈平台」，當越來越多人加入，餅才會做得越大，「這些公司會成為我們的客戶跟夥伴，所以非常歡迎。」

但事實上，HTC即便擁有強大的硬體、平台、軟體、內容製作能力跟團隊，但無論是國內或國外，競爭對手和他們一樣，每一家業者無非也都想要一條龍全包，XRSPACE也做到了，因此倘若要合作，還是有一定的難度。

全球VR裝置市占率，SONY第一、Facebook Oculus第二，而HTC VIVE則名列第三。 statista

綜觀目前全球VR裝置市占率，SONY第一、Facebook Oculus第二，而HTC VIVE則名列第三，但在2019年，Facebook Oculus則大幅躍進。

談起這一狀況，王雪紅表示，Facebook Oculus主要針對一般消費者開發應用，HTC VIVE則主要針對不同領域的2B市場，因此雙方並不是直接競爭關係。

當其他競品都瞄準一般用戶市場，HTC則是大砸成本及資源，經營難度更高的商用客戶，這究竟是不是對的一步，能讓HTC有朝一日靠著VR真正翻身？或許在未來幾年的股東上，就能找到答案。

責任編輯：陳映璇