看好暑假購車旺季，電動機車廠拚買氣、也拚話題。Gogoro找賽車手設計Gogoro S3，而宏佳騰則推聲控功能，PGO與最長壽偶像凱蒂貓聯名。

迎接暑假、畢業購車旺季，各家車廠無不卯足全力搶攻年輕族群！Gogoro繼viva後再度透過動畫視覺揭曉最新Gogoro S3、S3 ABS，號稱是旗下「最強性能」電動機車，由Gogoro內部擁有18年賽車資歷的賽車手林柏丞共同開發。

同屬PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟的宏佳騰透過iOS聲控功能玩出智慧電車新高度，PGO則推出限量版Hello Kitty電動機車博眼球。

專業賽車手林柏丞操刀Gogoro S3系列

為什麼找來賽車手共同開發Gogoro S3系列，主要就是賽車手最懂機車在騎乘上的眉角。當年Gogoro 1上市前，Gogoro找來三位專業賽車手試車，其中一位就是林柏丞，他熱愛參與摩托車競賽，是台灣TSR全國機車錦標賽的常勝軍，然而騎著騎著，就騎進這家電動機車大廠，被Gogoro CEO陸學森找來要打造一台最強性能電動機車。

林柏丞擁有18年賽車資歷，是台灣TSR全國機車錦標賽的常勝軍。 陳映璇攝影

林柏丞三年半前進入Gogoro工作，從事車輛的測試與開發，負責操刀Gogoro S3。 陳映璇攝影

三年半前林柏丞進入Gogoro工作，從事車輛的測試與開發，當時Gogoro S1開發完成、Gogoro S2已開發定案，僅剩下Gogoro 3還沒有性能版，林柏丞與10多人研發團隊從零打造Gogoro S3系列。

Gogoro S3主要調整在車架剛性及懸吊，提升避震反映的靈敏度，搭配與瑪吉斯（MAXXIS）共同研發的高抓地力輪胎，降低車身重心讓車輛在高速過彎時更穩定。採用與Gogoro S2相同的7.6kw馬達，時速0～50公里直線加速僅需3.7秒，售價89,980元。

Gogoro S3系列配上與瑪吉斯（MAXXIS）共同研發高抓地力雙能胎，時速 0-50公里直線加速僅需 3.7 秒。 Gogoro

Gogoro S3 ABS，是Gogoro第5款ABS車型，同樣搭載重車等級Bosch（博世）ABS 10系統，當車輛駕駛在濕滑的路面上時，ABS系統能避免車輪在緊急煞車時鎖死，有助改善車輛穩定性和操控性能，售價96,980元。

本週林柏丞更準備騎著Gogoro S3參加台灣TSR全國機車錦標賽，今年是他第8年參與比賽，林柏丞說：「 以前都是騎人家做好的摩托車比賽，這次終於有機會從自己想要的（機車）從頭做起。 」

不過去年Gogoro 3上市時被定義是一輛國民電動機車，由於平價加上外型特殊，甚至被稱作是適合媽媽騎的「買菜車」，如今卻搖身一變成為「性能車」。

縱使性能升級，Gogoro 3外型變化不大，年輕人真的會喜歡這台車嗎？林柏丞回：「車要改裝就會帥了！」Gogoro也提供超過百款改裝配件，讓車主可以自行打造愛車。

PBGN聯盟發動攻勢，宏佳騰玩聲控、PGO賣萌

不同於Gogoro找來賽車手開發車輛炒話題，同屬PBGN聯盟的宏佳騰、PGO各自瞄準不同客群搶市。宏佳騰新推出ABS版 Ai 1 sport，除了加裝BOSCH 10 ABS系統防打滑不鎖死，並加強跑車化懸吊系統，在智慧儀表CORXERA新增iOS聲控功能，喊一聲Hey siri就可以控制車輛開關鎖、開車廂、慣用的地址導航等，主打車輛的智慧科技，售價99,800元起。

宏佳騰近期推出ABS版 Ai 1 sport，在智慧儀表CORXERA新增iOS聲控功能。 宏佳騰

PGO則推出限量1,000台Hello Kitty聯名電動機車Ur1賣萌應戰，是全球第一輛Hello Kitty電動機車，從車身、液晶彩色儀表都使用紫色系，更不時可以看到Hello Kitty身影，Ur1車輛設計748mm低座高、省力中柱搶攻女性騎士，售價88,800元。

PGO官方透露，過去PGO燃油車有5代與Hello Kitty聯名車，由於每一次聯名的顏色、貼紙都不同，就有車主一共蒐藏3代，可見Hello Kitty魅力。

看好兩輪市場，PGO也首度與華南銀行推出「PGO聯名卡」，提供全車系24期分期0利率、電池資費8%的現金回饋，是首張結合燃油機車、電動機車信用卡。

PGO推出限量1,000台Hello Kitty聯名電動機車Ur1。 陳映璇攝影

看準暑假購車旺季，PBGN聯盟大軍祭出車海戰，試圖為近來低迷的電動機車市場點火，搶回失去的市佔率。

責任編輯：蕭閔云