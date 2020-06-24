艋舺夜市近期開始經營外送服務，在iCHEF的協助之下，成立了擁有108個攤位的線上夜市，收單、結帳效率提升，合作一週之後週末訂單量成長3倍。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，不僅少了外國觀光客，在疫情險峻的期間台灣民眾也減少出門用餐、選擇在家開伙，夜市生意一片慘淡。

「疫情發生的時候真的很可憐，整條街都沒有人，」艋舺夜市商圈發展促進會長陳姿卉回憶。

近日，智慧餐飲科技新創iCHEF宣布全面助攻餐飲業「疫後轉型」，免費提供iPad及出單機、網紅推廣文，與生態圈夥伴攜手助餐廳在疫情後的新常態中站穩腳步。而「艋舺夜市」成為與iCHEF合作的首個補助對象。

在iCHEF的協助之下，艋舺夜市成立了具有108個攤位的台灣最大線上夜市。只要外送地點在萬華區，消費者只要付20元外送費就可以一次買多個攤位的商品。目前艋舺夜市外送平台已上線一週，與上線前相比，週末訂單量已足足增加3倍。

iCHEF點餐網站功能讓攤販透過iPad輸入、管理線上及現場的訂單。 iCHEF

艋舺夜市攤商科技升級！訂單處理效率進步百倍

「這件事情iCHEF不能說有太多功勞，是因為有一個這麼神奇的夜市，這樣地團結，」iCHEF共同創辦人程開佑談起這次合作時這樣說。

原來在疫情衝擊之下，陳姿卉看到空蕩蕩的艋舺夜市，決定著手開始自建外送服務。簡單把自己的LINE帳號QR Code截圖，放上「我是萬華人」Facebook粉絲團，客人傳訊息來，就提供Google雲端中的菜單提供點餐；陳姿卉手寫訂單後，再透過社區廣播告知攤販點餐內容，由攤販送餐到集合點，接著由艋舺夜市商圈發展促進會組成的小型車對外送。這些外送員，也正是夜市中甘蔗汁攤販的員工。

當時陳姿卉用最土法煉鋼的方式開始幫夜市108個攤位經營外送服務，向客人抽取運費20元，店家抽10％，當作提供給外送員的薪水。在當時，也很快就看見好成績。艋舺夜市攤販碗哥深坑臭豆腐就說，開始做外送之後，生意增加了2~3成。

不過，手寫單據的做法很快就讓陳姿卉吃不消。「剛開始想得很簡單，結果LINE帳號瞬間有1千多人加進來，吃飯時間單最多，有時候手寫錯字、漏單，真的會抓狂，」她回憶。

在iCHEF透過媒體報導得知艋舺夜市的做法之後，立刻主動與陳姿卉聯繫接洽合作，「我們是科技公司，用科技協助餐飲業者是我們存在的理由，」程開佑說。在經過一週系統建置時間之後，艋舺夜市線上外送平台快速上線。

導入iCHEF點餐網站功能之後，艋舺夜市外送服務的訂單處理時間從300秒縮短到3秒。導入點餐網站後，週末線上訂單也成長超過3倍。

iCHEF協助餐飲產業面對疫後轉型，分享「艋舺夜市」成為首例補助對象的案例，點餐網站讓接單更容易。 iCHEF

外送攤位比寧夏夜市多雙倍！未來將持續改良接單效率

艋舺夜市並不是台灣第一個嘗試外送的夜市。在去年12月中，寧夏夜市就與Uber Eats合作外送服務，搶下「全球首個外送夜市」名號。

但與寧夏夜市第一波上線的43間小吃攤相比，這一次艋舺夜市的108間攤販多上許多。與寧夏夜市案例相同，這一次艋舺夜市也並沒有在每個攤放都放置接單用的平板電腦。談起這個話題，程開佑認為，由於一個攤販每日的訂單量也許不多，而夜市外送服務最強調的是「多攤一次送」的特色，因此，就成本考量與營運效率，都是集中在一個發送訂單的中心會比較好。

展望未來，程開佑認為，思考該如何增加收單效率、攤販分帳效率與再行銷是未來最重要的改良方向。

「疫情讓餐飲業者不好過，縱使已看到餐飲景氣回溫跡象，我們仍認為改變不會停止，」程開佑說。疫情之下餐飲業紛紛強化外送，然而在新常態之下，iCHEF希望協助餐廳加強包含外帶及內用等多通路的平衡及布局。與餐飲業者一起全面迎向新的時代，也期望疫情之後，「開餐廳」仍然是一門好生意。

責任編輯：蕭閔云