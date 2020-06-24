除了與OSIM合作按摩電競椅，並發表抗菌筆電，宏碁董事長陳俊聖23日展示最新強固平板及筆電Enduro系列，瞄準快速成長的倉儲物流及工業環境使用。

強固電腦品牌Panasonic、神基要注意了！？宏碁將加入戰局。

宏碁23日舉行全球線上發表會，董事長陳俊聖發表最新Enduro系列強固筆電及平板，共有有4款強固軍規機種將搶攻商用及工業用市場，甚至陳俊聖還直接拿Enduro N3筆電摔在地上，訴求超耐用，對於是否還有「強固電競筆電」規劃？陳俊聖則故作神秘表示下次發表會再說。

宏碁董事長陳俊聖並不否認會推強固電競筆電。 宏碁

全球因新冠狀病毒（COVID-19）肆虐，筆電需求暢旺，而強固型電腦也同樣在第二季買氣強強滾，神基本季業績季增率上看3成，4～5月營收更連創歷史新高，而宏碁身為個人電腦品牌四哥，也注意到這股商機，宣佈將跨入強固電腦戰場，23日首度推出IP65、IP54國際認證標準的防水抗塵筆電及平板。

不得不提一下宏碁此次推出的全新強固電腦系列，大約就花了陳俊聖近一半時間解說，甚至親自摔到地上，又播放一段不算短的員工搞笑測試影片，將強固筆電防水、防塵、低溫環境耐用度全都實測一遍，一切一切都顯示宏碁對該產品系列的看重程度。

宏碁表示，針對急救人員、一般產業及製造業開發Enduro T1平板電腦，支援Android（8吋）及Windows（10吋）兩種版本，同時戴手套也能直覺操作。

隨電商發達，倉儲物流管理人員操作平板需求也大增。 宏碁

另外T5平板則具備一個提把，方便工廠或倉儲人員使用，可以熱插拔更換電池，最高階的是Enduro N7 14吋強固筆電，支援亮度高達700尼特螢幕，在室內還是室外都有好的可視性，支援IP65防水度，配備雙電池可以在戶外長時間工作，其中一顆為10小時電池，另一顆則為內建橋式電池，而另一台N3強固筆電則支援IP53認證標準。

為了滿足商用市場對資安及設備管理的要求，宏碁也宣佈Acer Enduro Management Suite（AEMS）管理軟體系統，可以讓客戶一次做大量設備管理及遠端操作，使設備更加安全，

強固電腦多用於倉儲石化等工業環境。 宏碁

對於宏碁切入強固電腦領域，業者認為除硬體到位，客戶更重視全球維修服務體系是否健全，以及零件料件的保固壽命，宏碁能否將商用業務觸角再擴張至這個比商用量更小的強固電腦戰場？還沒開搶就已是話題。

抗菌筆電問世，搶防疫概念

剪刀石頭布！宏碁因疫情關係將國際發表會搬到線上直播舉行，陳俊聖依照出拳系列發表了宏碁2020年度全新電競、創作者、強固型筆電，全面升級支援英特爾最新第十代Core i處理器，而擔任發表會最先出場新品的，則是支持英特爾高階筆電規範「雅典納計畫」開發的企業版Chromebook Enterprise Spin 713，該機種具備觸控翻轉螢幕，13.5吋，內建HDMI連接埠可直接簡報投影。

宏碁是Chromebook龍頭，此次宣佈發表企業用翻轉觸控螢幕Acer-Chromebook-Spin-713新機，該機也支援英特爾雅典納計畫。 宏碁

「抗菌」成為宏碁設計一系列新筆電的新主題，不僅Spine 713採用抗菌玻璃，陳俊聖指出，新Swift 5筆電觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，經過專門的製程，可以減少觸控螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物滋長；而除此標配，消費者也可選擇延伸抗菌表面，選擇在觸控板、鍵盤及機殼上蓋與底座覆蓋抗菌解決方案的機種。

在創作者筆電ConceptD系列中，宏碁發表ConceptD 3 Ezel可翻轉螢幕筆電最為突出，可折疊為筆電或拉近螢幕操作，支援觸控筆，純白的全金屬機身及琥珀色背光鍵盤板，支援6種使用模式及18小時的電池續航力。

至於電競筆電一向是宏碁發表會重點，幾乎可以稱為宏碁史上最熱賣的電競筆電Predator Helios 300也升級最新英特爾處理器及240Hz螢幕刷新率。

宏碁跟OSIM合作開發PREDATOR 電競按摩椅。 宏碁

而最後，宏碁也推出最新與按摩椅品牌大廠OSIM合作開發的電競按摩椅，該產品支援兩個藍牙喇叭，四個按摩滾輪及可向後傾斜45度功能，算是電競座艙的清瘦版，何時開賣也吸引全球目光。