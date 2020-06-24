從工業電腦股王，到今年最慘時股價僅119.5元，樺漢科技創辦人朱復銓要怎麼拚成長？他端出一款能短距離投影150吋雷射顯影系統，更透露接到史上最大訂單。

「各位股東，這是我們發展最新雷射顯影系統，已經申請世界專利，台灣連台達電、佳世達都沒有這個技術，只要短短20公分距離（投影），不用吊在天花板或長距離，就有高解析度、高亮度畫面，現在已經接到非常龐大的訂單，更重要是性價比非常高，利潤率也非常高。」工業電腦大廠樺漢董事長朱復銓在23日股東常會結束後，意外突然秀出研發年餘的秘密新品。

「工業電腦兩大技術很重要，一是運算，二是視覺影像，這兩技術我們要同步發展。」他說。

據了解，朱復銓重新督軍樺漢一年多已有成果，前兩週，樺漢發給所有員工一人一份雞排、飲料，慶祝公司接到有史以來最大張的訂單，儘管對象、金額保密到家，成為助樺漢業績翻倍關鍵。

樺漢股東會後，突然發表展示最新雷射顯影系統。 王郁倫攝影

除這張大單，樺漢的新雷射顯影系統也正規劃量產。「一台150吋投影顯示器，可以取代監控室12台顯示器。現在發展1600流明系統，年底將推出3000流明，未來還有一萬（流明）的。」朱復銓透露，這套技術，還能用於車用抬頭顯示器。

股價腰斬，朱復銓：我們接單能量有新紀元

「我們心情沒有一分一秒是鬆懈的，股東請相信，2018年所說邁向三千金的話我永遠記得。」朱復銓為什麼要在股東會這樣說？因為樺漢2018年股價從500元之上翻跌，一路最低下探119.5元，慘賠套牢的小股東在股東會上，質疑可能跟營收雖成長，但本業營收跟獲利連兩年下滑、投資人溝通透明度不佳有關。

由於樺漢母公司鴻海都已更新官網、加強投資人訊息透明度，小股東在樺漢股東會開砲，要樺漢也跟進。

樺漢董事長朱復銓透露，內部也評估整併子公司可能，但相當複雜。 王郁倫攝影

「我們官網也在更新設計中，」朱復銓說，樺漢是鴻海創辦人郭台銘欽點的工業物聯網重要一棋，為何資優生被打入普通班？朱復銓滿腹委屈，坦言2017～2018年有將近一年多時間因集團徵召，長待深圳，較少時間花於樺漢，去年起他全副精神都專注樺漢本業，蹲低一年多，朱復銓信心滿滿，去年是最谷底，今年將重啟成長軌道。

「我們的接單能量是有新紀元的，」朱復銓透露，第四季新品開發完成，很快地在第三季就將與一家上市客戶簽約，成為其唯一設計代工廠，2021年第一季不論是這筆設計代工大單或雷射投影機，都將開始出貨。

潛在投資價值逾百億，朱復銓：先追求本業、業外雙好

「2021年開始就會有不一樣的發展，」他強調樺漢過去1～2年蹲下來，但未來會展現不一樣的發展，絕對不只是控股公司。由於法人認為樺漢類似控股型態，轉投資事業合計超過800億元營收，但本業去年只做了31億元，本業數字難看，導致本益比過低，股價輸給研華。

「賣掉S&T我們可以立刻進帳百億元，帆宣持股成本只有50元。」朱復銓解釋，樺漢手上高投資價值標的很多，但沒有必要追求短期處分利益，他將想辦法把本業拉起來。也有投資人建議把帆宣及瑞祺併入，免得被看成投控，朱復銓坦言早就研究多時，但法令跟程序複雜度都太高。

樺漢新總經理蔡能吉將主導內部9大重點事業發展。 王郁倫攝影

在整併集團投資之前，樺漢本業也必須先拉起來。 法人估今年樺漢本業會比去年成長，2021年有機會超越2017年69億元再創歷史新高，預估2022年本業營收將破百億元，業外也會成長，是雙好的一年。

「2021年有兩個大成長！一是新事業取得幾10億元大單，另一個雷射顯示系統，」朱復銓說，今年樺漢下半年營收將與去年同期持平，但逐季仍穩定成長，2021年樺漢怎麼拚，外界都在看。

責任編輯：陳映璇