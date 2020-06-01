看好自主機器人未來前景，鴻海宣佈與工業電腦廠商凌華合資機器人公司，由鴻海持股51%凌華49%方式，藉以開發自主機器人在各應用領域價值。

鴻海精密董事長劉揚偉接受專訪透露，鴻海與工業電腦廠凌華科技已經合資成立自主移動機器人公司(Autonomous Mobile Robot, AMR)，進軍自走機器人商機，而吸引鴻海入股合資，關鍵是凌華5年前併購的英國軟體團隊。

凌華可說是工業電腦併購王，近年陸續出手併購歐美技術團隊，2015年12月時曾出資1,660萬美元，相當5.5億台幣併購英國軟體廠商PrismTech 100%股權，PrismTech成立於1992年，主要是能以資料分散式軟體（Data Distribution Service, DDS）為基礎， 讓凌華更快在工業物聯網領域開發加值應用 。

凌華董事長劉鈞看好分散式運算IOT趨勢，2015年底併購英國軟體團隊。 adlink

鴻海將機器人產業列為重點發展領域，公司表示全球自主性機器人的應用需求逐步成長，相關技術的整合與深耕將成為公司的核心競爭力與價值主張。因此新合資公司將由鴻海持股51%，凌華持股49%共同成立，預計第三季正式營運，據了解公司董事長將由鴻海指派，但總經理由凌華技術團隊擔任。

鴻海指出，透過國際機器人開源架構ROS2所採用的標準即時資料傳輸架構（DDS），新公司將結合鴻海先進的機器人機電整合經驗，與凌華的軟體技術優勢，強強聯手優化軟硬體整合。

強化自主機器人連網順暢，滿足多元應用場域

鴻海表示新機器人公司目標是強化自主機器人在群體互動時，所要求的即時決策，精準行動與動態管理，讓自主機器人之間的連網溝通順暢無延遲，藉以擴大自主機器人在不同場域的應用價值。

鴻海指出，新創公司將整合即時資訊互連、自主系統排程與移動導航平台等技術，進一步強化自主機器人群集的功能，提供完整的技術應用解決方案，滿足越來越多元的應用場域。

自主機器人成兵家必爭之地，和碩也開發Aria機器人，可移動手指能靈活拿取水果。 王郁倫攝影

這項合作，也是鴻海科技集團落實「電動車、數位健康、機器人」三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，「三加三」公司發展策略之一。

責任編輯：陳映璇