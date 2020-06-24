把人物照變男生、變女生還有變老的FaceApp又重新爆紅了！但玩變老濾鏡、變性濾鏡的同時，也該小心自己個資，可能有外洩的疑慮。

最近，你常在Facebook、Instagram等社群平台上，看到朋友或追蹤的KOL，發布自己變性、變老的照片嗎？

許多名人都網路上發布自己老後、變性的照片。時光沒有加快、他們也沒去變性、整形，而是使用了爆紅手機應用程式「FaceApp」的濾鏡。

去年7月爆紅後，FaceApp又重回下載量排行第一

事實上，FaceApp在去年7月流行「變老濾鏡」時，就已引起討論，在全球下載量累積超過1億次；最近流行的「變性濾鏡」，又讓FaceApp重新爆紅一波，重新拿下Android、iOS免費App熱門排行榜第一名。在Google Trends上，也可以發現近三個月，FaceApp搜尋熱度達到100分的最高分。

▲FaceApp 在 Google Trends 上近三個月的搜尋熱度達到最高點。 Google Trends 監測數據

▲從 Appfigures 近三個月的數據，可看到 FaceApp 自 6／17 後，在台灣 Apple Store 上的排行急速上升。 Appfigures 監測數據

FaceApp照片放到雲端、刪App也為時已晚？

然而，當你上傳了照片看自己變性、變老後會變什麼模樣，卻可能同步將自己的個人資料交給FaceApp開發者、俄國軟體公司Wireless Lab。

美國一位App開發者Joshua Nozzi去年7月在Twitter上指控，FaceApp未經同意就使用他手機相簿內容、即便把網路關掉、轉為飛航模式也沒用。此則貼文現在已遭刪除，但這個指控已經引起美國社會恐慌。

有鑑於過去不少應用程式爆出竊取用戶個人資料、加上美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee,DNC）網站曾遭俄國駭客入侵，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）18日也在個人Twitter呼籲，跟風時務必留意資安問題，避免資料流向俄國；並請聯邦調查局徹查此事。

據美國科技網站TechCrunch報導，FaceApp官方針對外界的質疑做出回應：雖然使用者在App上可以看到自己所有相簿的內容，但FaceApp僅能編輯使用者上傳的單一照片，無權使用其他未上傳的內容。另外，他們將照片放在雲端資料庫進行編輯，「幾乎所有資料都在上傳後的48小時內被刪掉。」

要求FaceApp刪除你的資料！怎麼做？

FaceApp去年就再三保證，雖然開發團隊來自俄國，但資料不會被傳送至俄國，也不會以任何形式被洩漏或交易。 使用者若有疑慮，可以開啟App，並透過「設定—支援—回報問題」的程序來要求刪除所有資料。

儘管官方快速澄清並提供解決方法，不過仍遭質疑： 他們說「幾乎」所有資料會在48小時內刪除，是否暗示有些資料會被長久保留？ 此外，雖有業界人士緩頰，認為他們將資料上傳雲端再處理，是為了不讓同業有機會盜取人工智慧分析技術，但仍有部分人士憂慮， 若使用者後悔了、想透過刪除App來避免資料外洩，恐怕資料也早已被放上雲端，為時已晚。

別看有趣就去玩！保護個資，確認內容再按「允許」

很多人以為這類App能取用的僅自己上傳的那張照片，但只要多看FaceApp的隱私政策頁面一眼，就會發現事情沒那麼簡單。

頁面上清楚寫著：「 當您使用我們的服務，伺服器會自動記錄您的使用資料，包含IP位置、瀏覽器類型、造訪網站和網址、名稱及瀏覽紀錄等，以及『其他』資料。 」當你出於好奇而上傳一張照片時，其他你沒有提供的資料可能也已經被看光。

透過有趣的網路服務來吸引用戶、取得個資，這樣的作法並不少見，台灣人最熟悉的是Facebook上的各種心理測驗。我們經常出於好奇而點進去玩測驗，當系統告知會取用電子郵件或好友名單時，也不假思索地按同意，把個人資料拱手交出去，卻無從得知獲取者是誰。

近期全球最大規模的個資外洩案──英國數據公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）盜取高達5千萬Facebook用戶資料的事件，也跟這種心理測驗有關。

據 CNBC 報導，劍橋分析透過劍橋大學教授 Aleksandr Kogan 開發的性格測試 App「這是你的數位生活」（thisisyourdigitalife），從臉書獲取大量顧客資料，甚至藉此分析美國選民心理，在 2016 年美國總統唐納‧川普（Donald Trump）競選時擔任分析團隊，遭控用這些資料影響美國大選。Facebook 創辦人馬克．佐克柏（Mark Zuckerberg）為此親赴美國國會致歉。

當外界把矛頭指向 Facebook，Business Insider 報導則指出，Facebook 副總裁安德魯．波斯沃斯（Andrew Bosworth）認為這起事件並非資料被「盜取」，而是用戶警覺性不夠，主動給出資料。因此，最該負責的其實就是用戶本身。

下次想要跟風、上傳照片特殊濾鏡，記得先花點時間看看隱私條款，有沒有額外授權你不想要外洩的個資，別一個字都不看就急著按「允許」。

畢竟網路世界的資訊流動性極高，當你按下「同意」交出自己的個資時，也等於讓自己的資訊流向未知的地方，一舉一動都可能被監控。網路平台固然有責任保護用戶資訊，但由自身做起，時時避免對外提供太多個人資訊，才是更根本的作法。

本文授權轉載自：經理人

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