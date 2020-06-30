GoShare共享電動機車服務即日起宣布聯手宏佳騰進駐台南，首波投放200輛，用戶不只可以騎到Gogoro，還有宏佳騰Ai-1 Comfort。

看好國旅商機，Gogoro旗下共享服務GoShare今（30）日宣佈聯手宏佳騰智慧電車共同進駐台南，首波投放200輛，共有Gogoro VIVA、Gogoro 2，以及宏佳騰Ai-1 Comfort 三種車款，滿足市區觀光所需。另一家共享機車業者WeMo Scooter則擴大智慧停車服務，年底將在台北布建1千個合作停車格。

GoShare

GoShare、宏佳騰聯手，初期共同投入服務及營運

GoShare目前擁有超過55萬註冊用戶，繼桃園、台北、新北「青春山海線」之後，今日拓點台南。GoShare在台南初步營運範圍包括東區、北區、中西區，涵蓋台南的熱門觀光區以及成功大學學區，搶搭近期暑期旺季、國內旅遊商機熱潮，以滿足在地觀光客的移動需求。更找來台南在地業者、同樣也是PBGN聯盟的宏佳騰合作，GoShare官方表示，初期雙方的合作模式採共同投入服務及營運，除了採用宏佳騰車款外，未來將有更深入的合作方式。

宏佳騰Ai-1 Comfort投入GoShare台南共享機車營運。 陳映璇攝影

這也是GoShare首次混搭三種車款（Gogoro VIVA、Gogoro 2、宏佳騰Ai-1 Comfort）投入營運，同樣採分鐘計費，初步從地圖觀察，目前Gogoro VIVA、Gogoro 2投放量較多，Ai-1 Comfort數量較少。GoShare官方表示，宏佳騰的車輛會陸續投放完畢，占比約50%，未來在台南的主打車款是VIVA加Ai-1，搭配少量Gogoro 2。

GoShare為台南府城量身訂製美食地圖，網羅 35 家必吃經典台菜、特色咖啡廳與風格旅宿，提供用戶專屬特約店家優惠。 GoShare

因應台南美食之都的特色，GoShare也發揮行銷攻勢，推出一系列線上到線下的優惠活動，像是打造線上美食地圖，聯手台南在地35家必吃經典台菜、特色咖啡廳與風格旅宿，推出特約店家優惠，讓用戶可以騎乘共享機車穿梭台南的巷弄美食。

上線初期，GoShare祭出各式優惠吸客，像是前6分鐘享半價優惠，以及在台南借還車就有加碼騎乘金回饋；值得注意的是，即日起至7月13日GoShare支付綁定兆豐銀行信用卡，還能享有50%現金回饋，若是指定兆豐Gogoro聯名卡，還能再加碼10%現金回饋，等於最高享騎乘60%回饋。

不過GoShare並非首家進駐台南的共享機車業者，先前和雲iRent共享機車已於去年10月投入台南營運，首波投放車輛達500輛。隨著共享機車業者陸續插旗台南，透過App隨租隨還的便利性，勢必對台南在地機車租賃業者造成一定的挑戰。

WeMo擴大智慧停車服務，年底布1千個合作停車位

不同於GoShare積極拓點，另一家共享機車業者WeMo Scooter把心力放在方便用戶「找停車位」，今日宣布聯手台灣聯通、俥亭與歐特儀，7月起陸續新增包含南港車站、板橋車站與捷運景安站商圈等重要交通樞紐，提供停車場服務。

目前WeMo Scooter在大台北灑出6,000多台機車，用戶透過App可以直接進入室內外停車場取放車，免負擔停車費、App內還可隨時查看停車場內可租借車輛數量，降低租還車的摩擦，預計下半年大台北地區將擴大布局近1,000個室內、室外專屬合作停車格，車與車位比例達到6:1。

可以觀察到共享機車業者不再只是拚費率的價格戰，而是透過更多有趣的行銷活動及實際解決停車的難題，增加消費者的使用黏著性。

責任編輯：蕭閔云