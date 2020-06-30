頂呱呱士林劍潭店在近日開幕，同時首次開賣早餐。預期能帶動單店2成業績成長，下一步要把蔥抓餅這樣的台味早餐賣到海外市場。

連鎖速食炸雞店頂呱呱在今年迎向46歲生日，特殊的台式風味炸雞、糯米點心呱呱包、地瓜薯條都是台灣人熟悉的好滋味。

在2017年，頂呱呱在上海展店，正式走出海外，至今已在上海開設6間門市。到了2018年，頂呱呱進一步攜手美國功夫茶（Kung Fu Tea）於美國紐約曼哈頓開出第一間「炸雞配珍奶」概念複合店後，陸續在美國開設包含波士頓、德州、賓州等9家門市。在明年，還要進一步在日本、馬來西亞持續展店。

用台味「蔥抓餅」進攻早餐市場！預期提升單店2成業績

近期，頂呱呱士林劍潭店將在7月1日正式開幕，同時也是首次開賣早餐。以蔥抓餅系列商品作為重點品項。

頂呱呱士林劍潭店獨賣的早餐系列。 頂呱呱

由於開賣早餐，頂呱呱門市開始營業的時間能從一般街邊門市的11點，往前推展到7點。透過更完整的產品線拓展，與拉長營業時間，預期至少能為單店提升2成業績營收。

「像是板橋、南港、左營火車站這些門市，本來就是早餐時段都有開，我們希望他早餐不是只有炸雞、呱呱包，而是可以吃到一些更像早餐的品項，」頂呱呱副總特助劉人豪說。

同時，劉人豪也說，「我們在下午這個時段，其實是比較弱勢一點。」而蔥抓餅這樣的小點，也可以補足消費者下午的點心需求。

目前，早餐品項還只能在士林劍潭店吃到，不過在今年至少要把早餐品項進一步推廣到5間台灣門市。展望未來，也不排除全面導入全台60間分店。

用「人臉辨識自動點餐機」帶來早餐店人情味

說起對於經營早餐時段的想像，劉人豪說，「像是我去早餐店，有時候會跟阿姨說『老樣子』，她就會記得你習慣吃什麼。」早餐店老闆的親切人情味，頂呱呱也想要用自動點餐機做到。

頂呱呱士林劍潭店中，導入人臉辨識自動結帳機。 程倚華攝影

如今，許多在連鎖速食店都可以看見Kiosk自動點餐機。不過，在頂呱呱門市看到的這一台機器最大的不同就是導入「人臉辨識」功能。

透過士林劍潭店的這一台自動點餐機，系統會紀錄消費者所購買的品項。 只要在三個月內進到同一間店內再次消費，系統會自動跳出過去點過的餐點 。就像跟住家樓下的早餐店說「今天一樣」的情境相同。

劉人豪分享，在過去一周的試營運期間，自動點餐機的使用比例高達3成，客單價達320元，比平均客單價240高出許多。另外，也考量到目前頂呱呱的現金使用率依然高達近9成，因此自動點餐機除了可直接刷卡外，也接受鈔票、銅板結帳。

目前，這台「人臉辨識自動點餐機」僅能在士林劍潭店看見，未來將視營運情況評估後續在其他分店的導入計畫。

在頂呱呱士林劍潭店中，使用人臉辨識自動結帳機點餐，可以再到取餐區「刷臉取餐」。 程倚華攝影

看好海外「台味」商機，下一步在美國賣蔥抓餅

在今年，除了可以看到蔥抓餅早餐系列新品之外，其實也陸續推出椒麻一口翅、經典辣味炸雞等新品，是頂呱呱非常積極開發新產品的一年。這樣的計畫，也和頂呱呱的海外佈局有關。

「我們這裡（台灣）研發之後，美國跟上海也會有一些新產品的運用，」劉人豪說。

他進一步分享，當初把內餡用糯米製成的呱呱包這樣的單品推到美國的時候，也很擔心這樣的台式風味與美式食物差異很大。「但是呱呱包在美國紐約銷售超好！」在中午12點開始營業的紐約門市，呱呱包經常在午餐時段就售罄。

在2019年，頂呱呱也突破海關出口的挑戰，順利把台農57號地瓜出口，正式把地瓜薯條推到美國。開賣到現在，整體美國市場而言，比起馬鈴薯條當地消費者甚至更偏好選擇地瓜薯條。

有了呱呱包與地瓜薯條這兩個成功經驗，讓頂呱呱對於「台味輸出」更有信心。未來會在美國賣蔥抓餅系列台味早餐嗎？「會！」面對這個問題，劉人豪給出肯定的答案。

責任編輯：陳映璇