頂呱呱進軍遠百信義A13，店面外擁有大片露臺，還能近距離欣賞台北101、推出獨家菜單，甚至把營業時間拉長到凌晨12點，頂呱呱背後盤算什麼？

比麥當勞、肯德基還要早進入台灣速食市場，成立超過45年的頂呱呱，靠著台式炸雞、呱呱包等特色商品，成功打響名號，更是許多人難忘的童年滋味。

2014年，第三代副總經理史宗岳加入經營團隊後，頂呱呱展開一系列的轉型，不僅換了新LOGO、店內裝潢，去年更與功夫茶合作，大舉進軍紐約市場，靠著珍奶配炸雞，成功擄獲老外的胃。

求新求變的經營思維，頂呱呱這次進軍信義區最新的遠百A13，店面外擁有大片露臺，還能近距離欣賞台北101、推出獨家菜單，甚至把營業時間拉長到凌晨12點，究竟頂呱呱背後盤算是什麼？

延長營業時間，頂呱呱遠百A13滿足多樣族群

遠百A13四樓，以大稻埕老街意象裝潢，復刻台灣老街氛圍，台式炸雞品牌頂呱呱，從一年前就積極規劃這間別具特色的店面。

米飯、甜點、酒精，是遠百信義概念店核心的三大特色。

頂呱呱副總特助劉人豪表示，A13門市營業時間拉長到凌晨12點，每天晚上九點半後，店鋪會搖身一變成為酒吧模式，這次與麒麟啤酒合作，可以一邊吃炸雞，一邊暢飲調酒、精釀啤酒、Shot。

頂呱呱與麒麟啤酒合作，可以一邊吃炸雞，一邊暢飲調酒、精釀啤酒、Shot。 蔡仁譯攝影

先前頂呱呱與手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作，點套餐時除了碳酸飲料，顧客也能選擇搭配台灣特色十足的手搖飲。A13店面特別推出酒精版珍奶，以美國功夫茶為基底，配上Shot。劉人豪表示，之所以這樣設計，是希望能滿足不同族群需求，成為上班族下班後喝一杯的新選擇。

炸雞餐點外，A13也有販售咖哩飯、沙拉，甚至還跟美國舒芙蕾鬆餅名店SoftBite合作，除了基本款的舒芙蕾鬆餅，最特別的是配上炸雞的台灣限定款「炸雞辣甜心」。

炸雞餐點外，A13也有販售咖哩飯、沙拉。 蔡仁譯攝影

頂呱呱遠百A13店鋪設計很特別，除了室內用餐區，戶外還有一大片露臺，甚至可以遠眺台北101。劉人豪表示，因為這家門市有賣酒，加上延長營業時間等特點，顧客可以選擇到戶外喝啤酒用餐，一邊欣賞信義區夜景。

頂呱呱遠東A13店鋪設計很特別，除了室內用餐區，戶外還有一大片露臺。 蔡仁譯攝影

老牌炸雞店玩創新，連App也不無聊

在餐點上大玩創意，頂呱呱開放創新的態度，一次次打破外界對於40年老品牌的印象。除了話題滿滿的A13門市，下一步頂呱呱要透過手機App，強化會員經營。

劉人豪觀察，近年頂呱呱Facebook粉絲團流量穩定增加，與粉絲互動越來越緊密，因此萌生開發會員App的構想。「市面上的App都太無聊，我們想做不一樣的。」頂呱呱的App，共有 遊戲、點餐支付、外送、購物 四大功能。

App以遊戲為設計概念，用戶可以每天餵頂呱呱的吉祥物「阿勇」吃炸雞，吃的炸雞越多，就能增加好感度分數，遊戲成績會跟其他會員排名競賽，阿勇吃的炸雞越多，會員就能獲得折價券獎勵。另外還有「每日任務」專區，完成指定任務同樣獲得折價券獎勵。這樣的設計，是因為頂呱呱不希望顧客只有在要吃炸雞才會打開App，希望透過遊戲競賽，增加App開啟率。

App以遊戲為設計概念，用戶可以每天餵頂呱呱的吉祥物「阿勇」吃炸雞，吃的炸雞越多，就能增加好感度分數，換取折價券。 蔡仁譯攝影

OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）是零售餐飲重要趨勢，App中會員可以先線上點餐，選定鄰近門市線下取餐，跟其他業者最大的不同，在於支付體驗。

麥當勞、摩斯漢堡的App，只開放儲值、刷卡的支付型態，肯德基則是著重在LINE官方帳號點餐，除了刷卡、線下付現金，也能跳轉到街口支付結帳。頂呱呱則是直接在App中直接串接LINE Pay與街口支付，這是台灣速食業者中獨有的做法，真正做到在線上點餐到付款，一氣呵成的數位體驗，拉開與對手的差距。

為重塑品牌形象，頂呱呱力捧吉祥物「阿勇」，推出一系列馬克杯、購物袋等周邊商品，劉人豪說：「我們想把阿勇打造一個自己的IP。」在App上有周邊商品專區，會員可以直接下單購買。

不只UberEats，頂呱呱也有自家外送服務

外送經濟正夯，外送服務已經是業者標配。目前頂呱呱與UberEats簽訂獨家合作，過去劉人豪接受《數位時代》專訪時曾說，平台抽成高達30%到35%，頂呱呱將犧牲的營收視為「行銷支出」，只求在知名平台上曝光，以目前數位通路營收占比來看，外送占頂呱呱最大宗。

即便和UberEats獨家合作，在頂呱呱App中也有外送功能，究竟App的外送是誰在送的？車隊規模又有多大？

頂呱呱App中，將加入外送功能，不過並非成立自家車隊，而是由分店的員工，用自己的機車外送。 蔡仁譯攝影

「說實話，我們沒有特別規劃，就單純是滿足顧客需求。」劉人豪表示，分店其實都有提供外送服務，是由分店的員工，用自己的機車外送，不像麥當勞有自己的歡樂送車隊，頂呱呱並沒有固定規模與策略，比較像街頭巷尾鄰居的「人情外送」，當某家分店人手不夠，或是剛好員工沒有機車時，還會協調其他分店支援，這是頂呱呱獨有的特色。

頂呱呱會員App原預計隨著A13開幕一起推出，不過劉人豪表示，因為點餐功能跟POS機系統串接較複雜，目前仍在做最後努力，沒有推出時間表。

提醒：酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，有害健康

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責任編輯：陳映璇