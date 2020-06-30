美國人造肉大廠Impossible Foods於昨（29）日宣佈，公司旗下產品「無肉香腸」將在全美餐廳上市。

Impossible公司今年1月推出「無肉香腸」，為該公司推出「素漢堡（Impossible Burger）」系列以來第一個產品，先前已供應餐飲品牌國際旗下的漢堡王和星巴克美國門市使用，現在其他連鎖餐餐廳或獨立餐館都可以上菜了。

Impossible的競爭對手Beyond Meat已在雜貨店和餐廳（如：Dunkin’s）販售自家無肉香腸，其他食品公司如家樂氏（Kellogg）也推出自家替代肉的香腸製品。

新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，意外加速消費者改用植物肉品的習慣。根據尼爾森（Nielsen）的數據，截至6月20日以來的16週，鮮肉替代品的零售銷售額較去年同期飆漲218％。

美國肉品加工廠因人員染疫停工，牛豬肉供應短缺，有利Beyond Meat和Impossible Foods這兩大人造肉業者。人造肉大廠Beyond Meat今年迄今上漲了74％，目前市值80.3億美元（約新台幣2,365億元）。Impossible Foods目前為私人持有。

然而，在勁敵宣布此消息前，巴克萊分析師本傑明·瑟勒（Benjamin Theurer）一改對Beyond Meat長期看漲的態度，週一將其評級自等同「買進」砍為「售出」，令Beyond Meat股價立挫10％，最終收跌約7.15％至131.55美元（約新台幣3,875元）。

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瑟勒認為，Beyond Meat股價反映了新冠疫情帶來的利多，卻沒有反映出利空之處，即牛豬肉雖然短缺，但餐廳也同樣遭關閉或門可羅雀。 Beyond Meat的銷售額中，約莫半數來自食品服務分銷渠道和眾多餐廳，這些企業的業務均因疫情而受創萎縮。

反而新增競爭選手對Beyond Meat的衝擊不像遭降評那樣嚴重，因為人造肉產業成長快速，過一段時間總會有幾家勝出。

Beyond Meat FB

然而，華爾街對此產業仍有疑問，計入瑟勒最新給予的售出評級，目前僅有3位分析師給予Beyond「買進」評級，另有17位認為應「持有」或「賣出」，這買入評級比率僅15％，遠低於道指成分股買入評級比率平均55％的表現。

Beyond估值可能是各家分析師不建議買入的主因，目前分析師對Beyond平均目標價約莫每股100美元（約新台幣2,945元），幾乎較當前交易價格低了30％。

《巴倫》也認為Beyond可能過高。目前Beyond股價營收比約13，高於近期其他高成長食品公司的交易價格。

責任編輯：林芳如

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