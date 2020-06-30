在雄獅30年的總經理，以及多位主管宣布退休或自請離職，加上疫情的衝擊強迫轉型，現在也許是雄獅最重要的世代交替時機。

雄獅旅遊（以下簡稱雄獅）今（30）日人事大異動，原總經理裴信祐（首圖右）退休，總經理一職由董事長王文傑（首圖左）兼任。裴信祐是王文傑30年前從美商挖角的IT大將，更是雄獅集團網路資訊化的推手。

包含裴信祐在內，雄獅在今日還有多位主管同時退休，由於今年肺炎疫情嚴峻衝擊旅遊業，董事長王文傑宣示即刻轉型，值此時刻多位高階主管同時引退，也難免給外界諸多想像，甚至有傳言雄獅在瘦身。

對此，雄獅發言人、品牌策略總經理游國珍表示，多位主管退休皆是「屆齡退休」，並不是因為受到疫情的影響，同時也強調疫情期間內沒有辭退任何人，駁斥大幅精簡人事的傳言。

但對於雄獅來說，疫情中多位主管退休，現在或將是履行「將危機變為轉機」、提拔內部人才、加速世代交棒的好時機。

董事長王文傑千字文憶當年、感謝老將一路相挺

現年70歲的裴信祐任職於雄獅30年，對於老將的退休，王文傑也發文回憶兩人的相遇與合作。

5月20日清晨，接到裴總傳來LINE，表達退休之意，一時有些錯愕，但仔細讀了裴總提出退休的理由，包括於公：世代交替，傳承接棒的佈局；以及於私：希望能在未來歲月，擁有個人空間，完成一些生活上的新學習。

1990年，王文傑在朋友的介紹下，認識了時任美商藥廠台灣氰胺公司擔任資訊經理的裴信祐。當時王文傑認為，旅遊必然是高度依賴資訊化的產業，經多次對談後，裴信祐決定放棄美商的職位，加入雄獅。

「30年來，裴信祐總是能夠善體我的發展策略，在各階段，協助我帶領團隊，扮演企業轉型開拓的任務。我們並肩作戰，開創了幾個里程碑。」王文傑說，他更一路從1990年起細數裴信祐的戰功，包含設立資訊公司、在1994年至1999年間為了理解旅遊產業加入產品部門，更赴加拿大開設第一個北美據點、在邁入網路時代打造出雄獅的網頁平台等。

而王文傑也提到儘管裴信祐退休了，但仍會繼續擔任雄獅董事參與董事會重大決策、財務規劃、薪酬審計等公司治理事項，「繼續傳承經驗，並協助新世代的接棒。」

交棒新世代，好好打一場仗

退休的裴信祐也同樣發布了一篇長文，提及1990年從美商辭職加入雄獅，是期盼在一個「零資訊化」的本土公司，打造出企業化與資訊化的經營模式。

在雄獅待了30年，卻在2020年旅遊業面臨前所未有的疫情浩劫的時機選擇退休，裴信祐也說：「在雄獅全力拚企業轉型應戰時，我得以自私卻又放心地卸下重擔，不需再無眠無日地征戰，這對我與我的家人是多麼大的福氣，心中充滿感謝與有點點愧疚。」

但他轉念認為，現在退休後將是讓新世代接棒，好好打一場戰爭的契機，「美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所持的信仰我已經守住了。過去，我們打了美好的仗，未來，也將永續打美好的仗，是一場又一場需要代代接力的仗。」裴信祐說。

責任編輯：蕭閔云