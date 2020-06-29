雄獅旅遊攜手星夢郵輪宣布將推出全球第一個復航的郵輪行程，做了什麼才讓指揮中心點頭放行、又能為雄獅帶來多少營收？

在鑽石公主號、至尊公主號、威士特丹號等郵輪因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陸續傳出確診與被港口拒絕停靠等消息的影響下，全球遊輪產業近乎停擺。

在台灣，雄獅旅遊攜手星夢郵輪旗下的「探索夢號」於今（29）宣布推出跳島行程，從基隆出發，行經金門、澎湖、馬祖，將有望成為全球第一艘復航的郵輪。

讓中央流行疫情指揮中心點頭放行的困難點在哪，探索夢號又能為雄獅帶來多少營收？

加設負壓隔離房、空調系統調整，讓指揮中心點頭放行

雄獅在今年原先預計與星夢郵輪合作推出跳島行程，以國際郵輪的規模，推廣國內離島行程，但因為疫情的影響讓計畫延宕。

雄獅董事長王文傑也笑著說自己出生於澎湖，讓他對行程也充滿期待。 陳君毅攝

但台灣國內防疫有成，讓國旅市場大幅成長，雄獅也重新把郵輪計畫搬回來。期間也與中央流行疫情指揮中心溝通，遵循主管機關的防疫作業，「8,000億元的出境消費要轉到國內旅遊，一定要中央、政府與業者的共同參與。」雄獅董事長王文傑說。

包含船員必須先於防疫旅館進行居家檢疫14日，並進行核酸檢驗，回傳後再進行7日的自主健康管理，及管控旅客總量，以探索夢號可載客量為3,650人的50%為上限，且所有的艙房及船內空間都必須 具備與室外空氣循環的系統 ，確保船內房間對外換氣、船內空氣不回流、不交叉，並配有22間負壓隔離的艙房。還有針對旅客的分時分區用餐、加裝座位隔板，與量測體溫、保持社交距離等。

經過重重的檢驗才讓指揮中心點頭過關。

探索夢號於今（29）宣布復航，也是全球第一個宣布復航的郵輪（仍未確定8月2日正式啟航前是否有其他郵輪復航），有機會讓世界再次看到台灣的防疫成果。

交通部長林佳龍也提到，原先政府就規劃2023年是「跳島旅遊年」，但因為疫情的關係提前部署，也有機會讓離島行程的「藍色公路」，讓全球認知台灣不只是防疫大國，也是觀光大國。

郵輪航線預計為雄獅帶來一億元營收

探索夢號自8月到9月的航次中，也涵蓋了澎湖花火節的舉辦時間。 雄獅旅遊

雄獅與星夢郵輪合作的跳島行程，將一共有五個航次，從8月2日開始連續五週，每週日出發，行程共4天3夜，從基隆出發，行經金門、澎湖與馬祖，再回到馬祖。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，國內旅遊在解封後大幅成長，特別是離島，航空公司都特別加開機位因應旅遊需求，也讓住宿一位難求。郵輪能夠一次解決機位與住宿的問題，五個4天3夜的跳島航次，加上探索夢號週間的3天2夜行程雄獅也是通路之一，預計將為雄獅帶來新台幣一億元的營收。

雖然游國珍表示這個金額並不多，原因是本次行程的定價並不高，一人的價格是7,900元，多人還會有另外的優惠，比起國內已經被炒高的離島旅遊價格來說，算是相對的便宜。

「跟郵輪公司討論後，我們認為初期不要賣太貴，因為國人對於郵輪的信心不一定回復了，還有因為船員沒有全部都召集回來，船上其實有部分設施如水療、付費燒烤還沒有開放，服務也還沒有100%到位。」游國珍說。

雖然游國珍說一億不多，但雄獅的營收從4月開始已跌破一億，5月營收更只有6,382萬，遊輪能帶來的營收挹注，仍有不小的幫助。

「國內旅遊現在是旅行社的唯一出路，我們短期內不會期待outbound（出境）的復甦，雄獅內部還有很多在討論的案子。」游國珍說。

責任編輯：陳映璇