蘋果耗費5年開發Apple Watch的睡眠記錄功能，透過機器學習分析使用者睡眠習慣來提升紀錄的正確率，並協助使用者建立規律的睡眠習慣提升睡眠品質。

蘋果耗費5年開發Apple Watch的睡眠記錄功能，終於在今年WWDC開發者大會中正式隨著watchOS 7作業系統一起推出。蘋果技術副總裁凱文．林區（Kevin Lynch）在接受《CNET》採訪時透露，蘋果在watchOS 7加入的睡眠記錄功能，其實早在第一款Apple Watch對外發表後，就已經列入計畫打造功能項目，並且花費5年時間做準備。

過去市場一直傳聞蘋果將在Apple Watch加入睡眠品質量測功能，讓許多智慧裝置的競品，為了與蘋果競爭而著重開發睡眠紀錄相關功能，因近日蘋果發布watchOS 7，等於證實之前的傳言並非空穴來風。

林區表示，蘋果團隊投入許多資源研究如何協助使用者提升睡眠品質，而提升睡眠品質的重點主要是建立規律睡眠的習慣，並且透過Apple Watch正確判斷使用者的睡眠狀況詳實記錄。watchOS 7中的睡眠記錄功能降低iPhone螢幕亮度並且開啟手機勿擾，主要就是希望使用者能放下手機，放鬆心情準備進入睡眠。

蘋果過去研究輪椅使用者的健身記錄需求時，是透過累積大量運動數據量測記錄經驗，進而了解使用者坐在輪椅上時的運動數據應該如何記錄。蘋果這次新增的睡眠記錄功能，有部分是整合iOS 10開始加入的就寢時間功能，進一步對應睡眠記錄功能中的放鬆項目，協助使用者建立規律睡眠的習慣。

不過，即使使用者閉眼躺在床上，也可能僅是閉目養神，其實大腦仍處於思考的狀態，就算Apple Watch內建感測元件能紀錄睡眠狀況，但其實也無法完全反應使用者實際的睡眠品質。因此，蘋果是藉由機器學習進行分析，並透過大量數據比對、判斷使用者實際進入睡眠的狀態，讓Apple Watch能更正確記錄睡眠品質。

睡眠品質量測功能主要是以簡化後的數據描述，讓使用者了解自己的睡眠品質狀況，並且鼓勵使用者建立睡眠規律，避免使用過多複雜數據或負面描述，導致使用者對本該放鬆的睡眠產生壓力，造成睡眠品質受影響。

資料來源：CNET-1、CNET-2

責任編輯：蕭閔云