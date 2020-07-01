根據iCHEF的數據顯示，端午節餐飲業的景氣似乎慢慢回溫，營收年比幾乎回到去年的水準。

為了研究新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對於台灣餐飲業的影響，iCHEF發布「端午節景氣快訊」，鎖定從2019年起使用iCHEF POS機的1,424間餐廳作為樣本，撈出2,560萬筆交易紀錄，與上半年的主要節日做比較。

從資料中可以發現，因為台灣防疫部署有成，自228連假、清明連假以來的餐廳營收低迷開始有了復甦的現象，其中「咖啡廳」是成長最多的餐廳類型，年比成長直接擺脫負值，正成長43.2%。

根據經濟部統計部，最新5月餐飲業營業額統計的資料顯示，雖然尚未統計到端午節，但是五一勞動連假與母親節的聚餐效應，讓餐飲業在5月的營業額達到619億元，較4月大幅彈升29%，雖然與去年同期相較仍減少8.7%，但也顯示台灣餐飲業逐漸走出陰霾。

餐飲業開始回溫，營收年比幾乎回到去年水準

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在疫情趨緩的情況下，上半年因為疫情表現淒慘的餐飲業也開始回溫。

最慘的時期是清明連假，當時中央流行疫情指揮中心宣布實施社交距離，讓餐廳的營收年比下滑了23%。

在端午連假時期，餐廳表現開始回溫，營收年比僅下滑0.3%，幾乎回復到往年水準。不過，考量到今年端午連假的出遊盛況，營收仍只能與去年打平，顯示疫情在消費者的心中仍有些許疑慮。

五都中台南成長最多，僅雙北呈現小幅衰退

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而五都（台北、新北、台中、台南、高雄）中，台北與新北的餐廳營收年比分別下滑3.2%與6.2%，相較之下，台中、台南與高雄的營收年比都呈現正成長，其中以台南的表現最好，年比成長達19.8%。

從這個數據可以發現，在端午連假時，人流大量地離開台北，往中南部旅遊，帶動該地區的餐廳營業額成長。

「咖啡廳」迎來4成以上的高年比成長

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在先前iCHEF發布的景氣報告中提到，疫情期間影響較小的是日常消費型的餐廳，畢竟人總是要吃飯。

但隨著疫情緩和，消費者想要出去走走的心也按耐不住，在五都的餐廳類型中，「咖啡廳」的營收年比成長十分驚人，達到43.2%。

除了iCHEF公布端午期間「反彈最大」的是咖啡廳之外，根據經濟部統計部的資料顯示（5月）營收年比跌幅較大的為外燴及團膳承包業，年減32.8%，主因是各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

iCHEF資料採樣

樣本來源：1,424 間餐飲店

樣本數量：超過 2,560 萬筆交易紀錄

採樣時間：

總統大選：2019/1/19-2019/1/25、2020/1/8-2020/1/14

農曆新年：2019/2/2-2019/2/8、2020/1/22-2020/1/28

228 連假：2019/2/27-2019/3/5、2020/2/26-2020/3/3

清明連假：2019/4/3-2019/4/9、2020/4/1-2020/4/7

勞動節：2019/4/29-2019/5/5、2020/4/29-2020/5/5

母親節：2019/5/10-2019/5/12、2019/5/8-2019/5/10

端午連假：2019/6/7-2019/6/9、2020/6/25-2020/6/27

責任編輯：陳映璇