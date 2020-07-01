國際觀光旅遊看不到曙光！五福旅行社證實將精簡2成人力，最多可能影響百名員工，公司強調想辦法活下去。

南部起家、30餘年的老牌旅行社「五福旅遊」傳出等不及安心防疫，計畫裁員消息，對此五福旅行社證實，近期內部考量各單位職能不同情況，未來人員整體減縮幅度將會低於20%，但公司強調「仍逐步研擬中」，不是現階段實施。

五福旅行社在國內相當老牌，是高雄發跡的知名旅行社，過去主攻國外旅遊，隨疾管局宣佈封境抗疫，旅遊業者全面停止出團，也讓仰賴國際旅遊的業者面臨最大衝擊，7月1日傳出五福旅行社將裁員五成消息，對此公司立即發佈聲明澄清，確實評估瘦身，但幅度絕對不超過2成。

五福旅遊目前全台員工人數約620人，以此推算，將動到約124人額度。公司強調，已展開節約開支及彈性休假等計畫，雖安心旅遊逐步啟動，但五福仍是以國際旅遊為主的公司，雖政府有提供紓困政策，但因國際觀光禁令持續至7月底，國際觀光事業仍看不見曙光。

五福表示，經瘦身縮減的人員，除將依循勞基法相關規定辦理執行，公司也承諾被調整者未來在業務正常後可優先回聘。五福旅遊執行長謝宏明指出， 今年4～6月確實有拿紓困金，但7月就停了，業者必須自己想辦法活下去，並活長一點。

五福今年前5月營收約8.96億元，較去年同期衰退67.74%，5月營收是歷史新低，年減99.2%，五福過去國際旅遊業務佔比約7成，僅2成為國內旅遊，因應疫情也積極推出深度國旅方案因應。

責任編輯：陳映璇