相對於其他業者，易飛網國旅的營收占比將近3成，也是國內航線立榮航空的套裝行程立榮假期的總代理。這讓易飛網在衝刺國旅上，占到相當好的優勢。

易飛網（ezfly）於今（30日）舉辦股東會，董事長周昀生表示，國內旅遊的成長的確有助紓緩因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）所造成的影響，「過去國旅部門的人力約占公司兩成，現在人數加倍去拚國旅。」

在國旅方面，易飛網是立榮航空套裝行程「立榮假期」的總代理，立榮航空在國內擁有金門、馬祖、澎湖的離島航線，搭上民眾無法出國只好去離島「偽出國」的風氣，成為易飛網目前重要的營收來源。

國旅占比高，易飛網衝暑假檔期

綜觀6家上市櫃旅行社1～5月的營收，易飛網是除了大瘦身的燦星旅之外，營收在5月仍呈現成長的公司。同時也是6家旅行社中，5月營收年比下滑（87.04%）最少的。

主要原因是易飛網的產品中，國內旅遊占比在2019年達到將近3成（29.59%），相較其他旅行社如山富國內旅遊僅占營收2%、雄獅4.1%、鳳凰1%。

「加上我們是做OTA（線上旅行社），比較不會像其他業者編制這麼大。」周昀生說，2019年易飛網的員工數約在150人上下。

在致股東報告書中， 易飛網提到，自5月開始因國旅帶來大幅業績成長，展望接下來的暑假檔期、澎湖花火節、台東熱氣球、花東金針花季，配合上政府對於國內旅遊的補助，2020年下半年的旅遊市場值得期待。

為了衝刺國旅市場，易飛網也把閒置的國外旅遊部門、機場部門人力轉至國旅部門，國旅部門的人力從兩成翻倍為四成（約為60人）。

不過，隨著各家旅行社也開始衝刺國旅，是否會因競爭擠壓到易飛網，就要看後續各月份的營收表現。

台虎假期、桃園機場櫃台經營權，疫情下面臨停擺

而在易飛網2020年的營運目標中，大多都因新冠狀病毒的影響不得不停擺。

像是過去累積10年以上的「立榮假期」銷售經驗，易飛網也跟台灣虎航合作推出「台虎假期」，原先預計靠著虎航每月700+的班次，能夠提供數千個機位給「台虎假期」包裝銷售，但主飛日本的虎航目前也近乎是停擺的狀態。

此外，易飛網的子公司飛買家於2019年9月取得桃園機場電信服務櫃台的經營權，主要販售高鐵車票、悠遊卡、一卡通、網路商品、機場捷運票及其他票券，3個月的時間內已開始獲利。但隨即受到新冠狀病毒的影響，業務大幅衰退。

但飛買家已向桃園機場爭取到權利金及租金減免，幾乎已達全免狀態，且減免寬限期暫定為一年，預計待疫情過後，可為易飛網持續貢獻獲利。

責任編輯：陳映璇