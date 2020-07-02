108 課綱正為科技教育帶來新風貌！闇橡科技透過 VR 與教育的結合，讓學生更專注、教學更簡單、課堂更有趣，建中、 師大附中、景美女中都已添購入班。

還記得一個細胞內有哪些基本構造嗎？細胞膜、細胞質、細胞核、核糖體、粒線體又長成什麼樣子？

在回溯這些國中小教科書中的知識時，不免回想起過去課堂教學的樣子：同學們盯著考卷上的黑白細胞圖，於括弧中填入構造名稱——各構造間的大小比較、相對位置、質地粗細，全憑想像而成，又或者也無須多想，畢竟無從體會，考試也寫不出來。

然而，戴上 VR 頭盔後，教學變得不一樣了：細胞回歸成 3D 的真實樣貌示人，同學們除了能身歷其境的進入細胞的世界外，更能藉由建造自己的細胞，來了解細胞構造間的特徵。無論是數學的向量空間、化學的原子構造、生物的骨骼位置，甚至是地球上碳排放的前因後果，現在都能透過虛擬環境學習—— VR 新創「闇橡科技 Shadoworks」正融合 VR 技術及教學專業，為台灣教育開拓另一種新的可能。

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108 新課綱帶動「科技教育」新商機

台灣今年已邁入實行《12年國民基本教育課程綱要》的第二年，其中 12 年國教大力提倡的「科技教育」及「科技融入教學」，正為教學現場及教育相關產業帶來新的風貌。

近年來，台灣教育部為推行科技教育，祭出許多計畫如「中小學行動學習推動計畫」、「高中職行動學習推動計畫」、「前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設實施計畫」、「高中職前瞻基礎建設數位建設」等，目的都在試圖導入雲端資源、行動載具及新興科技來突破過去的傳統講述式教學，讓教育環境、資源及內容也能跟著與時俱進。有鑑於此，AR、VR、3D 列印、機器人等創新教育型態，乘著教育現場採購的新風向，也為科技教育相關軟、硬體業者帶來一股新商機。

當 VR 配上教育，會擦出什麼新火花？

所謂 VR 為虛擬實境（Virtual Reality）之意，是種透過電腦模擬的虛構三維空間。使用者藉由配戴 VR 頭盔，透過視覺錯覺產生身歷其境般地臨場感，移動時電腦也會偵測使用者的動作，讓使用者與虛擬世界進行互動。

闇橡科技創辦人彭子威過去曾為補教名師，也是位大膽的連續創業家。彭子威同時為法亞科技集團創辦人及 TAVAR 協會共同發起人之一，畢業於台灣大學地理系的他，求學時期便開始展現勇於創業的精神，由於家族成員過去多有創業經歷，加上他「好玩的事就去做，失敗倒也不足掛心」的正向個性，他從在學校旁賣雞排、飲料到合資補習班，一步步的走向連續創業之路，闇橡科技已是他的第七次創業。

在人生的種種嘗試中，補習班的經歷使他發現自己對教育的熱愛，同時也看見現行教育環境的種種限制如：因材施教的困難性、教學場域的局限性等。2016 年時，他決定成立闇橡科技，嘗試以 VR 搭配教育，會產生何種火花。

VR 平台讓學生更專心、教學更有趣！

「 VR 在過去幾年被證實在有強大的心理層面影響力，包含使人更專注、忘記時間、空間限制等，在教育上有十分重大的影響」彭子威說道，VR 所帶來的沈浸感能讓學生更容易專注、更提升記憶能力，大大增強學習品質及成效。

此外，VR 也能有效引起學生學習動機，讓課堂變得更有趣、吸引人，最重要的是：VR 能帶學生潛入傳統講述課程中到不了的環境——或許是一個細胞內、原子內、土石流現場、特殊地理環境、甚至數學的抽象世界，以上都是闇橡科技的 Surreal Education VR 平台帶給教育現場的改變。

Surreal Education VR 平台能依據使用者身分，提供客製化專屬服務。此平台目前分為學生版及教師版，學生登錄平台後，能透過不同的年級、難易度及科目分類自選課程，透過 VR 及遊戲培養自學力及知識涵養，而平台的成就系統也效法手遊的積分模式，讓學生透過累積勳章及點數破關、提升排名，增加學習的趣味性；老師端的部分，除了能透過系統搜集數據，掌握學生使用狀況外，Surreal 教學輔助功能還提供教師模組化的元件及範本，讓老師能依教學需求，創造出符合自己教學情境的 VR 遊戲，如此，每位學生、每個班級，都能享受獨一無二、量身打造的 VR 教學體驗。

邁向國際：台灣 VR 平台再升級！

目前闇橡科技將市場主要鎖定於台灣高中職以下的教育階段，Surreal Education VR 平台的服務範圍涵蓋明星學校到偏鄉學校，包含台北建中、 景美女中、士林高商、二林工商、鹽埕國中等。除此之外，闇橡科技也致力於品牌國際化，目前正積極推展業務至中、港、日、韓及新加坡等亞洲先進國家，透過代理商及在地化夥伴，希望躋身國際 VR 教育產業的要角。

論及闇橡科技的未來目標，創辦人彭子威信心的表示，大眾可期待接下來 Surreal Education 的全新風貌。

下一階段的 Surreal Education 希望以完整的教育平台方式呈現，意即，有 VR 授課需求的老師便能透過 Surreal Education 產製、上架自己的 VR 課程，而 Surreal Education 也將變為提供各種 VR 教育服務的平台。

目前闇橡科技準備開啟 pre-A 輪募資，以一百萬為目標，正積極尋找與 VR 及教育相關的策略型投資人當中。

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

投入研發讓團隊試錯、市場通路策略、合作夥伴布局。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

公司：全方位XR教育服務供應商。

目標：持續開發有意義的課程。

如何完成：根據歷史成功數據與專家反饋制定產品開發方向。

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

我們期望運用創新多元的教育，激發孩子們的天賦，增進學習效率，培養出更多傑出的孩子。

具有穿越時間與空間特性的VR教學方式，能創造強大的學習動機與改變人類學習方式，闇橡科技「Surreal Education」暸解學生以及教師的想法與困難，參考教與學雙邊意見進行設計規劃，運用VR產生多樣化的教學方法，善用學生的好奇心，協助進行學習探索，鼓勵學生分析、尋找解決方法、創意發想，不限制學生思考的方向，讓學生體會學習的樂趣，增強學習的內在動機，強調理解而非死記教科書，闇橡科技VR教育產品強調學習的質量與知識的熟悉度，而不是分數的高低。

團隊資訊

公司名稱：闇橡科技

成立時間：2016/2/1

產品名稱：Surreal Education

上線時間：2018/12/30

團隊人數：30 名

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