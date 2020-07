疫情讓人們開始遠距工作,在 WhatsApp, Facebook, Zoom 等幾乎各種媒體皆曾爆出資安問題時,有沒有專為企業打造的通訊解決方案呢?

新冠肺炎疫情延燒數月,在全世界各行業接連被迫進行遠距工作,遠距通訊、會議的需求大幅提升,此時「資安」問題將會是通訊、視訊會議服務提供商當務之急必須解決與保障的問題。近期因為視訊會議軟體 Zoom 資安疑慮的新聞席捲全球,迫使教育部行文禁用、而替代方案 Microsoft Teams 也曾傳潛藏資安漏洞、聯合國官員規定禁用 WhatsApp 執行公務、Facebook 數度醜聞也為其安全性劃下大大的問號。因為遠距工作的需求提升,溝通媒介的似乎「方便」與「安全」將成為是否沿用的重要指標。

或許對普通用戶而言,通訊設備只要不綁定付費媒介,資安疑慮並不構成重大困擾,然而對企業而言,顧客資訊、公司機密、內部文件等只要外流,便會對其造成莫大財務損失,甚至引發倒閉風險。在各種即時通訊軟體各有優缺的現況下,有沒有即時通訊軟體是專門為企業打造,且「方便」與「安全」可同時兼得的呢?

Rolo 即時通訊軟體讓顧客都在問:When are you ready?

Rolo 即時通訊軟體由跨國新創倢諾科技所打造,團隊員工遍佈法國、英國、越南、印度等國家,至於為何這樣一個跨國籍的團隊選擇落腳台灣?要從 CEO Momday Dok 與 CMO Alex Trup 兩位共同創辦人與台灣的緣分說起。

Momday 於 2004 年求學時因暑期出遊初訪台灣,並於 2007 年開始在台灣 IBM 擔任 PM 一職;CMO Alex 則在中國工作約兩年半後,來到台灣從事數位行銷工作。兩人的交集發生在工作數年後,Alex 加入 Momday 第一個創辦的專案管理平台公司 Kaneoh 。共事期間,他們面臨許多無法突破的困難,卻也看見安全通訊的需求與潛力,兩人決定合作重新設計一個更好的產品:Rolo。

Rolo

Rolo 的設計動機為補足現階段即時通訊軟體的兩大盲點:資安疑慮及非專為企業設計。資安危機是所有企業避之不及的大麻煩,因此 Rolo 與一向以高級加密防護著稱的 BlackBerry 正式合作,使其用戶傳送的訊息、文件及影音通訊時皆受到點對點(end-to-end encrypted)加密保障,所有資料皆不通過第三方伺服器,並有知名通訊加密大廠維護資訊安全。

此外,現行即時通訊軟體多以個體用戶服務為主要考量,如:Whatsapp、Line、Messenger 等等,皆非以企業需求出發的軟體設計,造成使用者與企業管理許多問題。

對用戶而言,公私不分的單一帳號易讓人將私人訊息錯發致工作領域,當與其他用戶談及商業合作時,允許收回的功能更可能讓溝通面臨誠信問題;對企業而言,因公司無法直接管理用戶帳號,當員工離職時易將機密資料帶走,職務交接時也常有資訊流失。種種不夠完善的使用者體驗皆出於:通訊軟體本身就不是為企業設計,而 Rolo 的開發便是為補足這塊市場需求。它專門為企業量身打造,提供如:數位名片、高品質視訊服務、公司資料掌控權、訊息無法即時刪除、所有文件加密、行事曆同步等功能,針對企業用戶需求打造專門解決方案。

因此,在疫情徹底改變全球用戶工作型態,加上近期資安漏洞頻傳的情況下,CEO Momday 幽默地說道:「我們最常被客戶問到的問題便是——完整的產品什麼時候上線呢?」

Rolo

東南亞 SME 將會是繼中國後下個潛力市場

隨著中國工資日漸上漲,許多製造大廠近年來紛紛遷至東南亞發展,疫情造成的供應鏈斷鏈危機,更加速各大企業至東南亞尋找合作夥伴的動能。有鑑於此趨勢,加上東南亞龐大的人口基數與即時通訊軟體於當地的驚人成長(如 Whatsapp 在印度便有兩億活躍用戶)Rolo 將主要市場鎖定於東南亞,透過較低廉的付費方案,吸引中小型企業採用服務。

雖然目標市場鎖定於東南亞,但 Rolo 團隊還是選擇紮根台灣,Momday 及 Alex 表示,外國人常因硬體技術而認識台灣,卻越來越少有台灣軟體公司能打入國際市場。因此,他們將公司訂位為國際級、來自台灣的新創團隊。

兩人提到:「我們很驕傲我們來自台灣,並也希望能透過我們的努力,帶給台灣一些助力!」因為對台灣的熱愛,兩位創辦人都選擇在台灣建立家庭,他們表示,雖然目前團隊無法成立跨國部門,但他們藉由徵聘來自不同市場、不同生活經驗的人才,來提升產品在地化的設計。

作為生根台灣的跨國團隊,對台灣新創圈有何觀察?

在台灣,像 Rolo 如此多文化的團隊成員組合並不常見,他們分享在台灣創業過程中對於整體生態系的觀察,Momday 認為,新加坡新創做得較為出色之處,非常值得台灣參考。他認為,許多新加坡新創擁有巨額融資,這些新創選擇落腳台灣,能提供的薪資條件相對較優渥,因此容易排擠台灣本土新創找到相對更好的人才。但 Momday 認為即便這對其他台灣本土新創並不是好事、暫時也可能破壞台灣的新創生態,但相對也能提升台灣人才的價值。

他們也觀察到台灣創投投資出早期新創其實不多,而政府對單一團隊補助金額少,過程也較不透明。兩位創辦人亦侃侃的提到:台灣其實有不少人有雄厚資本,但這些投資人不投資新創而是將資產投入房市、不動產等,原因可歸結於台灣不曾有成功賺大錢的新創,因此無前例可以參照。

最後,他們認為,對於創業者而言,台灣是很棒的地方,新創可以多向外看、與國際接軌,若於品牌建立初期忽略國際視野是件可惜的事,然而這並不一定表示要將市場鎖定於歐洲、美國等地,光台灣身處的亞洲便有無限機會。

創業快問快答

Q:請簡述貴公司的服務內容?

Rolo is a secure business chat application, with instant messaging, audio/video calls and large file transfers all end-to-end encrypted by BlackBerry (the world leader in secure communications).

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

With the current COVID-19 pandemic, we have seen an increase in demand for secure communication applications

Q:最常被客戶或投資人問起的事情?您會如何回應?

How do we compete in a crowded chat app marketplace? We actually don't see the market as being so crowded - Yes there are many chat apps, but the majority of them are for internal communication or consumer communication. There is currently no clear market leader for B2B chat apps, and so there is a huge opportunity.

團隊資訊

公司名稱:倢諾科技有限公司

成立時間:2019/10/16

產品名稱:Rolo

上線時間:2020/1/30

團隊人數:13 名

