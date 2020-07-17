AuthMe利用AI開發數位身分辨識系統，供金融業者使用，，主打3分鐘內辨識完畢，又因創辦人皆有白帽駭客背景，格外重視資安問題，此軟體具高度安全性。

如今民眾要想在銀行開戶，各家銀行雖提供線上預約功能，得以節省實體辦理手續時間，但最終還是必須親自到分行一趟，才能完成手續。這樣的開戶體驗，過程依舊繁瑣，尤其對於上班族來說更是十分不便。

新創公司 AuthMe 自行開發一套 數位身分認證系統，導入AI技術進行人臉及活體檢測 ，除了讓開戶程序變得快速且方便以外，也協助金融業在自動化上邁出一大步。

創辦人具電腦科學背景，開發軟硬體經驗豐富

談及創業淵源，AuthMe的執行長李紀廣和技術長許迺赫為大學同學，同為電腦科學背景的兩人，過去曾一同做專題，以「六度分隔理論（Six degree of seperation）」作為基礎，開發出名為WARM的系統，該系統得以分析當時部落格上的用戶人際網絡資訊，甚至有女用戶因此發現男友劈腿。

擁有相當純熟技術背景的二人在退伍後各自創業，且同是做軟體代工，協助金融業客戶系統整合。直至2016年，兩人再度攜手合作，接觸區塊鏈產業，建置虛擬貨幣交易所，持有數千萬比特幣，也因為建置交易所的關係，逐漸了解行內在「用戶識別」與市場上可能的痛點；另一方面，營運虛擬貨幣交易所期間，也曾遭到駭客惡意攻擊，所幸二人皆有白帽駭客背景，順利保護自身數位資產，但這個經驗讓兩人對「資安」問題格外重視。

隨著虛擬貨幣市場略微崩盤，過去的硬體銷售優勢不再，他們因而轉向開發更靈活、更輕量的軟體系統。

用戶識別流程痛點多，AuthMe主打3分鐘內辨識完成

李紀廣表示，目前所有交易所都有「認識你的客戶（Know your customer, KYC）」用戶識別流程，但流程痛點多，包含：手動填寫資料耗時、上傳證件真偽難辨、自拍難以確認人物真實性、人工審查耗費人事成本也耗時。除了開戶體驗較差，對使用者產生推力外，組織面也需要更有效率的程序，以達到省時省力效益。綜合上述問題，李紀廣和許迺赫決定朝數位身分認證方向投入開發。

AuthMe在身份識別上，分為晶片證件查驗以及非晶片證件查驗，無論何種形式，皆主打在3分鐘內完成識別，以降低客戶流失率。前者以護照為主要識別證件，由於現行我國晶片護照依照「國際民航組織（ICAO）」規範建置，通用性高。用戶只需掃描晶片證件頁，便能產生專屬鑰匙，再以手機內建NFC解鎖安全晶片和數位簽章資料，不需手動填寫，系統將自動帶入，再以晶片內照片進行臉部識別，確認用戶身分即可。至於後者則是透過 OCR 光學字元掃描一般證件資料，系統將偵測證件影像檔是否經過修改，避免有心人士冒用，而後程序一如前者，經臉部辨識後便完成驗證。

AuthMe所提供的服務，除上述提及的證件查驗（AuthMe Onboard），和人臉、活體驗證（AuthMe Selfie） 外，也涵蓋詐欺偵測（AuthMe AntiFraud）功能。有鑒於過去銀行詐領案件頻傳，曾有嫌犯將證件膠膜撕開換掉照片，盜領數百萬，因此此項服務越來越受到重視。

AuthMe 會偵測用戶的裝置 IP、地理位置，分析其異常與否，以及影像修圖和浮水印去除偵測，最後則是偵測用戶行為模式，透過多重驗證程序，確保用戶身分真實性，降低詐欺可能。

應用Explainable AI進行被動活體檢測

至於技術面的操作，AuthMe應用「臉部活體檢測（Face liveness detection）」，採「被動活體檢測」，只需用戶的自拍即可驗證，不同於大部分的主動活體檢測，需要使用者說出一段句子，再透過AI或人工進行辨識，相較下程序較複雜。由於晶片證件查驗因大部分民眾不會隨身攜帶護照，AuthMe也提供上下相容的方案，供民眾透過紙本證件，如身分證、健保卡、駕照等，透過AI去分辨真偽，同樣可達到一樣的成效。

AuthMe運用Explainable AI，不同於大部分機器學習，只是呈現一個統計分布的結果，難以解釋結果產生背後的原因。李紀廣補充說明：「AuthMe 除了訴求訓練好的模型之餘，也要能精準解釋辨識的依據。」因此，這一套模型類似「 神經網路（Neural Network，NN） 」學習系統，將人臉切割成區塊並放大，呈現高維度、高參數組合的形式，再由神經網路進一步辨識得到結果。至於機器學習的所需龐大的資料庫來源，則是透過和學校或研究機構合作，或是透過同事搜集周邊人脈，加以建檔納入資料庫中。

現階段，AuthMe 主要以 B2B 作為其商業模式，目前客戶以金融業者占大宗，因為完善的自動化辨識系統為其剛性需求，客戶也以主動找上門居多。AuthMe 提供兩種方案，包含私有雲和 SaaS，前者收建置費及授權費，後者則是依使用次數計費，採訂閱制模式。李紀廣表示，大多銀行會希望資料放在自己的私有雲裡，更安全有保障。對於資料儲存及處理部分，AuthMe一切遵照法規行事，也符合歐盟《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation, GDPR）。

就未來佈局而言，AuthMe 預計明年會開發具 B2C 功能的 app，整合客戶資料，讓服務得以安全地應用在各種情境下。由於疫情關係，目前市場仍聚焦在台灣，原本預計進軍東南亞計劃延遲，盼疫情結束後能順利拓展版圖，從亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）會員，延伸至全球。因應未來計劃，AuthMe 需要策略性投資大於財務性投資，也希望有更多理念相近的人才，如具駭客精神的成員加入，以保護更多人的個資。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：AuthMe方案與其他競爭對手方案相比，1. 能夠提供更好、更安全的使用者體驗，避免顧客流失，2. 提升一般身分驗證的可信度，有效降低詐欺、偽冒風險 3. 透過深度學習建構的模型，能大幅降低現行的審查人力需求 4.技術自行開發，能確保技術發展方向貼近客戶真實需求 。

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A："我們希望幫助社會大眾用更安全、更簡便的方式來掌管自己的數位身分。透過AuthMe的服務，人們可以確保自己的數位身分更難被假造、偽冒，且可以更方便的運用於各種數位服務，而不需要過度揭露個人資訊，幫助每個人更好的保護個人資訊。

此次疫情的發展，可以看出各種服務的數位化勢在必行。以口罩實名制為例，透過高度安全的數位身分來限制口罩販售，就可以幫助大眾更公平、更方便的做好個人防護，有效避免疫情擴散。"

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A："我們希望成為所有人將線下證件及真實身分轉換為數位身分的平台，同時可以管理各種帳戶，用token的形式讓用戶可以妥善保管自己的數位身分，在使用各種數位服務時不再需要填寫諸多資料。如此一來，1. 僅需由平台提供該服務必要的個人資訊即可 2. 不再需要紀錄密碼，用自己的真實身分來做帳戶管理。

一方面用戶能夠確保個資揭露範圍，另一方面企業不再需要客戶填寫諸多資料，及建置客戶個資儲存單位，承擔洩漏、違反個資法的風險。而且可以讓用戶以身分驗證來取代密碼管理，透過AuthMe平台就可以安全且快速地進行各種需要驗證身分的需求。

為了達成這個目標，我們會 1.持續強化關於身分認證的各種技術 2.做好資安管控，確保個資不外洩 3.透過與企業的合作，讓AuthMe現行方案成為日常生活的一部分，在各個領域都可見到AuthMe為大家妥善處理數位身分認證，強化信賴感。"

公司資訊

公司名稱：AuthMe

成立時間：2019/9/6

產品名稱：AuthMe數位身分認證解決方案

上線時間：2019/11/11

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