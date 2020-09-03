漢鼎智慧推出的「超音波加工模組刀把」，擺脫過去必須整機購入才能進行超音波加工的困境，也讓超音波加工成本大幅降至國外大廠的1／10，導入時間只需兩周。

台中是台灣精密機械重鎮，擁有樞紐位置、台中港與清泉崗機場海空雙港等優勢條件；以中科為核心，園區所在之大肚山麓是世界聞名的「科技走廊」，裡頭的就業人口超過30萬人、年產值9,000億新台幣。外加上近幾年配合中央政府提出之創新研發計畫，台中圍繞在智慧機械與航太產業升級等議題，以「成為國際級的智慧機械之都」為發展策略。

中興大學的機械工程系教授陳政雄從2017年開始，繼拿下科技部價創計畫資格之後，有賴於天時、地利、人才技術到位，他帶領團隊將科研成果商業化，推出「超音波加工模組刀把」。2018年成功將第一套超音波模組銷售到彰化模具廠，同年5月正式成立「漢鼎智慧科技」。

投入超音波精密加工領域超過20年，看見市場機會

漢鼎智慧科技創辦人陳政雄埋首於超音波精密加工領域超過20年，在他過去的觀察裡，先前超音波加工技術主要應用在精密儀器、航太、國防等先進陶瓷與複合材料，現在則被廣泛應用於半導體、光電、電動車、3C產品、醫療器材等民生產品領域，一方面代表超音波加工的需求急遽增加，另一方面也象徵市場對加工的品質與效率有了更高要求。

不過，超音波加工的設備與技術過去多由德國、日本掌握，再加上設備採購時必須整機購入，以至於售價高昂、過程耗時，很多廠商根本無心導入，陳政雄表示：「機台價格大約落在新台幣1,000萬至數千萬元之間，且導入期需要1～2年。」

多數加工業者難以負荷成本，只能以傳統泛用型CNC（Computer Numerical Control；電腦數值控制）機台進行加工，但傳統CNC加工機台的設計以金屬為主，在加工過程中容易出現速度、精度、刀具壽命與品質不佳等問題；換言之，如果要解決根本痛點，必須降低機台成本、大幅縮短導入時間，提供一種低耗損、壽命長且工作效率高的高頻振動主軸系統，種種痛點促使創辦人在10年前決心投入超音波加工模組刀把研究。

而漢鼎智慧科技中的另一位重要人物，也就是曾在波若威科技任職15年、目前擔任漢鼎科技執行長的廖德銘，兩人是在2016年的中華民國品質學會結識。回憶當初點頭答應加入創業行列的原因，廖德銘表示：「看好新材料應用加工市場潛力，且（陳政雄）不同於其他學者只在乎技術，他非常重視應用面與客戶需求。」

漢鼎智慧科技團隊。左起：技術長陳政雄、執行長廖德銘。 侯俊偉攝影

以「外掛式」為技術核心：大幅降低價格成本與導入時間

漢鼎科技以「外掛式」為技術核心，採取無接觸式電力傳輸驅動刀把，方便快速且經濟的安裝整合在 CNC 工具機的主軸與自動換刀系統上，對精密陶瓷、石英玻璃、氧化鋁、鎢鋼、超合金或複合材料等難切削材料進行加工。如此一來，擺脫過去必須整機購入才能進行超音波加工的困境，也讓超音波加工成本大幅降至國外大廠的1／10、導入時間只需兩周。

創辦人分享超音波加工的優點：「藉由共振效應，可以讓工件表面上的微粒因受高頻振盪而自工件分離。除了減少加工時所產生的加工屑、模料屑等細屑外，以降低切削阻力達40%、效率提升3倍，也同時大大提升刀具壽命，還可讓工件的受加工面更細緻、提升工件的精度與品質。」

去年（2019）3月，團隊首次在台灣國際工具機展亮相，並與友嘉、永進、麗馳等三大工具機廠聯合展出超音波加工模組刀把，視為非常好的市場曝光機會，不僅收穫來自不同廠商的大量訂單，包含航太、半導體、精密儀器等，同時打開國際市場，陳政雄補充：「目前開發20種以上不同規格的模板，因應不同產業對於新材料加工製成的需求，並已經賣到中國、日本、新加坡、韓國與美國等地。」

同年10月，接受創投公司（永豐銀行、國發基金）投資，完成A輪募資。

超音波加工模組刀把展示。 漢鼎智慧科技提供

掌握軟硬整合思維，目標走向國際高端市場

問及全球超音波加工市場競品，「像是日本DMG MORI、DISCO兩家大廠，都是市場競爭對手，他們早在30、40年前就在做超音波技術，但漢鼎智慧的模組刀把產品的精度不遜於國外產品，成本與導入時間也更具有優勢。」廖德銘表示，預計先取得50%市佔率後，再將應用延伸到半導體、光電、機密模具、精密工具機等其他領域。此外，團隊選擇直接接觸終端客戶，希望能更加掌握客戶需求、釐清產品定價策略。

「未來的決勝點在於，誰能同時掌握軟體技術與硬體製造能力。」陳政雄認為，這正是學院派創業的致勝關鍵，能夠不斷將市場需求與科研能量作深度融合，創造出解決客戶痛點的創新技術與服務模式，「期待培養眾多的軟硬整合思維人才，並且盡情發揮技術移轉之優點，這是傳統工廠難以相比的。」

創業快問快答

Q：請簡述貴公司的服務內容？

漢鼎公司是一家專注在新材料加工技術產品與系統解答方案的提供者，目標是提供給客戶們全球最高CP值的新材料加工技術產品和最佳客戶體驗服務。

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

由於少子化、老人化與地球永續問題，半導體、光電、航太、醫療器材、能源、電動車、3C 電子、精密機械等，未來將大量採用輕量化、更硬韌和耐高溫的先進材料。因此新材料加工已經成為 CNC 工具機產業的新藍海市場，未來決勝點將是在於高效率與高品質的硬韌與輕量化先進材料加工技術與裝備，不再是傳統的精密金屬切削技術。

Q：最主要的客戶群？

新材料加工市場。

團隊資訊

公司名稱：漢鼎智慧科技股份有限公司

成立時間：2018/5/9

產品名稱：超音波加工模組

上線時間：2018/5/9

團隊人數：30名

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