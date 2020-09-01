宅經濟發酵！東元集團旗下餐飲摩斯漢堡成立外送車隊，導入52輛光陽ionex電動機車，相較委託foodpanda外送，摩斯自建車隊圖什麼？

疫情改變消費習慣，外送、宅配業績成長，東元集團旗下餐飲摩斯漢堡自2019年就開始籌組外送車隊，除了與集團旗下物流公司宅配通合作外，今（1）日正式推出摩斯漢堡外送車隊。導入52輛光陽ionex電動機車，即日起消費者透過摩斯App「MOS Order」就能訂餐外送！

隨著送餐平台foodpanda、UberEats的崛起，摩斯在2019年1月初就與foodpanda宣布合作，搶搭外送列車。一年多的合作時間過去，向來強調現點現做的摩斯觀察到委外配送的種種問題，像是外送夥伴沒掌握時間接單，導致消費者無法吃到熱騰騰的食物；再者委外配送仍有抽成的問題，一張訂單平台最高抽成30%給外送平台已成常態，為了不讓平台吃掉利潤，摩斯決定自建外送車隊，服務自家摩斯App百萬會員。

摩斯自建車隊，看準外送趨勢、服務品質

9月份開始，52輛電動機車投入摩斯外送服務，打開MOS Order App後，可看到增加了「安心外送」區。功能更新的背後，東元集團也進行資源分工，像是擁有物流經驗的宅配通負責管理車隊，車隊系統由東捷資訊開發，透過GPS定位可精準掌握配送人員的位置及派單，目前共175家大台北摩斯門市支援外送，未來將拓展至中南部。

摩斯今年採購92輛光陽ionex電動機車Nice 100，投入美食外送服務。 摩斯漢堡

砸金自建外送車隊成本高，為何摩斯還要做？第一，看好外送成長的消費趨勢，目前外送占摩斯整體業績5~8%，尤其在疫情期間，消費者改採外送、外帶，業績就成長了10%～20%。安心食品營運中心副總經理何頎胤提到，疫情讓消費者漸漸習慣外送、外送的模式，純外帶店越來越多，未來摩斯也不排除開外帶店。

第二，對服務品質的重視，有鑒於許多外送員為了趕單飆車、騎快而出意外，摩斯今年共採購92輛光陽ionex電動機車Nice 100，何頎胤表示，電動機車時速40~50公里騎不快，「自己車隊配送比較安心，消費者若有問題，可以第一線服務客人。」

先評估自組車隊效益，目標整合旗下14個餐飲品牌

不只是摩斯，台菜餐廳欣葉也因疫情業績下滑，投入自建車隊，購買10輛Gogoro進駐台菜餐廳做外送，除了純外送，還能幫顧客做客製化，從配菜到餐桌的擺盤方式都有包，提升服務的貼心度。

目前外送占摩斯整體業績5~8%，圖為秋季的新品。 陳映璇攝影

至於，未來要如何評估自建外送車隊的效益？何頎胤表示，會觀察摩斯外送和foodpanda的訂單是否出現此消彼展的趨勢，未來希望能整合東元餐飲集團旗下14個餐飲品牌點餐系統，全台總店數近400家規模，包括樂雅樂、蜜可頌、食堂Maido Ookini、串家物語等，讓消費者可以享用不同的美食料理。

東元集團會長黃茂雄也曾說過，東元集團餐飲事業將與台灣宅配通合資，規劃設立物流公司，打造自家外送平台，加深美食外送的布局。

責任編輯：錢玉紘