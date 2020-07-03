各國持續採取邊境封鎖措施，長榮航總經理孫嘉明認為，航空業一季或半年就會復甦的看法並不實際，後疫情時代將佈局貨運商機。

疫情後爆發後，長榮航空首場法說會2日登場，即便台灣疫情獲得控制，不過全球確診人數在近日突破千萬大關，仍沒有趨緩跡象。

各國持續採取邊境封鎖措施，長榮航總經理孫嘉明認為，航空業一季或半年就會復甦的看法並不實際，將下來將調整公司策略，搶攻貨運生意。

抓緊後疫情時代貨運商機，評估添購新貨機

貨運的強勁需求，支撐長榮上半年主要營收，今年一月，長榮客運營收107.8億元、年增15%，隨著疫情爆發，五月份客運營收只剩5億元、年減94%。

反觀貨運，一月時營收19.2億元，年減8%，到了五月上漲到56.9億元，年增加高達161%。

長榮航

會中有法人詢問，長榮目前資金狀況，長榮表示，目前手上約有300億元現金，加上政府紓困金200億元，資金足以應付營運狀況。

既然短期內客運難復甦，就要調整策略做大貨運生意，目前長榮主要受惠醫療防疫物資、電子網通產品急單湧現，因為旗下只有五架全貨機，這段時間利用客機腹艙、移除部分客機座椅的方式，增加貨運運能。

孫嘉明表示，看好後疫情時代民生物資出貨、產能恢復的趨勢，貿易戰與產業供應鏈的變化與遷徙，將影響空運布局， 目前正評估添購新貨機、擴大客機改貨機，以及針對全球供應鏈、轉單效應，重新調整貨運航線規劃。

米蘭、普吉島開航不取消，最快2個月內售票

原本今年計畫開航米蘭、普吉島航線，受到新冠肺炎（COVID-19）影響，開航日期遲遲未明。

孫嘉明在法說會上表示，這兩條新航線並不會取消，內部仍在積極規劃中，只要疫情解除、沒有隔離措施就會宣布開航，不過目前無法給出確切時間，預計最快2～6個月內就可以開始售票、開航。

疫情衝擊客運表現，長榮五月份取消高達94%客運航班，僅維持全球主要大城市的基本航班，未來會依各國入境檢疫規範、市場需求，以商務、探親為需求的航線逐步恢復。

長榮表示，後疫情時代航空集團必須進行組織重整及機隊瘦身，因此長榮本來今年會接收5架B787-10，二月時已經接收一架，隨著疫情升溫，長榮將原訂四月交付的一架新機延至本月，剩下三架會再與波音討論延期。

責任編輯：陳映璇