星宇航空宣布，將恢復檳城、澳門航線，隨著疫情趨緩，包括阿聯酋航空、越南航空、菲律賓航空等多家外籍航空，也都紛紛計畫復飛台灣航線。

國內疫情逐漸趨緩，許多航空公司也都紛紛提出復飛計畫，星宇航空宣布，將於6月18日、6月25日恢復檳城航線載客服務，澳門航線則是從七月起，恢復每周三班早班機飛航。

不只如此，包括阿聯酋航空、越南航空、菲律賓航空等多家外籍航空，也都紛紛計畫復飛台灣航線。

疫情趨緩，星宇復飛檳城、澳門兩航線

星宇航空本來預計在6月11日，就要恢復檳城每周一班的載客服務，不過碰上馬來西亞實施新的檢疫措施，因為作業不及，臨時取消復飛計畫。

因疫情停飛兩個月後，星宇航空宣布，已經獲得馬來西亞政府核可，預計在6月18日及6月25日，恢復檳城航線載客服務，這是疫情爆發停航以來，首架飛航台灣至檳城的往返航班。

根據檳城國際機場公告，從6月17日開始，允許持有馬來西亞護照的旅客，從檳城國際機場入境，不過下機後，仍需進行快篩等檢疫程序，要配合居家檢疫隔離14天。星宇航空表示，目前已經取得6月18日及6月25日兩個班次的飛航許可，希望能讓旅居兩地旅客，能有班機順利返家，目前也正在申請七月份的航班，細節近期會對外公告。

此外，從七月開始，星宇也將復飛每周三班的澳門航線，將於周二、五、日以早班機JX201/JX202往返，JX201 台北-澳門為08:20-10:05；JX202澳門-台北為11:05-13:00。

星宇航空

星宇提醒，依據澳門入境規定，所有入境旅客須提供7日內核酸檢測陰性證明，並於入境後配合自費居家檢疫隔離14日。

為了防疫，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，各航班每排中間座位不安排乘客，並暫停Wi-Fi服務及報紙服務。機上餐飲、機上娛樂系統、免稅品銷售，則維持正常供應。

華航調整越洋航線餐飲，長榮沒有恢復運能時間表

先前為了防疫，華航只提供乘客一次性餐盒及用品，因為疫情趨緩，華航從6月16日起，會調整越洋航線餐點服務，除了本來的防疫餐盒，還會增加一份熱食主餐，未來將視疫情發展，逐步恢復全航線餐點服務。

此外，也宣布從下個月起，復飛英國倫敦航線，每周規劃一個航班往返桃園國際機場和倫敦希斯洛機場，接下來會視疫情發展、邊境管制措施、市場需求，機動調整航線。

長榮航空則表示，目前仍維持全球主要大城市的基本航班，現階段仍沒有大幅恢復運能的時程規劃。

疫情趨緩，多家外籍航空復飛台灣

台灣防疫有成，加上商務、返鄉等需求增加，多家外籍航空公司，也於近日規劃復飛台灣航線。

從3月16日起停飛台北的阿聯酋航空，隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，自2020年6月15日開始，以波音777-300ER機型，新增16個城市的載客服務，其中就包括台北，自2020年6月17日起，將提供杜拜－台北每周三次的載客服務，首班班機已於昨日晚間，抵達桃園國際機場。

阿聯酋航空

另外，維持零死亡紀錄的越南，因為同樣防疫有成，加上台越兩國往來密切，越南航空、越捷航空預計將從七月起，復飛台灣往返越南部分航班。不過目前越南仍未開放國際線旅客入境，預計要等到雙邊放寬入境管制辦法公布後，才會有進一步細節。

菲律賓航空則規劃從6月19日起，復飛台北-馬尼拉每周兩班；泰國航空也預計從7月1日起，恢復桃園-曼谷每日一班的航班。

日本則因為還未提出解禁措施，日航空仍維持一周4班台北-東京，全日空則停飛到6月底。

指揮中心本周公布，從下周一（22日）起短期商務人士入境，只要符合條件，並準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告者，居家檢疫縮短5~7天，隨著多家航空公司航班復飛，預期將能恢復部分商務出差。

責任編輯：蕭閔云