上半年因為疫情的關係，民眾宅在家，都在讀哪些書？博客來公布2020年上半年暢銷書排行榜，這些書你讀過嗎？

網路書城博客來今（3）日公布2020上半年閱讀暢銷排行榜，其中在這份強十強榜單中，有3本書出自YouTuber之手，而「童書」更超越各類出版品與商業理財、漫畫成為博客來上半年漲幅最高的三大類型，業績出現兩位數成長。

博客來暢銷Top 10中，《木曜4超玩：臺灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛》、《2020唐綺陽星座運勢大解析》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機：為投資理財打好基本功，讓你不靠勞力，增加被動收入，快速FIRE》作者皆為YouTuber創作者。

數位時代製作

YouTuber出書，粉絲也給力

木曜四超玩YouTube頻道擁有168萬訂閱，節目為麥卡貝網路電視團隊製作，首創「一日體驗各行各業」的新型態網路綜藝實境秀，曾透過一支台北市長柯文哲〈一日市長幕僚〉影片，在短短7天獲得點閱率飆破640萬，更意外捧紅「學姊」。

《木曜4超玩：臺灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛》一書，為團隊成軍五週年總紀錄，公開幕後團隊，包括製作人、後製剪輯、攝影、導播，以及創意發想的秘辛，於上半年創下博客來暢銷第四名的成績。

接觸塔羅、西洋占星領域至今26年的唐綺陽（舊藝名唐立淇），以電視節目星座老師之姿，躍入台灣觀眾的視野，2010年後她轉戰社群平台，靠「餐桌直播」，與藝人、演員、歌手邊吃邊聊，抓住大眾眼球，目前Facebook粉絲團擁有135萬粉絲。

唐綺陽多年來維持在年初時出版新一年度的星座運勢，向來受到許多讀者歡迎，而今年《2020唐綺陽星座運勢大解析》，也名列博客來暢銷書排行榜前五。

另外，雙人YouTuber組合「柴鼠兄弟」，憑著對投資理財的興趣，將多年自學的投資心得結合媒體實務經驗，創立了夯翻鼠FQ系列影片，把複雜難懂的投資理財，翻譯成白話和大家分享，深受投資新手及小資族們的喜愛，目前YouTube頻道擁有50萬訂閱，今年3月出版的《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機：為投資理財打好基本功，讓你不靠勞力，增加被動收入，快速FIRE》也擠進了暢銷排行前十強。

博客來解讀6大關鍵趨勢

根據「2020上半年閱讀暢銷榜」，博客來也歸納出上半年閱讀6大關鍵趨勢：

觀察1：「女孩學」正夯，試圖定義自己該有的生存樣貌

各年齡層的女性讀者不斷藉由新出版品，試圖定義自己該有的生存樣貌，銷量不一定代表女性們真實的選擇，更可能顯現出他們理想中的方向，像是上半年暢銷TOP 1《這世界很煩，但你要很可愛》，女性讀者高達9成，其中29歲以下女性站比超過5成，還有《了不起的中年婦女》、《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》等。

觀察2：防疫主題超吸睛，從居家清潔到預言小說高關注

上半年各種防疫主題書熱銷，從生活方面的居家清潔《健康掃除力》、到認識病毒的《和新型冠狀病毒說Bye Bye！》、了解免疫力的《免疫解碼》、《下一場人類大瘟疫》等科普主題，再到討論瘟疫散發的科幻小說，像有現代絕境求生預言小說之稱的《全境封鎖》均吸引大批讀者的目光。

觀察3：居家健身新風潮，體能訓練與一個人健身成新寵

防疫期間健身房有段暫停開放的時間，現代上班族們為了增強免疫力，健身習慣與日俱增指導健身技巧的專業書受到高度關注，體能訓練書上半年業績漲幅逾4成，男性購買客層更高達7成，包括1人健身、基礎肌力訓練、健身受傷修復、深蹲訓練、肌力增強等都是暢銷關鍵字，如《抗老化，你需要大重量訓練》、《調控力量：肌力及體能的科學理論與實證》、《用最正確的科學觀點1人健身》。

觀察4：ETF投資理財買氣旺，20世代超前佈署

疫情影響全世界經濟，台股相對其他股市表現穩定，銀行利率和債券殖利率太低，讓股票相對投資價值浮現，導致民眾將手頭資金轉入股票市場，散戶成為台股的最大買盤，如何規劃現有的財產也相當重要，像是近兩年的熱門投資選項ETF（Exchange-Traded Fun）股票型指數基金《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》等，都很受歡迎。此外，年輕人對於理財的關注程度也較過往高，人氣理財YouTuber作品《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》也擠身暢銷榜TOP 10。

觀察5：WFH，遠端工作術崛起

因為疫情產生的新工作型態WFH（WFH，Work from Home），在商業出版社也從今年開始出版相關主題，像《遠距工作模式：麥肯錫、IBM、英特爾、eBay都在用的職場工作術》以及《帶領遠端團隊：跨國、在家工作、自由接案時代的卓越成就法則》，為這波書市中重要的新趨勢。

觀察6：YouTuber讓宗教、神祕學書籍拓展全新客群

過往因為主題關係，探討神祕學的宗教書大多被視為小眾書籍，但近兩年YouTuber跨足此類神祕學主題的人數大增，也使得相關主題出版品銷售量大躍進，像《海奧華預言》，透過YouTuber曉涵哥與老高接連引用，週銷量較出版首月成長超過百倍，進入上半年暢銷TOP 20，表現亮眼。還有《瀕死經驗的啟示》、《當時間開始：地球編年史第五部》讓宗教、神祕學再度成為議題焦點。

責任編輯：陳映璇