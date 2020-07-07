豪華電動車拜騰（Byton）日前宣布營運生產至少停工半年，在四月解雇百餘員工後就獲得薪資保護貸款，拜騰至今未銷售車輛讓投資人擔心又是另一場新創騙局。

曾在今年CES 2020風光展出，並且闊氣得以高出市場行情兩倍價格的30萬美元運費，將旗下展示車輛從中國運送到美國參展的豪華電動車廠拜騰（Byton），而成功引起市場討論，日前卻傳出財務問題，並且確定自7月1日起至少停工半年，同時暫停所有業務營運及生產運作。

拜騰至今仍無法對外銷售任何一台車，且目前僅有概念車款，同時僅以影片等內容詮釋其車輛「搭乘」體驗，因此讓不少投資者擔心拜騰可能又是一場新創騙局。

此外，美國政府在新冠疫情期間為企業提供薪資保護計劃（PPP）貸款，而中國電動汽車新創公司包括拜騰、蔚來汽車、Karma汽車，在四月份分別獲得了500萬至1,000萬美元之間的PPP貸款。不過，美國政府的資料顯示，拜騰在申請貸款時表示此筆貸款將可保留387個工作崗位，但在四月份解雇了數百名員工後不久就獲得了貸款，加上拜騰近日宣布將停止運營至少六個月並在北美總部裁員，難免讓市場關注拜騰的動向。

創立於2016年的拜騰以豪華電動車品牌自居，以中國南京作為總部據點，分別由在BMW任職超過20年，曾經操刀BMW i8上市的卡斯騰·布雷特菲爾德（Carsten Breitfeld），以及過去曾在Infiniti任職，並且在中國有長期發展背景的丹尼爾·基徹特（Daniel Kirchert）共同創立。

目前拜騰共同創辦人卡斯騰·布雷特菲爾德已在去年9月加入前樂視執行長賈躍亭創立電動車品牌Faraday Future，並且接手執行長職位，而另一名共同創辦人丹尼爾·基徹特則擔任拜騰執行長，但在今年初的CES 2020對外溝通過程中，始終未回應內部資金使用問題，僅強調首款市售車款將在2021年於歐洲市場銷售。

拜騰的車款不僅標榜將搭載臉部辨識、血壓監測、手勢控制，以及雲端平台連動等科技應用，甚至可透過識別乘客身分自動調整座椅高度及偏好娛樂內容等個人化，並且強調將整合多項第三方應用服務，搭配自動駕駛功能，讓駕車旅遊變得更有樂趣。

相比其他電動車品牌，拜騰鎖定金字塔用戶市場，車款設計以平台的概念打造，強調可透過模組化快速生產不同使用取向的車型，因此也曾吸引賓士、BMW及奧迪作為未來高階車款設計參考，讓拜騰在尚未賣出任何一台車輛的狀況下，經歷四輪融資之後總計募得人民幣84億元（約新台幣355億元）。

可能是因為資金來得不難，拜騰內部的財務流程管控也出現不少問題。例如車輛內部使用的車輛控制器，就花費將近人民幣1億元委任德國Bosch開發打造，但一般車輛控制器的開發費用僅在人民幣數百萬元之譜；甚至人數規模約300人的北美辦公室，一年的零食採購費用就高達700萬美元（約台幣2億611萬元）。此外，在去年1月於上海開幕的旗艦店，員工制服不僅均以進口材質量身訂做，甚至標榜以環保材質打造的名片，單盒印製費用就高達人民幣1,000元（約台幣4,197元）以上。

拜騰從2018年開始持續以概念車款與外界溝通，以期吸引更多投資機會，但同時也一再延後市售車款實際上市時間，直到今年CES 2020宣布獲得日本創投公司丸紅的C輪融資之後，才宣布首款市售車將在2021年進入歐洲市場。拜騰從一開始表示會在2019年進入量產，到後來的生產銷售的規劃顯然有明顯出入。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、Yahoo、Auto Futures