瑞幸咖啡這一次的造假，讓美國納斯達克推出一系列新規定，限制中國企業上市。

狠狠割了一把美國投資者韭菜的瑞幸，終於迎來了自己的終局。

最新消息，納斯達克交易所要求瑞幸摘牌退市。而路透社援引消息人士稱，納斯達克還將推出一系列的規定，限制中國企業在美上市募股。

瘋狂的是，早在4月7日因造假被停牌的瑞幸股票，將在5月20日美東時間早間7時恢復交易。被套牢的股民在絕望中走向了瘋狂。

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一名股民發推寫道：「我目前持有1000多股瑞幸股票，我不會賣的，除非股價回到每股10美元（約新台幣299元）到20多美元（約新台幣599多元）的區間。明天的交易重啟將會非常瘋狂！ 」

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被納斯達克停牌前，瑞幸股價因造假從50美元（約新台幣1498元）每股跌到了4.39美元（約新台幣131元）。

瑞幸不冤，冤的可能是中國企業。瑞幸這一錘子割韭菜買賣，怕是要坑了中國企業的赴美上市路。

美股韭菜的復仇

納斯達克已經通知瑞幸由於其數據欺詐和未能披露重大資訊，必須摘牌。瑞幸也表示自己收到了「摘牌通知」。

然而瑞幸要求舉行聽證會，一般將在提請後30到45天舉行，但美國疫情期間各項工作都被大幅延緩。在聽證會舉行之前，瑞幸將會被暫免摘牌。

就像是一場夢，美國投資者在瑞幸「星巴克挑戰者」的故事中展現了驚人的「傻白甜」。這種天真的信任讓瑞幸去年股價一直高漲，甚至打爆了彼時看穿瑞幸真面目、選擇做空瑞幸股票的空頭。

然而夢總有被打醒的時候，4月初，瑞幸自曝銷售數據造假，股價一天暴跌84％，被納斯達克停牌，股民只剩下帳戶上慘痛的損失。

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十幾家美國律所代表投資者發起集體訴訟。一家律所徵集購買10萬美元（約新台幣299萬元）以上股票的投資者發起集體訴訟，在推特上發出消息後，卻引來股民抗議：買了1,500美元（約新台幣4.4萬元）的怎麼辦？買了幾千美元散戶的怎麼辦？不是富人就不配索賠嗎？

然而，還有執迷不悟的美國股民，敢於在瑞幸股價大跌後去抄底，結果停牌被套。他們看著十幾樁集體訴訟，擔心自己會作為股東遭到起訴。

現在他們擔心的問題是：我還有持有瑞幸的股票，瑞幸摘牌了我的股票怎麼辦？

到今年5月17日，瑞幸成立兩年半，在納斯達克上市一周年。在這短短生涯裡，瑞幸一度實現了高達120億美元（約新台幣3,595億元）的市值。

這個最快上市成功的故事，卻是建立在3億美元（約新台幣89億元）銷售數據造假的基礎上。

美國對沖基金渾水1月指控瑞幸財務造假欺詐，並做空瑞幸，遭到瑞幸否認。4月瑞幸自曝數據造假，推出營運長「捏造數據」抵罪。在5月，瑞幸解雇了執行長和營運長。

來的快去的也快，瑞幸市值如今只有11億美元（約新台幣329億元）。

一年前美國人有多激賞瑞幸「星巴克挑戰者」的故事，現在就有多恨中國企業數據造假。

新政策將限制中國企業上市

但瑞幸這一次的造假，不僅搭進自己的一條命，更搭進未來中國企業的赴美上市前程。 它透支了中國企業的信用，也拉上中國企業一起承擔造假的後果 。

路透社援引消息人士稱，納斯達克將出台一系列新規定，限制中國企業上市。新規包括要求中國在內的一些國家的公司，IPO金額不得小於2,500萬美元（約新台幣7.4億元），或者至少募集上市後市值的四分之一。

這是納斯達克首次為IPO規模設定最小值。四分之一目前在納斯達克上市的中國公司都不符合這項要求。在這一限制下，未來這類小額IPO將不能實現。據Refinitiv數據，自2000年以來在納斯達克上市的155家中國公司中，有40家的IPO募集資金低於2,500萬美元（約新台幣7.4億元）。

路透社還援引消息人士稱，擬議的規則還將要求審計公司確保其國際分部遵循國際審計準則。對於審計中國企業IPO的美國小型公司，納斯達克也將對它們的審計進行審查。

另一消息人士稱，美國證監會也會在今夏討論外國公司IPO以及會計披露。

去納斯達克掛牌，對於中國企業來說曾是一本萬利的好生意。既可以躲過中國上市漫長的審查和等待，小型公司又能快速套現，獲得美元外匯。

回到中國市場，企業有納斯達克上市的光環，還能吸引更多的投資者，甚至獲得補貼。

但這條路，就快被那些公司的自作聰明玩完了。

在瑞幸之後，另一家中概股公司「跟誰學」也遭遇了渾水做空，被指用機器人帳戶冒充學員。此類欺詐事件頻頻發生，誠實營運的中國公司也跟著一起蒙羞。

諷刺新聞網站The Stonk Market甚至為此 虛構 了一個故事來諷刺瑞幸和這些造假的公司：

瑞幸坑完了49歲的佛羅里達州股民戴夫•伯克（Dave Burke）畢生積蓄。在瑞幸市值接近130億美元（約新台幣3,895億元）時，他開始以每股50美元（約新台幣1,498元）的高價購買股票。最終將畢生積蓄25萬美元（約新台幣749萬元）投了進去。然而瑞幸爆出造假後，股價從最高50美元（約新台幣1,498元）暴跌到4.39美元（約新台幣131元），伯克的畢生積蓄打了水漂。伯克精神陷入了失常，他走入當地的星巴克咖啡，點了兩份大杯熱咖啡，然後將滾燙的咖啡倒在了自己的褲子上。他在星巴克裡尖叫：「沒有人應該相信中國的數據！」

美國參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）也發推特評論瑞幸摘牌事件稱：「這是納斯達克的正確舉動。瑞幸咖啡說明了為什麼我們需要更好監管在美國證券交易所上市的中國公司。」

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中美監管機構正在一起調查瑞幸，該來的結局總是會來。

瑞幸咖啡還能「元氣滿滿」多久？你的優惠券用完了嗎？

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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