疫情影響，國內各大飯店營收、住房率持續下滑，不過墾丁凱撒單月住用率卻高達八成，為何疫情下這間老字號飯店仍有亮眼的成績？

國內疫情逐漸趨緩，墾丁、花東、日月潭等風景區指標性飯店，5月下旬起湧入訂單，至6月初已一房難求，讓悶了許久的飯店業者終於鬆了口氣。

若拋開疫情影響，回頭看看疫情發生前，2019一整年的住房率，環台一圈哪家觀光飯店最受歡迎？答案一點也不意外，就在國境之南的墾丁。

根據交通部觀光局統計，老字號的墾丁凱撒大飯店，將近3,400間房、平均房價4,875元，全年12個月客房住用率（Occupancy Rate）平均達90.54%，是全台風景區中唯一9成滿房，也代表凱撒一年到頭幾乎沒有淡、旺季之分。

若和市中心的觀光飯店相比，墾丁凱撒也是唯4全年住房突破9成，僅次於台北市的天成飯店、老爺酒店和台北花園大酒店。

而事實上，今年3月，正值台灣疫情嚴峻之際，墾丁凱撒的單月住用率依然達到78.65%。

我家門前有沙灘，熱度20年不墜

陽光、沙灘、湛藍海水，墾丁凱撒是世界頂級島嶼飯店聯盟成員，緊鄰墾丁大街，飯店內有秘密通道直達小灣沙灘。得天獨厚的地理位置，固然是凱撒最大優勢，但在眾多腹地更大、設備更優的年輕競爭者中，老飯店能持續保鮮，服務口碑才是關鍵。

墾丁凱撒大飯店facebook

1996年，房地產起家的宏國集團，接手經營墾丁凱撒，一腳跨入飯店業。近年，宏國積極發展分眾飯店品牌，呼應不同族群的旅宿需求，除了凱撒外，另有「趣淘漫旅」、「凱達飯店」、「阿樹旅店」與「凱旋酒店」共5個品牌、10間飯店，分眾化發展。

行銷操作上，不同等級的飯店也能互補搭配聯賣，創造不同情境的消費體驗。

有別於凱撒以家庭親子客群為主，「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」鎖定千禧世代年輕人，「Cham Cham」在西藏語中代表自由自在，也有冒險、探索生活的含意。

宏國集團積極發展分眾飯店品牌，呼應不同族群的旅宿需求，共5個品牌、10間飯店。

以台南的趣淘漫旅為例，前身是山芙蓉飯店，位在前不著村、後不著店的曾文水庫管制區內。2009年，凱撒與政府簽訂BOT接手經營，後續花了3億元改造，除了可獨享水庫秘境美景，趣淘漫旅主打各類戶外設施，包括攀岩、高空滑索、自由落體，或是報隊闖關的模擬鐳射戰場、密室脫逃等，號稱是全台第一家「尖叫飯店」。

去年底，Booking.com針對全球29個市場、1億8,000萬筆經過驗證的旅客評語進行分析，發現「第二城市旅遊」、「一次滿足所有樂趣」的旅遊型態，特別受到年輕世代歡迎。

住飯店，就是旅行的目的

根據Booking.com調查，在漫遊當道的年代，許多旅客依然重視效率，希望能在極有限的假期內體驗更多，以節省交通往返的時間。調查中，有61%台灣旅客表示，理想的旅行是「所有最愛的活動和景點，都能在目的地附近。」

也因此，Booking.com預期，未來將有更多元的選擇，能「一次滿足所有樂趣」，而泡飯店、玩飯店、把飯店當成旅行最終目的，或許就是最有效率的方式之一。

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不畏疫情，今年6月，接續在台南、板橋館之後，第三間趣淘漫旅在台東開幕，緊鄰台東火車站，被視為凱撒飯店跨入東部的敲門之作。

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，台東趣淘漫旅上線後，將與全台各連鎖據點搭配，組合不同套裝假期，建構完整環島休閒遊憩鏈。凱撒的年輕化潮牌，能否複製墾丁成功經驗，有待時間驗證。

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責任編輯：林芳如

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