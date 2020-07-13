今年受疫情衝擊，產業有喜有憂，筆電供應鏈受惠居家上班帶動，拉貨力道強，也促成安力-KY成為上櫃KY股中，業績年增率最好的一家。

統計34家海外回台上櫃（KY）公司上半年業績，受疫情衝擊全球影響，僅6家營收正成長，其中成長幅度最高的是金屬沖壓件業者安力-KY，而主要是受第二季宅經濟發酵，筆電客戶狂拉貨緣故。

統計34家海外回台上櫃公司2020年上半年業績，合計較去年同期減少約13%，其中僅6家正成長，包括生技醫療業太景-KY增加24.3％、電腦及週邊設備業安力-KY增加26.3％、半導體業譜瑞-KY增加15.4％、通信網路業芮特-KY增加10.1％、觀光事業紅馬-KY增加12.9％、其他類泰金-KY增加9.9％。

安力-KY董事長許振焜認為供應鏈獲利關鍵是良率跟管理。 王郁倫攝

成長居KY企業之冠，筆電宅經濟發威為關鍵

為何安力-KY能衝上上櫃KY類企業成長率第一名？

安力-KY是金屬機構件、精密金屬壓鑄件、五金沖壓件大廠，第二季營運創歷史新高，原因除受惠遠距上班帶動的筆電拉貨潮，另一方面，也積極佈局車用、通訊、天然氣電表等業務。

MacBook受惠美國在家上班風潮，今年供應鏈拉貨力道強。 pexels

筆電品牌大廠第二季因各國在家上班，筆電需求好轉，連帶使供應鏈業績突飛猛進，安力-KY拿下果粉最多的美國筆電品牌訂單，中國打入筆電新銳供應鏈，使第二季業績從4~5月就創新高，6月也再次高水準，這樣的成績，使得第二季營收5.55億元，不僅是單季歷史新高，年成長率也高達71%。

分析第二季，安力指出，主要是中國通訊大客戶訂單快速拉高，今年上半年來自該客戶訂單高達6,500萬元，營收占比超過1成，而去年此時僅100萬元，其次，美國筆電老客戶訂單也年增22%。

產能集聚中國，浙江重慶仍擴張

安力-KY有昆山廣禾、昆山新力、重慶廠三廠為主，公司已在浙江湖州買地建廠，預計2020年下半量產，規劃沖壓、壓鑄、CNC、表面處理等製程一條龍生產，將開發車用、熱板沖壓件及半導體零件，重慶廠中也有佈局天然氣發電電表業務。不過目前安力-KY的客戶類型來說，7～8成是筆電。

雖華為遭美國封殺，但5G題材帶動，散熱跟金屬件需求仍持續看好。 網易科技

安力-KY認為，下半年即將進入產業傳統旺季，未來業績可望逐季成長，董事長許振焜表示，安力-KY從產品設計、開模到量產，提供客戶垂直整合的生產製程，縮短產品開發的前置期及生產週期，未來會持續研發改良生產自動化上相關設備，打造智慧化智能工廠。

責任編輯：蕭閔云