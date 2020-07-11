稱霸手機看盤軟體市場，三竹資訊要把帝國版圖擴張到桌上電腦與智慧電視，智慧電視看盤下單還是處女地，桌上電腦看盤則已有兩大咖佔據，三竹喊進，誰該害怕？

「人家說『南慈濟，北三竹』，我們永遠是市場最便宜的！」三竹資訊董事長邱宏哲主持新品發表會，宣佈推出全新桌上電腦、電視版看盤軟體，要串連手機螢幕打造跨螢生態圈。而他上述這句話背後的意思是，三竹永遠價錢是市場行情一半，客戶誇簡直是做功德。

拿下台股行動看盤App市占率超過9成，如今三竹把目光望向電視、桌機市場，哪些業者該膽寒？

三竹目前是臺灣最大手機行動看盤軟體，總計有47家券商、91%業者把手機看盤App委由三竹開發及維運，當台股今年衝上十年新高，6月手機看盤人數衝上248萬人，三竹自然也受惠使用人頭數銳增，營收看俏，然而，顯然還不夠，三竹正計畫把「手機看盤帝國」橫向擴張到桌上電腦及電視等新戰場。

南慈濟，北三竹。這句話是指三竹產品報價便宜，像是做功德。 王郁倫攝影

多螢戰略，不把肥水流外田

行動載具是全球趨勢，為何三竹要逆勢朝桌上電腦及電視看盤用戶佈局？「我們有義務把生態圈更完善，看全球股市資訊更方便。」邱宏哲說，過去三竹用戶多是40～50歲上班族，但今年30歲以下年輕股市新手紛紛加入，股市用戶大增，但三竹只有手機市場，並不夠完整。

三竹9日發表全新看盤軟體「電腦AP看盤系統」，可以輕量運行於個人桌上電腦上，整合10種看盤模式個人化設定，免下載安裝，甚至存在隨身碟，能隨時插到新電腦使用，對上班族想偷瞄一下行情很便利。

甚至，「電腦AP看盤系統」可以把三竹股市手機App內的自選股等個人設定，直接抓到桌上電腦版中，跟上時代進步，內建即時通訊軟體，可以讓用戶與營業員直接對話，客戶也可以拉親友進通訊小群組談股市消息，用戶不必跳出系統用LINE溝通，一旦營業員離職，券商能馬上安排新的營業員服務問答，客戶不流失。

目前桌上電腦版看盤軟體，是嘉實資訊的天下，精業系統也仍有一小塊市場，而如今三竹挾手機版9成市占率揮軍桌上電腦市場，勢必將掀起波濤。

「我預估，手機用戶中有1~2成可以帶到桌機與電視版！」邱宏哲說，這意味三竹目標將取得25～50萬桌機用戶，而現在已有新光證券等3家客戶下單，其中一家已經預約1萬名額度。

三竹資訊董事長邱宏哲。 王郁倫攝影

而這只是三竹團隊第一步計畫。「三竹永遠是最便宜的！市場的半價！」邱宏哲大聲的說，並不以低價為意。另外三竹也開發包含400～500種方案的「策略選股」產品，券商可以微調設定，讓券商打造獨特桌機看盤下單系統，這也是三竹從嘉實資訊手裡拿走大餅秘密武器。

智慧電視獨霸！Google Play唯一選擇

在智慧電視，則又是另一個故事，而且三竹勝算很大。原因是三竹已是37款智慧電視品牌的看盤軟體合作商，所開發的電視版看盤軟體也是市面「唯一」選擇，由於最早插旗市場，獨家取得Google Android TV認證，可以在Google Play商城下載，未來若券商想搶吃智慧電視平台，三竹，是唯一選項。

不過，電視看盤仍屬於中高齡用戶，過去是純看盤，三竹此次發表新版「三竹股市TV」看盤軟體，納入「語音下單」及「多券商匯入」兩大特色，一來解除電視下單不便利的痛點，同時三竹也計畫把電視版變成券商入口網站，用戶可以自由選擇券商登入，等於是，券商若要佈局智慧電視用戶，三竹股市TV就會變成47家券商的入口網站。

三竹的智慧電視合作商超過37家，是第一個也是唯一的智慧電視看盤軟體商。 王郁倫攝影

「銀行利息太低！6月手機看盤人口來到248萬人，7月相信還會更高！」邱宏哲說，過去他看到用戶數飆高，常擔心是市場過熱，但如今大環境丕變，市場欠缺投資標的，股市的高殖利率開始受到年輕世代關注，「現在是台股行情的起跑點！」邱宏哲用30年股市觀察家經驗，推翻了他自己2月的擔憂。