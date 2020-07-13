監察院於上週公佈政治獻金收支表，內容顯示前高雄市長韓國瑜與總統蔡英文均有付費上「博恩夜夜秀」，但雙方收費價碼卻落差18.5萬元，引起大眾熱議。

編按：本文作者為鬼才阿水Awater，《數位時代》獲鬼才阿水Awater授權轉載。

博恩夜夜秀的問題不在於收費，而在於收費後的選擇。

2020總統大選期間，三位總統候選人都受到邀請，上了擁有相當高年輕人支持與網路聲量的節目「博恩夜夜秀」，希望透過節目的宣傳與曝光，來吸引年輕人的選票，而經過監察院公布的政治獻金收支表指出，韓國瑜陣營上節目支付了31.5萬，而蔡英文陣營則支付了13萬，此舉資訊揭露出來後受到了軒然大波，許多人都將重點放在博恩是否收費，但核心的關鍵應該在於如何收費，以及收費後的選擇為何。

博恩夜夜秀的收入來源來自於現場的門票收入，以及網路廣告的分潤，但為了維持節目的運作與增加利潤，自然也會承接業配與商業合作，為了增加品質於節目長久，這點毫無問題，畢竟節目能長久才是關鍵，沒有人願意長期賠錢做節目，就像過去網紅joeman也曾經推出過脫口秀節目，但在不堪負荷長期虧損後也選擇停止脫口秀發展。

收錢從來不是問題，收了錢的後續選擇才是問題。

商業合作是否有揭露

過去傳統媒體在承接廣告時，下方都會標註「廣告」字樣，以供閱聽眾作為判斷標準，同樣網紅在承接合作時，也都會在下方告訴所有觀眾，這次的介紹是否有收費，或是有承接商品或利益交換。

當時撕髮正義的邱毅，在記者會上公布韓國瑜的電話，後來博恩在節目上打給本人，並且邀請他上節目的片段，可以說是韓國瑜來上節目的暖身宣傳片段，當時吸引了眾多的討論，就在於這一切的真、這一切的巧，但如今我們才發現，自始至終這就是一場「秀」，這是一場包裝精美且利用媒體曝光的一次宣傳，而觀眾卻不自知。

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至少我會認為這是相當不舒服的。

收費後對商品評價是否有所影響

一位網紅不受信任的最大關鍵，就在於是否因為收了錢就改變商品評價，明明糟糕到不行的東西，還硬要推薦給大家，只因為他自己能夠賺到錢，這絕對是最糟糕的事情。

韓國瑜對於台灣政治的傷害顯而易見，不只總統大選失利，從後續的高雄市長罷免，獲得超過市長選舉的投票就可略見一二，雖然我自己是博恩夜夜秀的忠實粉絲，但當時韓國瑜上節目時我仍然對此表達了我的擔憂與無奈。

先來談韓國瑜陣營——韓國瑜上節目百益而無一害。

開場提到台下有超過90％的人都不喜歡他，甚至比例更高，我相信這件事情是千真萬確的，但韓國瑜能夠在去年縣市大選跌破所有人的眼鏡，就在於他有相當高的群眾魅力與話術能力，如果韓國瑜是直銷從業人員，保證短時間內就能成為藍鑽階級。

博恩在韓國瑜面前就像是吵著糖吃的小孩面對著大人，毫無招架之力。

鬼才阿水Awater

當韓國瑜用著四兩撥千斤的方式回答問題，用著這年紀少見還算流暢的英語來溝通，在脫口秀現場談笑風生，本來討厭他的人他一點都不在意，只要這次的表現能夠觸及到中間選民對他產生好感，在投票日當天衝動蓋票給他即可。

韓國瑜上節目擁有極高的討論度、陌生的觀眾族群、點閱成效、曝光效益、媒體專題，各方面綜合來看，來讓韓國瑜上節目都是選前最成功且明智的決定。

但對我而言，這是件非常令我焦慮且擔心的事情。

今天多少年輕觀眾，因為看到了韓國瑜的風趣幽默，韓國瑜可以接受開玩笑的大氣，確定將選票投給韓國瑜，這每一張票都是因為博恩而來，而這個選擇讓博恩賺到了錢，賺到了流量，卻真正的傷害台灣。

只用錢做為合作考量，最終合作對象就會糟糕透頂

當網紅還在求生存階段，或是貪心想要多賺點錢，即使面對不想要合作的對象，只要收費標準開高一些，對方願意支付就還是願意合作，最終網紅失去格調，更失去了支持者的信賴度，其中博恩有一集節目就令我相當印象深刻——〈誰～張瀚天〉。

當時我看完這集節目時，我真心不理解這個人到底是誰，後來才知道這位有販毒前科的地方派系，在地方選舉上惡習不斷，負面評價低落，這個人也並未擁有任何知名度，卻能上到博恩夜夜秀曝光的唯一關鍵，就在於這個人能夠支付薩泰爾娛樂所開出的價碼。

至於有人詢問，為何蔡英文與韓國瑜的收費價碼不同，答案顯而易見，創作者在選擇合作對象時，本來就會考量到對方的品牌知名度、正面形象、是否適合自己觀眾等因素，今天蔡英文與博恩的節目多數都是年輕人，自然願意以促成這次合作為主，在價格上就有相當高的談判空間，而韓國瑜目的是為了曝光與選票，支付多一點的費用也要來上節目。

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因為值得，因為划算。

至於宋楚瑜為何不用付錢，我們排除掉沒有正確申報這個可能性外，唯一的可能性就是三位候選人已經有了蔡英文與韓國瑜，許多觀眾敲碗希望能夠蒐集完三顆寶石，最後才與宋楚瑜與于美人有了合作節目的機會。

在我經營粉專剛滿15個月的現在，粉絲的快速成長的確也讓我幾乎這幾個月每天都有1－2個的商業合作邀請，但攤開過去我的合作對象，只有像是白蘭氏雞精，家電廠商等合作，其他的絕大多數都是婉拒，我也知道我如果都承接，我也能賺得缽滿盆滿，不用像現在白天要上班，晚上還得要直播，搞得自己每天睡不到五個小時。

但我只想愛惜自己的羽毛，我寧可大家透過直播來看我，至少直播內容我準備的相當用心，我收到每一分支持我都收得心安理得，我也不會為了想要多賺錢，在許崑源過世時，跑去現場直播消費死者，只為了多賺那五千、一萬的斗內（Donate，意指贊助、捐獻）。

善良從來都是一種選擇，我只是選擇了最傻的一種。

最後我就想要公開詢問柯文哲與其黨羽，過去柯文哲曾經向媒體表示，蔡英文花費百萬上網紅節目，但在博恩夜夜秀的三季節目中，柯文哲是唯一一位上過兩次節目的來賓，請問他本人是否支付了百萬？他的價格比韓國瑜還貴，是否也意味著其本人的評價比韓國瑜更低？

另外我就想要問這些鋼鐵柯粉的粉專們。

請問為何一周過去，你們的粉絲人數不增反減，你們卻還有辦法每天發文攻擊藍綠，這麼大的發文量，請問你們工作團隊裡面有多少人？你們都不用上班嗎？你們都不用顧及品牌形象來靠承接業配維生嗎？

還是網軍的工作就是每天發文攻擊柯文哲以外的政敵就能賺錢，不需要跟我一樣這麼辛苦這麼傻，每天還辛辛苦苦地回覆留言，說別人都是1450、是網軍，結果自己最爽就靠罵別人就能賺錢。

超越藍綠？呸！

爛過藍綠還差不多，攻擊別人政二代，結果政黨名單攤開酬庸政二代，還安排商界的人馬，對一個1280吃到飽斤斤計較，還要把人抓出來，結果大巨蛋的事情就是查無不法，對遠雄的罰款輕到不行。

你想當呂布？我看你連潘鳳都當不起。

可憐哪。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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