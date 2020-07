Surface Book 3、Surface Pro X、Surface Go 2全新筆電推出 隨處辦公完美速配

台灣微軟今(7)日宣布全新 Surface Book 3 正式在台上市!最佳效能與圖形處理的 Surface 筆電搭載四核心Intel第十代處理器,並選用獨立NVIDIA® GeForce GTX™或Quadro RTX™ 圖形處理器打造,提供企業與個人最頂級的 Surface 使用體驗,企業用戶及消費者均可透過微軟經銷商及零售通路,購買全新一代Surface Book 3商務版13.5吋,建議售價新台幣55,088元起;15吋則建議售價新台幣78,088元起。

此外,現場也首度公開亮相 Surface Pro X 、 Surface Go 2 筆電新產品,全方位滿足企業與個人對 Surface 現代化工作裝置的需求,隨時隨地保持高效生產,降低對工作場所的依賴,並重視智慧資安,加速企業實現現代化辦公(Modern Work)的願景。現在皆可於微軟經銷商各大通路購買微軟筆電,Surface Pro X (商務版)建議售價為新台幣36,088 元起;Surface Go 2 (商務版)建議售價為新台幣16,788 元起。

Surface Family 版圖持續擴展,適用於任何人、任何工作型態、任何地方

自COVID-19疫情爆發以來,全球各個組織開始適應遠距工作和遠距教學,對於行動裝置的依賴需求逐漸提升,根據統計,超過75%的財富500企業皆購買Surface作為工作裝置;而邁入後疫情時代的新常態(New Normal),更多樣的辦公需求增加,隨時隨地保持高效生產,降低對工作場所的依賴,並重視智慧資安等,都成為了企業不可忽視的重要關鍵。「Surface的誕生是為了打破常規、擁抱創新的規格、技術與使用經驗,讓全世界的人都能充分發揮他們的無限潛能。」台灣微軟總經理孫基康表示:「隨著更多元的辦公需求出現,微軟 Surface 筆電可符合使用者隨時隨地都需要使用電腦的需求,讓人們能夠隨時保持安全聯繫與高生產力,Surface全系列產品的推陳出新,更是希望幫助企業擁抱現代化Modern Work的工作模式、實現Work from Anywhere,及滿足不同專業人士的需求,期待持續賦能企業與使用者實現更多,成就非凡。」

微軟致力於打造更佳現代化且安全的工作環境,Surface將 Windows 平台的所有功能,從Office 365 到 Microsoft 365,皆結合成人們喜愛的筆記型電腦,提供企業與使用者更加人性化、高效、資安保護等優質體驗。台灣微軟 Surface 事業部副總經理周文英指出:「感謝企業與使用者對於Surface系列產品一直以來的青睞及支持,Surface Family 系列持續前進,今天推出的 Surface Book 3和 Surface Go 2,更是致力於帶來更豐富且多元的選擇、滿足各領域的專業人士更加多元的現代化工作情境與需求,不論是針對視覺設計師、資料開發家,教育界、第一線工作者、商務人士,微軟都可以提供合適的裝置幫助企業或個人一起創造無限。微軟也將因應Modern Work工作模式,也將持續推出新產品,敬請拭目以待!」

台灣微軟 Surface事業部副總經理周文英分享,隨著更多元的辦公需求出現,Surface Family 系列也持續前進,微軟推出不同的 Surface 裝置將可滿足各領域的專業人員,不論是針對視覺設計師、資料開發家、教育界、第一線工作者、商務人士等工作需求 台灣微軟

為繁複運算工作而生 Surface Book 3 提供最傑出的視覺饗宴

為效能而生的Surface Book 3 擁有最佳的運算效能與圖形處理,搭載四核心第 10 代 Intel® Core™ i7 處理器讓 Surface Book 3成為強大且可攜、可卸除式筆記型電腦。第 10 代 Intel® Core™ 處理器提供了任何工作所需的效能,內建的智慧效能功能,更可學習並適應電腦工作狀態,將電源動態引導至需要的環境中,並透過整合式 Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 、Intel® 乙太網路連線 1225 與 Thunderbolt™ 3 技術,提供快速的無線與有線連接功能,即使在最高可達 5.3GHz 的串流傳輸和錄製條件下,也可以享受令人驚豔的高每秒顯示幀數(FPS)遊戲體驗。微軟與Intel 合作的 Surface Book 3 搭載第 10 代 InteI® Core™ 的筆記型電腦處理器,其全方位高效能設計,將提供使用者實現流暢、細膩且生動逼真的使用體驗,更針對長時間的工作使用者帶來最大的生產助益。

在圖形效能上, Surface Book 3 搭載NVIDIA® Quadro® RTX™ 3000、NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti 和NVIDIA® GeForce® GTX 1650三種圖形顯示卡,可提供快速且流暢的運行繁重的軟體,進行程式瀏覽、整合、運行和爬蟲,以及影片和動態圖像處理,針對具高度創意設計、AI程式開發需求的創意專家、3D建築師或工程師、開發人員與資料科學家等,可支援快速處理繁複運算的工作流程。此次 Surface Book 3 搭載的NVIDIA® Quadro RTX™系列圖形顯示器,具備突破性Turing繪圖進階繪圖功能,擁有光線追蹤定位和演算的高性能,超大記憶體容量、多個 8K 顯示器輸出和進階功能,可支援即時擬真渲染技術、人工智慧擴增工作流程、VR 環境以及其他更多內容,專門為加速多項專業工作流程而打造,提供更快速、運作溫度更低、更安靜的升級視覺嚮宴,加值 Surface Book 3 成為一款移動生產力的利器,符合商業客戶及更高教育機構的需求。Surface Book 3 搭載獨立的圖形顯示器NVIDIA® GeForce GTX™或Quadro RTX™,對於講究計算和IO性能的開發人員,Surface Book 3搭載32GB內存記憶體及有史以來最快的SSD硬碟;而對於愛玩遊戲的人們,15吋Surface Book 3搭載NVDIA GeForce GTX™圖形處理器,能提供充足的效能在螢幕畫面為1080p下順暢的以每秒60幀進行高端Xbox Game Pass遊戲,提供高級、順暢視覺體驗。

新世代Surface Book 3 最高規格搭載32GB RAM 與1TB SSD 極速專業等級儲存空間,和Instant On與升級的待機狀態,優化裝置的電池續航力和選配的Surface Dock 2 可隨時為Surface Book 3 充電、傳送檔案和投影到外接螢幕,讓使用者可保有全天候的高生產力。無論是對於筆電外型設計美感、桌電的效能、平板的靈活性以及輕薄筆電的自由度等需求,皆可在 Surface Book 3獲得絕佳滿足。全新一代Surface Book 3商務版推出13.5吋及15吋,更多詳細產品資訊請至Surface Book 3官方網站了解更多。

隨處工作安心連線不受限!Surface Pro X量身打造維持企業絕佳生產力

Surface Pro X 是 Surface Family 中是第一款搭載Arm架構處理器,不僅可擁有全新SIM卡插槽設計,在新一代超快的 Cat16 Gigabit 數據機上提供 LTE Advanced Pro 連線能力,同時支援 Nano SIM 與 eSIM。此外,與Qualcomm共同合作的全新Microsoft SQ1處理器,更可協助使用者在13吋窄邊框觸控螢幕設計的工作空間下,享有最高效的圖像處理能力、續航力和快速充電,全方位滿足輕辦公、遠距辦公族群保有高效行動生產力。

結合過去 Surface 的低功耗、高效能的優點,加入Arm架構處理器的優勢,不僅可增強 Surface Pro X 的系統使用續航能力,更為Surface愛好者打造滿足現今更多行動工作者需求的現代化裝置,全方面加值 Surface 的具隱私保護和安全性使用者體驗。

Surface Slim Pen 可在全新的 Surface Pro X Signature Keyboard中安全地充電和存放,同時具備筆記型電腦等級的鍵盤、背光按鍵,以及大型多點觸控的玻璃軌跡板,加上兩個多功能的 USB C™ 連接埠,可連接顯示器、擴充基座,以及為配件充電。 Surface Pro X 亦可拆卸SSD,真正實現雲端資料不落地,守護企業機密資訊安全。更多詳細產品資訊,請至Surface Pro X官方網站了解更多。

隨時掌握工作、方便攜帶 Surface Go 2打造聰明靈活的學習與工作環境

Surface Go 2 保留超薄輕量的設計,提供更大的10.5吋 PixelSense顯示器和220 PPI解析度,重量僅有1.2 磅。搭載的 Intel® 第八代 Core™ M處理器,讓整體運作效能更加的提升,擁有長達10小時的全天候待機電池續航力,連接到Surface Dock 時快速充電,只需一個多小時,電池電量高達80%。 Surface Go 使用Dolby® Audio™ 揚聲器和配備增強的雙遠場錄音室麥克風,提供優質、清晰且強大的聲音饗宴,能夠在與客戶和同事視訊會議,或是遠距教學的過程中,享有最佳的視訊會議體驗。

透過Surface Go 2 搭配相機App,讓使用者可快速掃描文件與拍攝白板畫面,搭配Surface Pen,可在Whiteboards上書寫,繪製圖表、標註文件及解數學算式等多項操作,讓遠距教學和遠距工作都能夠輕易上手。搭配Surface專屬配件Surface 手寫筆自然書寫,流暢的數位筆跡體驗,讓使用者可擁有如同紙筆書寫的流暢感,第一線工作者與教育機構皆可透過完整 Surface 解決方案,輕鬆完成工作和教育需求。Surface Go 實體鍵盤保護蓋另提供緋紅和冰藍色兩款新顏色選擇。更多詳細產品資訊請至Surface Go 2官方網站了解更多。