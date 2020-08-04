新冠肺炎（COVID-19）疫情加深了消費者與企業對網際網路的倚賴，在透過網路滿足生活、工作需求之際，該怎麼確保網路安全？交給Ivacy VPN就對了

COVID-19疫情的爆發，不僅改變了消費者行為，更催生了在家辦公（Work from Home；WFH）等全新工作型態的到來，而這，不僅拉升了全球網路流量，改變了網路流量分配模式，如住宅區的寬頻網路需求暴增，相應而生的網路安全風險也居高不下。為快速平衡網路服務體驗跟安全防護能量，虛擬私人網路（Virtual Private Network；VPN）服務再度受到市場關注，包括消費者與企業客戶都積極強化在這一段的能量。

後疫情新常態 VPN服務成當紅炸子雞

面對琳瑯滿目的VPN方案，消費者與企業客戶該如何選擇最適切的方案？建議從自身需求出發找尋最佳方案。舉例來說，對於常常、甚至是定期使用公共Wi-Fi網路者，VPN方案的安全防護能力尤其重要，對於需要經常到世界各地出差或旅遊者，則需要一個兼顧速度與穩定度的VPN方案，至於擔心自己遭到網路監控者，則需要可以有效藏匿使用者網路足跡的VPN方案，而常常需要到中國大陸出差的台幹，則需要翻牆成功率100%的VPN方案。

值得特別注意的是，坊間雖然也有不少免費VPN服務可用，但是，普遍存在安全防禦力不足、連線速度慢、連線品質不穩定、連線國家有限，以及廣告太多等問題，建議消費者、新創與微型企業因應業務需求升級到付費VPN方案。

在眾多付費VPN方案中，Ivacy VPN不僅可提供消費者30天免費試用期，還可以支援最多10台，同時5台設備連接使用，因此，不僅是消費者、家庭、小型企業的VPN最佳選擇，也是中大型企業的部門員工（團隊）的最佳選擇。

世界最快 Ivacy VPN以六大手法優化網路體驗與安全性

為在防疫期間與疫後提供消費者與企業客戶更安全、便捷且高效的網路服務，榮獲ProPrivacy.com頒發2019最快VPN大獎的全球知名虛擬私人網路服務供應商–Ivacy VPN–不僅推出限時優惠方案：選購5年方案即享高達90%的折扣，更致力於透過六個方式優化網路體驗：

首先是提供使用者無邊界的網路服務體驗，透過Ivacy VPN，使用者可以輕鬆連線到不同區域的網路、取得在地專屬的內容或價格優惠，舉例來說，透過Ivacy VPN切換美、歐、日、中、台等IP位址的方式，台灣消費者不僅能夠輕鬆下載日本限定的LINE貼圖，解鎖Netflix、Disney+等串流影音平台的地域（影片觀看）限制，還可以輕鬆比價、以地區限定優惠價格購買各項商品服務。

其次是確保Wi-Fi連線的安全性。眾所皆知，公共、免費的Wi-Fi一直是惡意份子肆意攻擊的地方、或者是釣魚的熱點，為有效解決這個問題，Ivacy VPN透過來回訊息加密等手法確保資料隱私性與連線安全性。

再來是確保線上匿名性，連線到Ivacy VPN後，系統會自動將使用者的IP位址更換成全新且具備軍用加密等級的IP位址，確保有心人士無法透過IP位址追查到真實居住地址、從而知道使用者的真實身份；此外，Ivacy VPN還會進一步隱匿使用者的網路行蹤，確保有心人士或惡意份子無法追蹤或監視使用者行為。

再來是因應消費者需求提供遠端伺服器訪問權限，亦即，透過管理、限制使用者權限的方式，確保遠端伺服器的連線安全性，提升行動辦公的安全性；最後，同時也是最重要的，當使用者連線到Ivacy VPN後，系統將自動促發安全防護機制防堵來自惡意份子的網路攻擊。

「我們的目標是提供符合消費者與企業客戶需求的安全與高效網路連線體驗。」也因如此，Ivacy VPN除持續不斷擴展海外分點（遠端伺服器），還會進一步優化安全防護等加值軟體服務能量，全方位滿足使用者需求。

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