為了擴大振興券的效益，寶島眼鏡找來阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一與大樹藥局，力推「十倍振興券」。

寶島眼鏡於今（14日）宣布，攜手橫跨4大產業的9大品牌，共計千家門市合作推出「十倍振興券」，適用品牌包含寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一與大樹藥局。

寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示：預計將發送100萬份十倍振興券，希望能創造300億元的價值。 陳君毅攝

「十倍振興券預計發送100萬份，希望能帶來300億元的振興商機，也希望可以讓人流重新回到各品牌的門市。」寶島眼鏡總經理蔡宜珊說。

註：300億元計算方式：十倍振興券最高回饋30,000元、共計發行100萬本振興券。

兩週敲定合作細節，9大品牌合力推動十倍振興券

在政府宣布振興券上路的同時，寶島眼鏡就在思考如何最大化政府的美意，「6月底我們的振興券就送印了，準備與企劃的時間只有2個星期，還有很多品牌來不及加入。」蔡宜珊說。

十倍振興券的合作夥伴包含寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一與大樹藥局。 陳君毅攝

而蔡宜珊也分享了找尋合作夥伴的準則：「除了原本寶島眼鏡就有在合作的品牌之外，我們廣邀門市遍布台灣、深耕台灣的品牌，並瞄準不同的產業別但理念相近的夥伴，來滿足消費者不同層面的需求，」

9大合作品牌的門市共計超過千家，寶島眼鏡旗下的寶島、文雄、鏡匠也都投入其中但寶島旗下還有瞄準年輕、快時尚的眼鏡品牌SOLOMAX與精品時尚眼鏡品牌米蘭與La Mode，並不在此次十倍振興券的合作之列，「合作的目標是門市要夠，還有很多在孵育的小嬰兒，還不敢端上檯面。」蔡宜珊說。

寶島眼鏡為全台最大的眼鏡通路商，直營店數超過350家，於1996年上櫃，陸續併購了文雄、鏡匠眼鏡，並推出瞄準不同客群的眼鏡品牌，如走精品路線的米蘭與La Mode眼鏡，以及進駐東區等商圈的快時尚眼鏡品牌SOLO MAX，目前市佔率約2成。

消費者如何使用「十倍振興券」？

寶島眼鏡等9大品牌推出的十倍振興券全為紙本，使用方式雖然各家品牌略有不同，但大多是「拿著振興券到門市消費」即可獲得，並採不記名使用，預計將發送100萬份紙本，使用期限為7月15日至12月31日。

寶島眼鏡

以寶島眼鏡為例，只要進入旗下寶島、文雄、鏡匠眼鏡，以振興券消費即可獲得1本十倍振興券，內含9大品牌的優惠內容，而寶島眼鏡的配鏡整付現折500元也可馬上使用。

9大品牌包含：寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一與大樹藥局，各家皆有不同的優惠內容，如新東陽為部分產品第二件打折、春水堂與吉豚屋是消費滿額送禮等。

9大品牌優惠內容各不同

寶島眼鏡： 配鏡整付現折500元、滿5,000元折1,000元，購買GUCCI、PRADA與Tiffany & Co.等國際名牌眼鏡8折再現折1,000元，消費滿萬最高可現折4,000元。海昌隱形眼鏡全商品滿額現折100元及mima女主角彩日拋買1盒送1盒。

阿瘦皮鞋： 推出持政府的三倍券可享全館鞋包商品第2件300元，憑此本十倍券亦可同享上述優惠，還可領限量門市來店禮、免費動態足壓量測贈健康襪乙雙等活動，數量有限。

新東陽： 滴雞金禮盒特價1,680元現省900元，肉鬆蛋捲任選第二件只要20元，鮭魚鬆與牛肉乾等推出第二件30元的優惠。

春水堂人文茶館： 推出單筆消費滿899元，可免費兌換小杯珍珠奶茶等經典茶飲。

吉豚屋： 單筆消費滿399即贈腰內豬排乙份。

杏一醫療用品： 指定護具類85折，並加碼回饋300元折價券。

台隆手創館： 持券單筆消費滿3,000元送400元滿額抵用券，此外7/15至8/31加入電子會員單筆消費滿500元贈限量精美小禮物。

大樹藥局： 購買萊潔口罩送50元折價券，另娘家保健食品、婦嬰品牌：小獅王、貝親、Chicco及滿意寶寶紙尿褲等亦推出滿額贈與現折的獨家優惠。

湯姆熊歡樂世界： 憑券獨享半價入會折扣，以及兌幣300元加送50元代幣、兌幣500元加送120元。

責任編輯：張庭銉