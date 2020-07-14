為了籌募更多資金，軟銀開始考慮出售4年前收購的半導體設計公司Arm，或者讓它在這兩年內IPO，並找來高盛公司作為諮詢顧問。

為了替陷入困境的願景基金籌募資金，日本軟銀集團正替旗下半導體設計與軟體公司ARM（安謀控股）探尋不同的出路，考慮出售其股份，或者盡快在近兩年內邁入IPO，緩解緊繃的資金壓力。

目前軟銀尚未對ARM的未來方針做出決定，並已找來高盛集團作顧問諮商。消息人士對《彭博社》透露，軟銀創辦人孫正義2018年時規劃，預計2023年前後將出售ARM股份。

但由於半導體產業蒸蒸日上，ARM表現也相當優異，因此軟銀開始考慮不出售股份，改以IPO的形式募集資金。今年6月，蘋果才在開發者大會WWDC上宣佈，未來Mac將改用ARM架構的自研晶片。

且資料中心、AI（人工智慧）等技術的發展，都間接推動半導體產業成長，NVIDIA稍早才因此一度超越Intel，成為全美最大的半導體公司。

缺資金跨過疫情難關，軟銀考慮讓ARM上市

ARM曾是英國最大的上市科技公司，全球前兩大手機廠商蘋果、三星都是其客戶，如同Intel之於電腦處理器，ARM在行動領域無可匹敵。

2016年時，軟銀以溢價43％的價格，砸下約320億美元將ARM收編麾下。

雖然後續軟銀為ARM擴編2,000名員工，並花費6,000萬美元建立新辦公大樓，軟銀並未因此調整ARM的估值，至今仍舊與當初收購時相當。上個月，ARM宣佈轉移IoT（物聯網）部門給軟銀，此舉被外界認為是替將來的IPO鋪路。

消息人士指出，倘若軟銀選擇IPO而非出售ARM股份，那麼很可能會盡快在2021年內執行。雖然軟銀營運長馬塞洛．克勞雷（Marcelo Claure）近期對外透露，他不認為ARM會在未來12個月內上市。

至於上市地點會是英國還是美國，目前還沒有任何消息。假如ARM選擇在英國上市，將締造當地史上規模最大IPO記錄；但隨著ARM漸漸開始採用美國高管，以及英國脫歐事件等考量，也讓美國成為選項之一。

Lemonade上市繳出好成績、WeWrok宣言明年盈利，軟銀能扭轉願景基金頹勢嗎？

軟銀願景基金在席捲全球的疫情下遭遇重創，旗下諸多新創公司均陷入嚴重虧損、資金短缺的境地，軟銀正不斷想辦法填補新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）造成的資金漏洞。

3月時，軟銀宣佈出售410億美元的資產，並傳出將包含140億美元的阿里巴巴股票；前陣子Sprint跟T-Mobile合併後，軟銀也計畫出售210億美元的T-Mobile股份。

克勞雷表示，「如果你回顧軟銀的歷史，會發現我們一直是買家、投資者，幾乎沒當過賣家，我們做了非常大膽的決定，將出售我們一部分的資產。」

在今年第一季財報中，軟銀虧損逾1.4兆日圓，創下日本企業史上最高單季虧損紀錄。軟銀在上個財政年度虧損1.36兆日圓，其中絕大部分是願景基金表現乏力所導致。ARM本身也呈現赤字，在上個財政年度損失約428億日圓。

但值得慶幸的是，逐漸回溫的美國股市，讓願景基金開始出現復甦跡象。軟銀旗下保險科技新創Lemonade在此時邁入IPO，交易首日繳出140％股價成長。其餘新創如DoorDash也考慮於此時上市，目前宣稱已募得4億美元資金。

去年上市失敗而一蹶不振的WeWork，今次也宣佈明年內有望轉虧為盈，達成「不可能的任務」。 WeWork

另外，去年IPO失敗的共享辦公空間新創WeWork透露，他們預期2021年底前有望轉虧為盈，將實現被外界認為是「不可能的任務」。

儘管去年的投資失敗，以及今年爆發的疫情，都令軟銀及投資者蒙受巨大虧損，這間日本巨頭正努力扭轉過去的錯誤。克勞雷說，「有些事情能如你所願，但也有些事情並非如此，重要的是從失敗中學習，避免再犯同樣的錯誤。」

資料來源：Financial Times、Softbank、Bloomberg

責任編輯：張庭銉